España

Francia ya tiene el ‘Narval’, su primer dron submarino capaz de explorar el fondo del océano hasta una profundidad de 6.000 metros

Puede generar mapas precisos y tiene una autonomía de 72 horas, facilitando estudios científicos y vigilancia ambiental

Guardar
Imagen del nuevo dron submarino de Francia, Narval (SHOM)
El dron submarino de Francia, Narval (SHOM)

Francia ha recibido el ‘Narval’, su primer dron submarino autónomo capaz de explorar los fondos oceánicos hasta los 6.000 metros de profundidad. La Armada francesa sigue creciendo a través de la industria nacional. Este dron supone un salto cualitativo en la capacidad de exploración submarina del país. El desarrollo y adquisición del Narval ha supuesto una inversión de aproximadamente 15 millones de euros.

La entrega se realizó el 20 de abril de 2026 en la ciudad de Brest, donde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina francesa (Shom) incorporó este dispositivo de tecnología avanzada, fabricado por la empresa noruega Kongsberg Discovery. Esta adquisición representa una innovación relevante para la soberanía nacional, la investigación científica y el control ambiental en territorio francés y en sus áreas de ultramar.

SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

Uno de los drones submarinos más avanzados

El Narval se posiciona entre los equipos más avanzados en exploración submarina. Su capacidad de trabajo abarca profundidades hasta ahora fuera del alcance de la tecnología francesa, facilitando el acceso a zonas inexploradas del fondo marino. Equipado con sensores de última generación, el dron permite obtener imágenes acústicas con una resolución de hasta cinco centímetros y mapas bathimétricos cuya precisión alcanza los 20 centímetros.

Estos avances técnicos no solo mejoran la calidad de los datos científicos, sino que amplían el rango de aplicaciones en vigilancia y protección ambiental. Gracias a su autonomía de hasta 72 horas, el dron puede operar de manera continua y ejecutar misiones complejas sin requerir intervención constante.

El sistema integra, además, la capacidad de recoger datos magnéticos, geoquímicos y sedimentológicos, aspectos clave para la evaluación de riesgos ambientales y la exploración de recursos. Su diseño permite el despliegue y recuperación desde buques ya existentes, optimizando la operatividad de la flota científica y de defensa, y ampliando las posibilidades para estudios multidisciplinares en distintos entornos marinos.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

Paso importante en la modernización marítima

La incorporación del Narval se enmarca en un proceso más amplio de modernización del Shom, iniciado en 2024, que busca transformar la gestión y adquisición de datos marinos. El dron submarino complementa a otros equipos recientes, como el DriX H-8 Marlin, primer dron de superficie autónomo recibido en 2025, y anticipa la llegada de nuevas tecnologías hasta el año 2030.

Este despliegue refuerza la capacidad de Francia para vigilar infraestructuras críticas, como cables y tuberías submarinas, y para proteger sus intereses en las zonas económicas exclusivas. La información recopilada por el Narval será esencial en proyectos internacionales de almacenamiento geológico de carbono y en la seguridad marítima.

Además, estos datos respaldarán la toma de decisiones políticas y la conservación marina. El Shom, por su parte, ha iniciado la renovación de su arquitectura digital para gestionar el volumen creciente de datos, recurriendo a la inteligencia artificial y desarrollando un gemelo digital del litoral francés. El uso de herramientas como el Narval permite a las autoridades civiles y militares disponer de información precisa y actualizada para la gestión y protección de los mares y océanos, consolidando a la marina francesa en esta materia.

Temas Relacionados

ArmadaArmasArmamentoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

¿Por qué hace calor de verano en pleno abril? La Aemet ya avisa de “temperaturas máximas de más de 35 grados en el Guadalquivir”

Los meteorólogos esperan que los termómetros de casi todo el país ronden los 30 grados

¿Por qué hace calor de verano en pleno abril? La Aemet ya avisa de “temperaturas máximas de más de 35 grados en el Guadalquivir”

La casa italiana que se vende por 1 euro: una cabaña en medio de las Dolomitas tiene decenas de solicitudes

La vivienda tiene 500 familias interesadas que se han materializado recientemente en 78 propuestas de compras

La casa italiana que se vende por 1 euro: una cabaña en medio de las Dolomitas tiene decenas de solicitudes

Carlos III recuerda a su madre, Isabel II, en el 100 aniversario de su nacimiento: “Muchas cosas de estos tiempos la habrían preocupado profundamente”

El rey de Reino Unido ha elegido el Castillo de Balmoral, lugar en el que falleció su madre, para recordarla este 21 de abril

Carlos III recuerda a su madre, Isabel II, en el 100 aniversario de su nacimiento: “Muchas cosas de estos tiempos la habrían preocupado profundamente”

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La denuncia fue presentada por Vox para dejar sin efecto la ordenanza sobre movilidad sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”