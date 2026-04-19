El armador francés CMA CGM anuncia que un carguero fue disparado en el estrecho de Ormuz

París, 19 abr (EFE).- El armador francés CMA CGM indicó este domingo que uno de sus cargueros fue blanco de disparos en el estrecho de Ormuz que no provocaron víctimas pero le obligaron a dar media vuelta.
Según indicó la compañía a la televisión BFMTV el navío recibió varios disparos de disuasión este sábado, sin precisar su procedencia.
Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había indicado en su red social que Irán había disparado contra un barco francés y otro británico.
La Organización Marítima Internacional, por su parte, señaló que el barco sufrió daños, sin más precisiones. EFE