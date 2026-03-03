España

La ‘hermana’ desconocida de la reina Letizia: la ‘hijastra’ de Jesús Ortiz tras su matrimonio con Ana Togores

Su padre contrajo matrimonio por segunda vez con la también periodista Ana Togores en 2004

Jesús Ortiz, padre de la
Jesús Ortiz, padre de la Princesa Letizia, junto a su esposa Ana Togores y Menchu ​​del Valle, abuela de la Princesa, tras el nacimiento de la princesa Leonor. (Foto de Fernando Camino/IMAGEN DE ARCHIVO)

La familia de la reina Letizia siempre ha intentado mantenerse alejada de los focos. A diferencia de otras figuras públicas, el entorno más cercano de la mujer de Felipe VI se ha mantenido, en gran medida, oculto de la prensa. Sus padres, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, junto a sus hermanas, Telma Ortiz y la fallecida Érika Ortiz, han conformado tradicionalmente ese núcleo reducido. Sin embargo, existe una figura menos conocida que completa este entramado familiar y que, durante años, ha permanecido prácticamente en el anonimato.

Se trata de la hija de Ana Togores, actual esposa de Jesús Ortiz. Una joven que llegó a la vida de la familia a comienzos de los años 2000, cuando el periodista inició su relación con Togores tras su separación de Rocasolano. Según la revista Lecturas, mientras él aportaba tres hijas de su anterior matrimonio, ella hacía lo propio con una niña fruto de una relación previa. Desde entonces, esa joven —cuya identidad nunca ha trascendido públicamente— pasó a formar parte del entorno más cercano de la actual reina.

La Reina Sofía, la Infanta
La Reina Sofía, la Infanta Sofía, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz posan a su llegada a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a 25 de mayo de 2023, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

A pesar de la atención constante que rodea a todo lo vinculado con la monarquía, el caso de esta hermanastra destaca precisamente por lo contrario: el silencio. No se conocen datos sobre su nombre, edad o trayectoria profesional. Una ausencia total de información que refleja el férreo control que la familia ha ejercido sobre su privacidad y que contrasta con la exposición mediática habitual de otras figuras relacionadas con Casa Real.

Cuando se produjo la unión entre Jesús Ortiz y Ana Togores, la hija de esta última era todavía una niña. Las imágenes de aquella etapa mostraban a una familia que, lejos de esconderse, hacía vida normal en Madrid. Paseos cotidianos y planes compartidos evidenciaban la buena sintonía entre el padre de la reina y la menor, con quien desarrolló una relación cercana y afectuosa.

La madre de la Princesa
La madre de la Princesa Letizia, Paloma Rocasolano, el Rey Juan Carlos de España, la Princesa Letizia de España, su hija la Princesa Sofía, el Príncipe Felipe de España, la Princesa Leonor, la Reina Sofía de España y el padre de la Princesa Letizia, Jesús Ortiz, posan durante el bautizo de la Princesa Sofía el 15 de julio de 2007 en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, España. (Foto de Juanjo Martín/Pool/Efe)

De hecho, quienes conocieron esa convivencia destacan el papel que desempeñó Jesús Ortiz en la vida de la joven. Con sus propias hijas ya en una etapa más adulta, la llegada de esta niña supuso para él una especie de segunda oportunidad para ejercer una paternidad más cotidiana. Durante años compartieron hogar, consolidando un vínculo que, según apuntan distintas fuentes, trascendía lo meramente formal.

Una ‘madrastra’ ideal

En paralelo, la figura de Ana Togores también se fue integrando progresivamente en la familia Ortiz. Su relación con doña Letizia y sus hermanas ya era cercana antes del ingreso de la periodista en la institución, lo que facilitó una convivencia más natural y alejada de tensiones. La separación entre Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, lejos de generar conflictos, se desarrolló en términos cordiales, algo que contribuyó a mantener la estabilidad familiar.

Según Lecturas, el círculo cercano de Ana la describe como una mujer discreta, de carácter tranquilo, amable y ajena al protagonismo. Esa actitud ha sido clave para consolidar su relación con la reina, basada en el respeto mutuo y en una convivencia sin estridencias. A lo largo de los años, su presencia en actos familiares ha sido constante, aunque siempre desde un segundo plano.

Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.

Una relación cercana con sus hijastras

Un ejemplo significativo de esa discreción se produjo en la boda de Letizia con Felipe VI en 2004. A pesar de estar invitada, Ana Togores decidió no asistir, considerando que no le correspondía ocupar un lugar visible en un evento de tal relevancia. Sin embargo, sí ha estado presente en momentos familiares posteriores, como los bautizos y comuniones de las hijas de los reyes, evidenciando su integración en el ámbito privado.

La relación cercana no se limita únicamente a Letizia. También Telma Ortiz ha mantenido un vínculo estrecho con la pareja formada por su padre y Ana Togores. En momentos personales complicados, como su divorcio, encontró en ellos un apoyo fundamental, llegando incluso a compartir vacaciones en familia.

