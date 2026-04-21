Francia ya tiene el ‘Narval’, su primer dron submarino capaz de explorar el fondo del océano hasta una profundidad de 6.000 metros

El dron submarino de Francia, Narval (SHOM)

Francia ha recibido el ‘Narval’, su primer dron submarino autónomo capaz de explorar los fondos oceánicos hasta los 6.000 metros de profundidad. La Armada francesa sigue creciendo a través de la industria nacional. Este dron supone un salto cualitativo en la capacidad de exploración submarina del país. El desarrollo y adquisición del Narval ha supuesto una inversión de aproximadamente 15 millones de euros.

La entrega se realizó el 20 de abril de 2026 en la ciudad de Brest, donde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina francesa (Shom) incorporó este dispositivo de tecnología avanzada, fabricado por la empresa noruega Kongsberg Discovery. Esta adquisición representa una innovación relevante para la soberanía nacional, la investigación científica y el control ambiental en territorio francés y en sus áreas de ultramar.

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Uno de los drones submarinos más avanzados

El Narval se posiciona entre los equipos más avanzados en exploración submarina. Su capacidad de trabajo abarca profundidades hasta ahora fuera del alcance de la tecnología francesa, facilitando el acceso a zonas inexploradas del fondo marino. Equipado con sensores de última generación, el dron permite obtener imágenes acústicas con una resolución de hasta cinco centímetros y mapas bathimétricos cuya precisión alcanza los 20 centímetros.

Estos avances técnicos no solo mejoran la calidad de los datos científicos, sino que amplían el rango de aplicaciones en vigilancia y protección ambiental. Gracias a su autonomía de hasta 72 horas, el dron puede operar de manera continua y ejecutar misiones complejas sin requerir intervención constante.

El sistema integra, además, la capacidad de recoger datos magnéticos, geoquímicos y sedimentológicos, aspectos clave para la evaluación de riesgos ambientales y la exploración de recursos. Su diseño permite el despliegue y recuperación desde buques ya existentes, optimizando la operatividad de la flota científica y de defensa, y ampliando las posibilidades para estudios multidisciplinares en distintos entornos marinos.

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Paso importante en la modernización marítima

La incorporación del Narval se enmarca en un proceso más amplio de modernización del Shom, iniciado en 2024, que busca transformar la gestión y adquisición de datos marinos. El dron submarino complementa a otros equipos recientes, como el DriX H-8 Marlin, primer dron de superficie autónomo recibido en 2025, y anticipa la llegada de nuevas tecnologías hasta el año 2030.

Este despliegue refuerza la capacidad de Francia para vigilar infraestructuras críticas, como cables y tuberías submarinas, y para proteger sus intereses en las zonas económicas exclusivas. La información recopilada por el Narval será esencial en proyectos internacionales de almacenamiento geológico de carbono y en la seguridad marítima.

Además, estos datos respaldarán la toma de decisiones políticas y la conservación marina. El Shom, por su parte, ha iniciado la renovación de su arquitectura digital para gestionar el volumen creciente de datos, recurriendo a la inteligencia artificial y desarrollando un gemelo digital del litoral francés. El uso de herramientas como el Narval permite a las autoridades civiles y militares disponer de información precisa y actualizada para la gestión y protección de los mares y océanos, consolidando a la marina francesa en esta materia.