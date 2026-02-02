Cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes, según los dentistas

Una mujer aplica pasta sobre su cepillo de dientes (Freepik)

Cepillarse los dientes es uno de los gestos más cotidianos y, a la vez, más determinantes para la salud bucal. Los expertos coinciden en que debe realizarse al menos dos veces al día o, idealmente, después de cada comida. Sin embargo, más allá de la frecuencia del cepillado o del uso de pasta dentífrica con flúor, existe un aspecto que suele pasarse por alto: el estado y la renovación del cepillo de dientes.

Cuando pensamos en higiene y cuidado de los dientes, lo usual es pensar en lavarse los dientes, usar hilo dental, aplicarse enjuagues bucales... y la renovación de nuestro cepillo a veces queda en un segundo plano, pese a que resulta clave para mantener una correcta salud de nuestra boca.

Elegir un cepillo adecuado y mantenerlo en buenas condiciones es fundamental para lograr una higiene oral eficaz. De hecho, los profesionales de la odontología de Vitis recomiendan cambiar el cepillo de dientes como mínimo cada tres meses. Este consejo no es arbitrario y responde a razones relacionadas tanto con la eficacia del cepillado como con la prevención de problemas de salud.

Con el uso diario, los filamentos del cepillo se van deteriorando. La presión ejercida durante el cepillado y el contacto continuo con los dientes y las encías provocan que las cerdas se deformen y pierdan su forma original. Cuando esto ocurre, el cepillo deja de eliminar el biofilm bucal (la película de bacterias que se acumula sobre los dientes) con la misma eficacia que uno en buen estado. Además, un cepillo desgastado puede dañar las encías, favoreciendo la irritación y el sangrado, y aumentar la contaminación bacteriana.

El cepillo de dientes, un nido de bacterias

Sin embargo, el desgaste no es el único problema. Los cepillos de dientes constituyen un entorno ideal para el crecimiento de microorganismos, especialmente cuando permanecen húmedos tras su uso. La contaminación del cepillo comienza poco después del primer cepillado y se incrementa con el tiempo. De este modo, el cepillo puede convertirse en un reservorio de bacterias, hongos y otros microorganismos, capaces de reinfectar la cavidad bucal y, en algunos casos, afectar a la salud general.

Desde Vitis señalan que los cepillos contaminados pueden estar relacionados con infecciones y problemas que van más allá de la boca, incluyendo alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias e incluso renales. Aunque no siempre se perciba como una amenaza directa, el uso prolongado de un cepillo en mal estado puede tener consecuencias sistémicas, especialmente en personas con defensas bajas o enfermedades crónicas.

López Rosetti - La importancia de cepillarse los dientes - Home

Cómo cuidar el cepillo de dientes

Si bien la acumulación de microorganismos es inevitable, existen medidas sencillas que ayudan a minimizarla. Tras cada cepillado, es importante enjuagar bien el cepillo con agua para eliminar restos de pasta dental y residuos que puedan quedar adheridos a los filamentos.

También se recomienda retirar el exceso de agua, guardarlo en posición vertical y permitir que se seque al aire. Los ambientes húmedos favorecen el crecimiento de microorganismos, por lo que no es aconsejable cubrir el cepillo o guardarlo en recipientes cerrados sin ventilación.

En este sentido, los cepillos con capuchón protector perforado representan una buena opción, ya que permiten proteger las cerdas sin impedir la circulación de aire necesaria para el secado.