España

Elsa Pataky, la discreta compañía de Chris Hemsworth en su visita a Madrid: el matrimonio mantiene su rutina habitual desde España

La pareja ha acudido al país natal de la actriz, ya que Hemsworth presenta su película ‘Ruta de Escape’

Elsa Pataky y Chris Hemsworth,
Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en Madrid (Instagram)

Chris Hemsworth y Elsa Pataky han llegado a Madrid para la promoción de la nueva película del actor australiano, Ruta de Escape, cuyo estreno está previsto para el 13 de febrero. Hemsworth, célebre por su papel como Thor, ha regresado a la capital acompañado por Pataky, con quien acaba de celebrar 15 años de matrimonio. Ambos han aprovechado para reforzar el vínculo con la ciudad natal de la actriz, donde la familia trata de instalarse en cada visita, aunque esta vez se haya tratado de una estancia breve.

La presentación de la película ha tenido lugar en la azotea del icónico Edificio Metrópolis. Este emblemático inmueble, que actualmente funciona como club privado con servicios de restauración, gimnasio, vinoteca y un hotel boutique de apenas 20 suites, ha servido de escenario para el encuentro con los medios de comunicación, en el que el director Bart Layton ha destacado también por su dominio del español, aprendido desde su infancia durante los veranos en Almería.

Durante la jornada, Hemsworth ha mostrado su faceta más distendida, afrontando con humor tanto la intensa lluvia matinal madrileña como las preguntas de la prensa. Elsa Pataky, por su parte, ha optado por ceder el protagonismo mediático a su pareja y ni siquiera se ha mostrado con él en su presentación. No obstante, han dejado claro en redes sociales que ambos están juntos en España.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Su rutina desde España

Completada la ronda de entrevistas hacia las 15:30 horas, Hemsworth ha abandonado el acto con rapidez, para disfrutar de alguna especialidad gastronómica local antes de su prevista intervención esa misma noche en El Hormiguero. Aunque la agenda profesional ha marcado el ritmo de la visita, la pareja ha mantenido sus habituales rutinas deportivas y se les ha podido ver en el club Metropolitan, situado cerca del domicilio madrileño de Pataky en Chamberí, una costumbre que conservan también durante sus estancias en Madrid, tal y como recoge OkDiario.

En su cuenta de Instagram, Chris Hemsworth ha publicado un breve vídeo mostrando sus vistas españolas, desde el club Metropolitano en el cruce de Gran Vía y la calle Alcalá, y la buena sintonía que comparten. “Viva España, viva Madrid, preciosa Madrid”, dice el australiano en español a sus casi 59 millones de seguidores en otro vídeo.

(Instagram/@chrishemsworth)
(Instagram/@chrishemsworth)

El piso de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Chamberí

También ha vuelto al español para pronunciar el título de su película, Ruta de escape. “Adoro esta ciudad y la gente es increíble, aunque el tiempo ha sido un poco lluvioso”, ha explicado el conocido actor retomando el inglés sobre la lluvia madrileña que está protagonizando la semana.

El piso en Chmaberí fue en un principio propiedad única de Pataky, pero finalmente ensancharon su patrimonio compartido porque forma parte de sus bienes matrimoniales. La vivienda empezó con una superficie de 80 metros cuadrados, pero tras la adquisición de un piso contiguo en 2020, Elsa y Chris han logrado hacerse con 140 metros cuadrados de superficie en total. Desde el último piso de su edificio, cuentan con unas vistas espléndidas de la sierra de Guadarrama y los edificios de Madrid.

