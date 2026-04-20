Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 20 al viernes 24 de abril: Marta intenta recomponerse tras la muerte de Pelayo

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La serie diaria Sueños de libertad encara una de sus semanas más intensas con una cadena de acontecimientos que marcarán un antes y un después en varias de sus tramas principales. Del lunes 20 al viernes 24 de abril, los personajes se enfrentan a pérdidas, secretos y decisiones que podrían cambiar su destino.

Episodio 543 del lunes 20 de abril

El inicio de la semana llega sacudido por un golpe devastador: la muerte de Pelayo deja completamente descolocados a los De la Reina. El impacto emocional es inmediato, especialmente para Marta, que trata de recomponerse mientras colabora con las autoridades en medio de la confusión. En paralelo, Beatriz comienza a sospechar que Álvaro podría estar detrás de lo ocurrido.

Mientras tanto, Miguel intenta imponer orden en su entorno familiar estableciendo normas estrictas de convivencia para su padre, en un intento de evitar nuevos conflictos. En otro frente, Carmen recibe una noticia preocupante relacionada con su madre, lo que altera sus planes. Además, Damián descubre que Tasio no ha sido sincero sobre su ausencia en un evento familiar, lo que desencadena un nuevo enfrentamiento. En medio de este clima cargado, surge un inesperado acercamiento entre Salva y Mabel, que termina en un beso.

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 544 del martes 21 de abril

Las consecuencias del día anterior continúan expandiéndose. Carmen toma la decisión de marcharse temporalmente para cuidar de su madre, dejando atrás los problemas que la rodean. Por su parte, Begoña y Valentina se ven obligadas a colaborar, pese a la tensión existente entre ambas.

La situación se complica aún más cuando Claudia descubre la relación entre Mabel y Salva, lo que provoca una fuerte reacción emocional. Al mismo tiempo, Miguel insiste en endurecer las normas dentro del hogar, lo que incrementa la distancia con su padre.

Uno de los elementos clave del episodio es el retraso del entierro de Pelayo debido a circunstancias de peso, lo que prolonga el clima de incertidumbre. En paralelo, Begoña tiene un gesto significativo con Eduardo, mientras Nieves toma una decisión importante respecto a su matrimonio.

Damián, Digna y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 545 del miércoles 22 de abril

La tensión alcanza nuevas cotas cuando Claudia decide enfrentarse directamente a Mabel tras descubrir su relación con Salva. El conflicto entre ambas marca buena parte del episodio. Además, Beatriz intensifica sus indagaciones para conocer qué sabe la Guardia Civil sobre el asesinato de Pelayo, aumentando el suspense en torno al caso. Damián, por su parte, defiende la decisión de retrasar el funeral ante don Agustín, convencido de que es lo más adecuado dadas las circunstancias.

En el terreno sentimental, Begoña da un paso importante al mostrar su apoyo a la relación entre Andrés y Valentina. Sin embargo, las advertencias de Manuela sobre Begoña siembran dudas en Eduardo. El episodio culmina con una revelación inesperada de Beatriz a Gabriel que podría alterar el equilibrio entre varios personajes.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 546 del jueves 23 de abril

Los cambios continúan marcando el rumbo de la historia. Mabel decide trasladarse de habitación tras el conflicto con Claudia, evidenciando la fractura entre ambas. Mientras tanto, Álvaro vive con el temor constante de ser descubierto por Marta, lo que le lleva a plantearse decisiones drásticas.

En el ámbito familiar, Nieves intenta mediar para que Miguel se reconcilie con su padre, buscando evitar una ruptura definitiva. Julia, por su parte, accede a retomar el diálogo con Damián, lo que abre una posible vía de reconciliación.

En paralelo, Salva comparte aspectos desconocidos de su pasado con Mabel, fortaleciendo su vínculo. Paula protagoniza otro momento clave al acercarse a Tasio, mientras Darío regresa con información crucial que decide compartir con Marta, provocando en ella una fuerte reacción emocional.

Funeral de Pelayo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 547 del viernes 24 de abril

El cierre de la semana llega cargado de decisiones difíciles. Marta, profundamente afectada, rechaza acudir al entierro de Pelayo, incapaz de gestionar el dolor y la rabia que siente. Sin embargo, la presión de su entorno podría hacerle replantearse su postura.

Damián toma una determinación importante sin consultar a Digna, lo que amenaza con generar nuevas tensiones familiares. Al mismo tiempo, Begoña descubre algo relevante sobre Eduardo que podría cambiar su percepción sobre él.

Por otro lado, Gabriel se entera de que Pablo ha sido expulsado de su casa, una información que no dudará en utilizar cuando la necesite. Finalmente, Claudia toma una decisión drástica: romper su relación de amistad con Salva, incapaz de superar la traición, cerrando así una de las historias más emocionales de la semana.