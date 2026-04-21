España

Una mujer lanza pintura negra contra el vestido de novia de su cuñada: se enfrenta a una condena de 10 meses de prisión

La acción de Toni Eastwood nació del rencor por un accidente que pasó en su boda un año antes

Guardar
Una mujer lanza pintura negra contra el vestido de novia de su cuñada: se enfrenta a una condena de 10 meses de prisión
Antonia Eastwood, condenada a 10 meses por tirarle pintura al vestido de novia de Gemma Monk (X)

El día que debía ser uno de los más felices para Gemma Monk se tornó en una pesadilla. La boda celebrada el 24 de mayo de 2024 en Oakwood House, una mansión victoriana ubicada en Maidstone, fue abruptamente interrumpida cuando su cuñada, Antonia ‘Toni’ Eastwood, lanzó pintura negra sobre su vestido de novia. La escena, descrita por la propia víctima al Daily Mail, tuvo lugar minutos antes de que la novia caminara hacia el altar. Por lo que Monk se vio obligada a cambiarse de vestido y a rehacer sus planes en cuestión de minutos.

Me gasté 1.800 libras en el vestido y me encantó”, relató la afectada. Pero con la agresión no solo tuvo una ceremonia dos horas más tarde de lo que había planeado, sino que además tuvo que pedir un vestido prestado para su día más importante. Al ser su cuñada quien lanzó la pintura, el episodio generó una gran disputa familiar. Ahora la agresora ha sido condenada a 10 meses de prisión, con la pena suspendida, tras haberse declarado culpable de dos delitos de daños a la propiedad.

“Me llamó ‘zorra hipócrita’ y me acusó de intentar arruinarle el día de su boda”

Según los hechos que ha relatado Monk, su cuñada la acusó de haberle hecho tropezar intencionadamente en su propia boda con Ashley, hermano de Gemma, celebrada en septiembre de 2023. Desde entonces, Gema, madre de dos hijos y trabajadora de salud mental, ha habido conflictos entre las dos parejas. “El matrimonio de mi hermano con Toni fue un desastre”, ha explicado.

“Siempre he sido muy cercana a mi hermano, Ashley, así que lo único que puedo pensar es que Toni estaba celosa de eso”, ha reflexionado. Asimismo, considera que la pareja está “delirando” o tan solo “buscaba a alguien a quien culpar de que el día de su boda hubiera salido mal”. Y es que, durante aquella ceremonia, “hubo muchísimas cosas que salieron mal”: “Uno de nuestros sobrinos se cayó y se abrió la cabeza, otra pareja armó una pelea tremenda”, ha relatado Monk.

Todo fue empeorando en los meses posteriores, cuando la británica recibió mensajes hostiles de su cuñada. “Me llamó ‘zorra hipócrita’ y me acusó de intentar arruinarle el día de su boda. Primero me acusó de hacer comentarios sarcásticos mientras pasaba a mi lado por el pasillo, pero luego me acusó de ponerle la zancadilla”. No obstante, la mujer asegura que, al medir 1,52 metros, no tiene ninguna posibilidad de hacerle la zancadilla “aunque quisiera”. Del mismo modo, ha asegurado que “los mensajes de texto me dejaron en shock. Fue increíble y totalmente inesperado”.

Una mujer lanza pintura negra contra el vestido de novia de su cuñada: se enfrenta a una condena de 10 meses de prisión
Gemma Monk y su marido el día de la boda, antes de la pintura (X)

Algo que no comprende Gema es que “no había habido rencor entre nosotras antes de la boda”. De hecho, la víctima de la pintura llegó a “sentir mucha simpatía por ella”, cuando le confesó que había dejado a su exmarido y a sus hijos para casarse con su hermano, “quien a su vez también había dejado a su esposa e hijos. Era como si estuviera presumiendo de haber separado a dos familias”.

“Soy la mejor decoradora de la zona”

Sin emabrgo, la situación alcanzó su punto crítico el día de la boda de Monk con Ken Monk, su pareja de toda la vida. “Recuerdo que mi padre me acababa de dejar en su Range Rover. Nos bajamos y me acompañó hasta la puerta que daba a lo que se llama el pasillo nupcial en Oakwood House”, relató la novia. Tras dar apenas unos pasos, escuchó que alguien la llamaba: “Me giré pensando que me había enganchado la cola del vestido y que me habían tirado pintura negra por todas partes. La pintura me entró en los ojos y en el pelo. También salpicó a mis damas de honor”, añade.

Gema Monk considera que “fue un ataque premeditado”. Y es que su cuñada y sus hermano “se habían agachado detrás de un muro y me estaban esperando”, ha denunciado. “No habían sido invitados, pero obviamente se enteraron de dónde era la boda a través de otros familiares”, baraja. Inmediatamente después, “corrieron hacia su coche y condujeron hasta Manchester, donde ahora viven”.

No obstante, el caos se extendió cuando el padre de la novia, al intentar socorrerla, sufrió un accidente con el coche al quedar medio dentro y medio fuera del vehículo, que terminó estrellado contra un muro. “Solté a Toni para ayudar a mi padre y ella huyó con mi hermano”, ha narrado la mujer. Poco después del ataque, Eastwood ha llegado a bromear sobre su acción ante conocidos, alegando cosas como: “Soy la mejor decoradora de la zona”

Durante un concierto, una fan sorprendió a Rosalía al invitarla a su boda. La cantante se tomó un momento para charlar con ella, preguntarle por los detalles y dedicarle una canción a la feliz pareja.

A pesar del impacto, la celebración continuó. “Esperé 19 años para casarme con Ken. Llevamos juntos desde que yo tenía 14 años. Nada iba a detenerme”, subrayó la afectada. Aun así, llamaron a la policía para denunciar los hechos antes de retomar la ceremonia. “El fotógrafo de la boda fue genial e hizo todo lo posible, pero solo conseguimos unas pocas fotos, muchas menos de las que esperábamos”, ha lamentado ante el medio británico. “No tengo ninguna foto de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida en casa. No hay ninguna en la repisa de la chimenea, ni en las paredes. ¿Cómo podría? Me traerían muy malos recuerdos”, confiesa Monk.

“Queremos que esto termine de una vez”

La víctima tampoco pudo disfrutar de la habitación que había reservado en el Castillo de Leed para su noche de bodas. “Estábamos ahorrando para ir de luna de miel a las Maldivas, pero tampoco pude afrontar esa idea. Esperamos ir este verano con los niños”, afirma.

Pero por ahora, Gema Monk puede respirar tranquila, ya que la denuncia hacia Toni la ha condenado a 10 meses de prisión, suspendida durante 12 meses, junto a 160 horas de trabajo comunitario y una orden de alejamiento de diez años. Además, se le ha impuesto una sanción de 5.000 libras esterlinas como indemnización, de las cuales 4.000 corresponden a Gemma Monk y 1.000 a Oakwood House.

Por su parte, Ashley ha manifestado que no quiere tener nada que ver con su hermana. Pese a haber admitido desacuerdos en el seno familiar, ha insinuado que “hay más”, pero no quiere hacerlos públicos. El motivo: “Ya ha sido castigada, ha sufrido más que suficiente. Queremos que esto termine de una vez”.

Temas Relacionados

FamiliaMatrimonioParejasJuiciosJusticiaSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Eurojackpot: los resultados ganadores de este 21 de abril

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Eurojackpot: los resultados ganadores de este 21 de abril

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Audiencia de A Coruña confirma la condena por tráfico de drogas al considerar que la sustancia no era para consumo propio, pese a que no se acreditó ninguna venta

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

El abrigo de su padre casi la mata: una mujer lleva 20 años desafiando a la muerte después de ponerse una chaqueta cubierta de amianto

Hoy tiene 57 años y vive con un solo pulmón

El abrigo de su padre casi la mata: una mujer lleva 20 años desafiando a la muerte después de ponerse una chaqueta cubierta de amianto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 abril

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 abril

Euromillones: este es el número ganador del sorteo de este 21 de abril

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Euromillones: este es el número ganador del sorteo de este 21 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

ECONOMÍA

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

DEPORTES

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos