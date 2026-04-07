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Un estudio explica el hábito en el sueño que favorece a la salud del corazón

Respetar un horario a la hora de acostarse puede reducir los problemas cardiovasculares

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Un hombre durmiendo bien (AdobeStock)
Un hombre durmiendo bien (AdobeStock)

Respetar un horario a la hora de acostarse puede reducir de forma significativa el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oulu (Finlandia), que ha sido publicado en la revista BMC Cardiovascular Disorders.

En el estudio realizado, se ha hecho seguimiento a 3.231 personas de 46 años, cuyas rutinas de sueño han sido monitorizadas durante siete días a través de dispositivos electrónicos portátiles. Los resultados han demostrado algo esclarecedor: entre los participantes que dormían menos de ocho horas diarias, se ha observado que aquellos con horarios irregulares de sueño presentaban un riesgo doble de padecer un evento cardíaco grave durante los diez años siguientes respecto a quienes mantenían horarios regulares.

La variabilidad en el momento de acostarse y el punto intermedio del sueño, es decir, el ecuador entre acostarse y despertarse, se asocia a problemas de corazón, según los datos que ha sacado en claro el equipo dirigido por la investigadora Laura Nauha. “Nuestros resultados sugieren que la regularidad a la hroa de acostarse, en particular, puede ser importante para la salud del corazón”, específica en una declaraciones recogidas por ScienceAlert.

Por qué la hora de acostarse influye en el riesgo cardíaco

Disponer de suficiente tiempo de sueño podría neutralizar los riesgos relacionados con las variaciones de horario. Por ello, los expertos consideran que los ritmos circadianos naturales se alteran antes cambios constantes a la hora de acostarse, impidiendo que el corazón goce de los períodos de descanso y recuperación necesarios.

Los investigadores insisten en que la irregularidad del horario de acostarse podría perturbar estos ritmos internos, causando consecuencias negativas para el sistema cardiovascular. Además, el estudio advierte que factores de la vida cotidiana, como el estrés laboral o los problemas de salud mental, pueden incidir tanto en la regularidad horaria del sueño como en la salud cardíaca.

No se puede afirmar con certeza una relación causal directa, sino una correlación significativa, a pesar de que los investigadores han tenido en cuenta variables como la presión arterial, el género y el nivel de actividad física. “La investigación previa ya había vinculado los patrones de sueño irregulares con riesgos cardíacos, pero es la primera vez que examinamos por separado la variabilidad en la hora de acostarse, hora de despertarse y punto medio del sueño, así como sus asociaciones independientes con grandes eventos cardíacos”, explica la investigadora Laura Nauha.

La cifra de eventos cardíacos y los matices del estudio

Durante el seguimiento de una década, solo 128 de los más de 3.000 participantes experimentaron un problema cardíaco grave, lo que supone un número reducido en relación con la muestra total. Además, la observación de los patrones de sueño se limitó a una semana, lo que implica que las rutinas podrían haber variado posteriormente en algunos casos.

El neurocientífico Andrew Huberman analiza cómo los ritmos hormonales y las rutinas diarias afectan el bienestar mental y la capacidad de aprendizaje. Descubre la importancia de regular la luz y el sueño para optimizar el funcionamiento de tu cerebro.

El estudio define “eventos cardiovasculares importantes” como aquellos que requieren atención médica especializada, incluyendo infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. El estudio finlandés incide en que las enfermedades cardiovasculares siguen representando la principal causa de muerte en el mundo con cerca de 18 millones de fallecimientos cada año.

Los responsables del estudio consideran necesario ampliar la investigación sobre la relación entre la hora de acostarse y la salud cardíaca, abarcando grupos de población más amplios y diversos, y no solo de la edad que se ha realizado en este caso.

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