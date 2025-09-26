Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Gavin Bonnar se separan tras seis años juntos y una hija en común

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, ha puesto fin a su relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. Así lo afirma Vanitatis, que desvela el final de una pareja que ha estado junta durante seis años y tiene una hija en común.

La noticia llega después de meses de rumores que apuntaban a la ruptura, como el cambio de domicilio de Telma —que se mudó a otra vivienda cercana— o la ausencia de la pareja en reuniones sociales a las que antes acudían juntos. En una de esas cenas fue el propio Gavin quien habría insinuado que la historia ya estaba rota, según el citado medio.

Bonnar, además de por su profesión, es conocido por su anterior matrimonio con la cantante y violinista Sharon Corr, del grupo The Corrs, con quien tiene dos hijos. Aquella separación fue complicada y mediática, tanto que la artista llegó a dedicarle una canción tras asumir que su relación no tenía futuro.

Robert Gavin. (Raúl Terrel / Europa Press)

La vida sentimental de Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia

Para Telma, la de Gavin era ya su tercera relación estable conocida. Antes estuvo con Enrique Martín Llop, padre de su primera hija, con quien convivió varios años y con quien protagonizó una etapa complicada con la prensa, llegando a demandar a más de cincuenta medios por vulneración de su intimidad, una causa que terminó perdiendo.

Más tarde se casó con Jaime del Burgo, amigo de la entonces princesa Letizia, pero el matrimonio tampoco funcionó. Fue él mismo quien confirmó la ruptura con un comunicado en el que hablaba de una separación de mutuo acuerdo y en buenos términos.

En 2016, Telma sorprendió con un nuevo acompañante en unas imágenes captadas en Andorra. Poco se sabía de aquel hombre hasta que se supo que se trataba nada menos que del marido de Sharon Corr. Por entonces, la cantante negó cualquier vínculo sentimental y aseguró que Telma formaba parte del grupo de padres que coincidían en las pistas de esquí con sus hijos. Sin embargo, en 2019 la relación quedó confirmada públicamente cuando Telma y Robert acudieron juntos al festival Jardins de Pedralbes en Barcelona.

Gavin Bonnar en los Premios Princesa de Asturias 2019 junto a la familia real y otros asistentes en una imagen compartida por la deportista Lindsey Vonn. (Instagram @lindseyvonn)

A partir de ahí, las apariciones en familia se hicieron habituales. La “presentación oficial” llegó en el Teatro Campoamor ese mismo año, durante los Premios Princesa de Asturias. Allí, los fotógrafos fueron testigos de una faceta poco vista en Telma: la hermana de la reina no tuvo reparos en mostrar su afecto de manera pública, de pie en el patio de butacas y tomada de la mano con Gavin.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, llegan al Teatro Campoamor acompañados de la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía.

Al final del acto, incluso posaron juntos en una foto histórica junto a la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la esquiadora Lindsey Vonn.