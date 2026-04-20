España

La confesión de Diego Maradona Jr. en ‘La Revuelta’: “Crecí idolatrando a mi padre ausente”

El hijo de la leyenda del fútbol argentino rememora el vínculo con su padre durante la entrevista con David Broncano

Guardar
Diego Maradona Jr, hijo del futbolista argentino Diego Armando Maradona
El hijo del mítico futbolista argentino acude al programa presentado por David Broncano como primer invitado de la semana. / Captura de pantalla

En la primera noche de la semana, La Revuelta ha apostado por entrevistar al hijo de una leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona Jr., quien no tuvo contacto con su padre hasta cumplir los 17 años de edad. Durante el programa de RTVE, el hijo del jugador argentino apodado como ‘Pelusa’ ha relatado la relación con su padre antes y después del primer encuentro; así como el vínculo familiar que lo acompaña.

Durante la conversación con el presentador David Broncano, el hijo del astro argentino ha rememorado que nació en Nápoles en 1986, el mismo año en el que Maradona lideró al club local hacia el Scudetto y a la selección argentina hacia su segundo título mundial. A pesar de ese primer encuentro tardío sobre un campo de golf, no fue hasta que cumplió 29 años cuando la relación entre ambos comenzó a consolidarse, según el propio Maradona Jr. ha explicado en el programa de RTVE.

“Nací en un momento en el que mi viejo era el dueño del mundo; yo crecí idolatrándole”, lo que, en palabras de Maradona Jr., convirtió su infancia en una experiencia singular. Ha revelado además que, pese al reconocimiento judicial temprano en 1993, la primera conversación personal no llegó hasta años después, y sólo tras una entrevista radiofónica en Argentina fue cuando su padre decidió invitarle a cenar: “Él escuchó una entrevista mía en Argentina y me llamó y me dijo que fuera a cenar con él (…) Nunca comentamos nada del pasado”, ha explicado Maradona Jr.

A lo largo del encuentro en el Teatro Príncipe de Gran Vía, donde se graba La Revuelta, ha insistido en que crecer con el “ausente más presente” ha tenido efectos notables en su percepción de la figura paterna. El hijo del exfutbolista ha recordado: “Mi madre nunca me mintió. Me dijo siempre que mi viejo era Maradona. Fuimos siempre con la verdad y, después de 29 años, tuvimos una buena relación”.

Cómo cambio la vida de Maradona Jr. el día en que conoció a su padre: “Se equivocó, pero no lastimó a nadie”

El hijo de Diego Armando Maradona ha desterrado durante el programa cualquier opción de dulcificar las dificultades coexistentes en la vida de su progenitor, a quien define como “el ser humano que más disfrutó, pero tuvo momentos complicados”. Sobre ello, el napolitano ha señalado que su padre “se equivocó y pagó, pero no lastimó a nadie”.

Además, ha reconocido públicamente que su experiencia vital ha estado marcada por la ausencia física de su padre, pero también por una presencia ineludible a través del mito en el entorno cotidiano de Nápoles: “Hoy es el ausente más presente. Él dio mucha alegría dentro y fuera de la cancha”.

El proceso de normalización de la relación, ha explicado Maradona Jr., llegó después de casi tres décadas sin vínculo estrecho y tras el reconocimiento explícito de su padre ya en la madurez. En su testimonio describe su infancia como una sucesión de constataciones sociales: “La gente me decía: Yo he conocido a Maradona o me he hecho una foto con él. Yo respondía: Qué suerte, yo soy el hijo y no le conozco”.

El invitado al programa de RTVE ha añadido, en recuerdo de su padre: “Era el capitán de mis días más felices. Siempre decía que era más 10 fuera de la cancha. Me reía mucho con él, el poco tiempo que me tocó vivir con él”. De esta manera, ha querido enfatizar la dimensión afectiva en los años que compartieron hasta el fallecimiento del legendario deportista en noviembre de 2020.

La herencia emocional y futbolística de Maradona sobre su hijo

La emisión ha permitido a Diego Armando Maradona Jr. reflexionar también sobre el peso de la figura paterna. Ha sostenido que vivir con el apellido Maradona supone enfrentarse siempre a expectativas elevadas y ha aludido a la dimensión pública de aquellos que, como su padre, han cambiado la historia del deporte: “Donde está el apellido Maradona siempre hay un nivel alto de quilombo”.

El recuerdo que conserva de su padre es ambivalente: una vida personal marcada por “luces y sombras”. Diego Maradona Jr. no ha ocultado en ningún momento los errores del exfutbolista –bajo la premisa de que “pagó sus errores y no lastimó a nadie, pero a él sí lo lastimaron”– y ha expresado que tanto él como muchos de los seguidores del jugador consideran que su figura brilló incluso más allá del deporte.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

Interrogado en el programa acerca de Lionel Messi, Maradona Jr. ha especificado que no le conoce debido a que “su entorno no quiso”. Ha señalado, sin embargo, que “de los seres humanos Messi es el número uno, pero mi padre era un Dios”, según ha contado el propio invitado ante las cámaras de La Revuelta.

Temas Relacionados

La revueltaDavid BroncanoRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco presentan la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ en ‘El Hormiguero’: el “megabloqueo” se suma como nueva dinámica

Los coaches anticipan una edición marcada por la competencia, el humor y nuevas reglas que transforman la estrategia del programa

Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco presentan la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ en ‘El Hormiguero’: el “megabloqueo” se suma como nueva dinámica

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 20 de abril

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 20 de abril

La película más infravalorada de la carrera de Anne Hathaway es española: “Estoy muy, muy orgullosa de ella”

La actriz se puso a las órdenes del director Nacho Vigalondo en 2016, protagonizando un ‘thriller’ de ciencia ficción junto a Jason Sudeikis

La película más infravalorada de la carrera de Anne Hathaway es española: “Estoy muy, muy orgullosa de ella”

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 20 de abril

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 20 de abril

Bonoloto hoy: resultados del último sorteo del lunes 20 de abril

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultados del último sorteo del lunes 20 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Unión Europea confirma que la suspensión del acuerdo con Israel no saldrá adelante al carecer de la mayoría cualificada necesaria entre los Veintisiete

ECONOMÍA

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”