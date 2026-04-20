La confesión de Diego Maradona Jr. en ‘La Revuelta’: “Crecí idolatrando a mi padre ausente”

El hijo del mítico futbolista argentino acude al programa presentado por David Broncano como primer invitado de la semana. / Captura de pantalla

En la primera noche de la semana, La Revuelta ha apostado por entrevistar al hijo de una leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona Jr., quien no tuvo contacto con su padre hasta cumplir los 17 años de edad. Durante el programa de RTVE, el hijo del jugador argentino apodado como ‘Pelusa’ ha relatado la relación con su padre antes y después del primer encuentro; así como el vínculo familiar que lo acompaña.

Durante la conversación con el presentador David Broncano, el hijo del astro argentino ha rememorado que nació en Nápoles en 1986, el mismo año en el que Maradona lideró al club local hacia el Scudetto y a la selección argentina hacia su segundo título mundial. A pesar de ese primer encuentro tardío sobre un campo de golf, no fue hasta que cumplió 29 años cuando la relación entre ambos comenzó a consolidarse, según el propio Maradona Jr. ha explicado en el programa de RTVE.

“Nací en un momento en el que mi viejo era el dueño del mundo; yo crecí idolatrándole”, lo que, en palabras de Maradona Jr., convirtió su infancia en una experiencia singular. Ha revelado además que, pese al reconocimiento judicial temprano en 1993, la primera conversación personal no llegó hasta años después, y sólo tras una entrevista radiofónica en Argentina fue cuando su padre decidió invitarle a cenar: “Él escuchó una entrevista mía en Argentina y me llamó y me dijo que fuera a cenar con él (…) Nunca comentamos nada del pasado”, ha explicado Maradona Jr.

A lo largo del encuentro en el Teatro Príncipe de Gran Vía, donde se graba La Revuelta, ha insistido en que crecer con el “ausente más presente” ha tenido efectos notables en su percepción de la figura paterna. El hijo del exfutbolista ha recordado: “Mi madre nunca me mintió. Me dijo siempre que mi viejo era Maradona. Fuimos siempre con la verdad y, después de 29 años, tuvimos una buena relación”.

Cómo cambio la vida de Maradona Jr. el día en que conoció a su padre: “Se equivocó, pero no lastimó a nadie”

El hijo de Diego Armando Maradona ha desterrado durante el programa cualquier opción de dulcificar las dificultades coexistentes en la vida de su progenitor, a quien define como “el ser humano que más disfrutó, pero tuvo momentos complicados”. Sobre ello, el napolitano ha señalado que su padre “se equivocó y pagó, pero no lastimó a nadie”.

Además, ha reconocido públicamente que su experiencia vital ha estado marcada por la ausencia física de su padre, pero también por una presencia ineludible a través del mito en el entorno cotidiano de Nápoles: “Hoy es el ausente más presente. Él dio mucha alegría dentro y fuera de la cancha”.

El proceso de normalización de la relación, ha explicado Maradona Jr., llegó después de casi tres décadas sin vínculo estrecho y tras el reconocimiento explícito de su padre ya en la madurez. En su testimonio describe su infancia como una sucesión de constataciones sociales: “La gente me decía: Yo he conocido a Maradona o me he hecho una foto con él. Yo respondía: Qué suerte, yo soy el hijo y no le conozco”.

El invitado al programa de RTVE ha añadido, en recuerdo de su padre: “Era el capitán de mis días más felices. Siempre decía que era más 10 fuera de la cancha. Me reía mucho con él, el poco tiempo que me tocó vivir con él”. De esta manera, ha querido enfatizar la dimensión afectiva en los años que compartieron hasta el fallecimiento del legendario deportista en noviembre de 2020.

La herencia emocional y futbolística de Maradona sobre su hijo

La emisión ha permitido a Diego Armando Maradona Jr. reflexionar también sobre el peso de la figura paterna. Ha sostenido que vivir con el apellido Maradona supone enfrentarse siempre a expectativas elevadas y ha aludido a la dimensión pública de aquellos que, como su padre, han cambiado la historia del deporte: “Donde está el apellido Maradona siempre hay un nivel alto de quilombo”.

El recuerdo que conserva de su padre es ambivalente: una vida personal marcada por “luces y sombras”. Diego Maradona Jr. no ha ocultado en ningún momento los errores del exfutbolista –bajo la premisa de que “pagó sus errores y no lastimó a nadie, pero a él sí lo lastimaron”– y ha expresado que tanto él como muchos de los seguidores del jugador consideran que su figura brilló incluso más allá del deporte.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

Interrogado en el programa acerca de Lionel Messi, Maradona Jr. ha especificado que no le conoce debido a que “su entorno no quiso”. Ha señalado, sin embargo, que “de los seres humanos Messi es el número uno, pero mi padre era un Dios”, según ha contado el propio invitado ante las cámaras de La Revuelta.