El conflicto entre Gerard Arias y Claudia Chacón obliga a la dirección de ‘Supervivientes 2026’ a imponer sanciones

Gerard Arias y Claudia Chacón reciben la notificación de las sanciones disciplinarias impuestas por la dirección (Supervivientes)

La convivencia en ‘Supervivientes 2026’ ha sufrido una fractura sin precedentes tras el grave enfrentamiento protagonizado por Gerard Arias y Claudia Chacón. Las consecuencias de este conflicto han desembocado en medidas disciplinarias inéditas y en una ruptura total del ambiente entre los concursantes, después de que la dirección del programa haya intervenido para abordar la situación en una palapa extraordinaria.

El incidente se originó durante la gala del domingo 19 de abril, cuando Gerard, tras ganar la prueba de recompensa, eligió a Nagore Robles en lugar de Claudia para compartir una barbacoa. Esta decisión desencadenó una serie de reproches personales en la barca de regreso, donde ambos concursantes se intercambiaron acusaciones y descalificaciones que cruzaron todas las líneas aceptables dentro del formato.

Entre los insultos más graves, Gerard afirmó: “Por lo menos no cobro como tú, que vas cobrando”, insinuación que Claudia interpretó como una acusación de prostitución. Esta afirmación —junto con otras como “estás quedando delante de toda España como lo que eres, una persona de cero”— provocó la activación del protocolo de abandono por parte de Claudia, que solicitó abandonar el concurso ante lo que consideró una humillación insostenible.

Sanción para ambos

La gravedad de la situación se vio acentuada este martes cuando, al visionarse las imágenes en la palapa durante la gala especial de Tierra de Nadie, ambos concursantes se derrumbaron emocionalmente. Gerard, visiblemente afectado, expresó entre lágrimas: “De verdad lo digo, me quiero ir a mi casa. Lo que he hecho no se hace, nunca se le llama eso a una mujer. Lo he hecho fatal y me avergüenzo”.

Acto seguido, Gerard salió corriendo de la palapa solicitando una barca para abandonar el concurso, mientras los responsables del programa intentaban calmar los ánimos. Claudia, por su parte, reiteró ante la audiencia y sus compañeros que no podía perdonar el comportamiento de Gerard, acusándole de manipulador y subrayando que “son muchas veces que ya no le perdono; la diferencia entre tú y yo es que siempre he reconocido lo malo y eres muy manipulador, me pierden las formas y los nervios”.

Gerard se retira visiblemente afectado tras el visionado de las imágenes en la gala especial (Supervivientes)

Tras este episodio, el programa ha decidido tomar cartas en el asunto con sanciones disciplinarias para ambos concursantes. El presentador Ion Aramendi ha comunicado que tanto Gerard como Claudia serían objeto de medidas correctivas tras ser advertidos de que “esto no se puede permitir”, tal como ha anunciado la organización de ‘Supervivientes’. Además, Gerard afrontará una segunda sanción por su implicación en el primer robo de la edición, al haber escondido comida tras la barbacoa.

Durante el debate celebrado en la palapa, la situación se tensó aún más cuando otros concursantes como Maica Benedicto, Nagore Robles o Ivonne Reyes expresaron su rechazo a las acusaciones vertidas, señalando la gravedad tanto de los insultos como del daño personal causado a Claudia.

La emoción domina a los concursantes durante la gala (Supervivientes)

La joven, apoyada por Maica, manifestó su rechazo frontal: “Yo como dependienta y camarera de noche puedo irme de viaje con mis amigos y no me tiene que decir nadie prostituta por eso”. La atmósfera resultó irrespirable, hasta el punto de que varios compañeros reconocieron que el ambiente de convivencia había cambiado de forma irreversible.

Impacto en la convivencia

Mientras los dos protagonistas pedían disculpas —de manera más contundente por parte de Gerard, que finalmente retornó a la palapa y expresó su remordimiento—, ninguno logró revertir la percepción de gravedad entre el resto de concursantes, que seguían impactados por la magnitud del conflicto y sus implicaciones para la imagen pública de ambos.

Gerard insistió: “Me está pudiendo esta situación. No quiero shows, he venido a ‘Supervivientes’ a otra cosa y a hacer sentir orgullosa a mi familia. Con ese comentario y esas actitudes no lo he hecho. Fallé y no hay ningún ‘pero’”. El incidente ha tenido efectos inmediatos en el devenir del concurso. Tras la apertura excepcional de la palapa, la dirección ha ratificado la imposición de sanciones a Claudia y Gerard, impactando también sobre los mecanismos habituales del programa.

Ambos, además, estaban integrados en el grupo de nominados de la semana, por lo que la audiencia debía decidir sobre su continuidad, al tiempo que la organización valoraba la naturaleza y el alcance de las sanciones tras lo sucedido. Las consecuencias del enfrentamiento han ido más allá de las medidas disciplinarias. El ambiente en las playas y entre el conjunto de los supervivientes se ha visto profundamente alterado según han ido saliendo a la luz las imágenes en televisión.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Compañeros como Aratz han descrito la situación como una “tortura”, lamentando que “los dos están agachando cabezas y es lo que tenían que hacer. No los he reconocido, los 5 minutos esos no los definen. Son también personas y no es Supervivientes”.

La reacción emocional ha alcanzado a concursantes que mantenían una relación de amistad con los implicados. Maica, visiblemente angustiada, señaló: “He hablado con ellos. Se han pasado más aún por no pedir disculpas y tener que llegar aquí. Me he sentido agobiada porque no me gustan estas líneas”.

Tanto Claudia como Gerard participaron posteriormente en el juego de recompensa junto a sus compañeros, pero ahora ya conocen sus sanciones. No podrán disputar el juego de líder ni optar a la inmunidad en la próxima gala, y deberán permanecer enjaulados y juntos en la playa hasta el jueves, dependiendo de sus compañeros para todo. Los presentadores advirtieron que, si la actitud se repite, las consecuencias serán más graves.