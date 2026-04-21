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El tierno reencuentro del príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos tras su viaje a Australia: la emotiva sorpresa de Archie y Lilibet

Los duques de Sussex han finalizado su intensa gira de cuatro días por Australia y, tras aterrizar en California, han tenido una cálida bienvenida por Archie y Lilibet

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El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)
El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)

Para el príncipe Harry y Meghan Markle, los últimos días han quedado grabados en su memoria como una de las travesías más significativas de los últimos años. La pareja se embarcó en un intenso viaje de cuatro días por Australia que los llevó a recorrer Melbourne, Canberra y Sídney con una agenda repleta de “compromisos privados, empresariales y filantrópicos”, según el anuncio oficial. Pero, tras el despliegue mediático en las antípodas, ha llegado el momento de la calma. Los duques de Sussex han regresado finalmente a su residencia en Montecito, California, donde la calidez del hogar ha superado cualquier protocolo.

Emocionada por reencontrarse con su refugio particular, la duquesa de Sussex no ha querido dejar a sus seguidores fuera de este regreso. A través de sus historias de Instagram, Meghan compartió el dulce recibimiento que les brindaron sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. El pasado 19 de abril, un video publicado por la exactriz mostraba un llamativo adorno con el mensaje “Bienvenidos a casa” sobre la puerta de entrada, abierta de par en par. La primera en darles la bienvenida fue Pula, la adorable perrita labrador de la familia, que guiaba a los Sussex hacia el interior moviendo la cola alegremente.

La cálida bienvenida que Archie y Lilibet preparon para sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle, tras su viaje a Australia (Instagram / @meghan)
La cálida bienvenida que Archie y Lilibet preparon para sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle, tras su viaje a Australia (Instagram / @meghan)

El viaje no solo dejó recuerdos, sino también una maleta llena de afecto. En una publicación posterior, Meghan mostró un paquete repleto de golosinas, regalos y cartas enviadas por ciudadanos australianos. Uno de los detalles más conmovedores fue una nota escrita a mano dirigida específicamente a la pequeña Lilibet Diana, que decía: “Que tu mundo sea siempre tan brillante y hermoso como los colores que elijas... Con cariño desde Australia”.

La nostalgia por el viaje parece haber calado hondo en la creadora de As Ever. Para cerrar este capítulo, Meghan publicó un video recopilatorio con momentos inéditos de su aventura australiana bajo una declaración contundente: “Australia, nos has robado el corazón”. El montaje, ambientado con la icónica canción Love Is in the Air de John Paul Young, repasaba desde sus visitas institucionales al Royal Children’s Hospital de Melbourne y el Australian National Veterans Arts Museum, hasta instantes mucho más espontáneos y privados.

La cálida bienvenida que Archie y Lilibet preparon para sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle, tras su viaje a Australia (Instagram / @meghan)
Los detalles del viaje a Australia del príncipe Harry y Meghan Markle, tras su viaje a Australia (Instagram / @meghan)

En las imágenes, los seguidores pudieron ver una faceta más relajada de la pareja: desde una cena romántica en la intimidad hasta una excursión costera junto a su amigo íntimo, Markus Anderson. Meghan incluso incluyó un plano cinematográfico de ella preparándose frente a un tocador de mármol mientras el sol australiano se ponía suavemente a sus espaldas.

El fin del blindaje de Archie y Lilibet

Este viaje a Australia tenía una carga emocional especial, pues marcaba su primera visita al país desde 2018, aquel año en el que, siendo miembros activos de la Familia Real Británica, anunciaron que esperaban a su primogénito, Archie. Si bien en esta ocasión han mantenido a sus hijos al margen de la gira, todo apunta a que este hermetismo está llegando a su fin.

Ni el Príncipe Harry ni Meghan Markle están dispuestos a estar lejos de sus hijos y lucharon por tener la custodia de ambos.
Ni el Príncipe Harry ni Meghan Markle están dispuestos a estar lejos de sus hijos y lucharon por tener la custodia de ambos.

A finales del año pasado, los Sussex dieron una pista clave sobre el papel que desempeñarán los niños en el futuro cercano. Al anunciar que su fundación cambiaría su nombre a Archewell Philanthropies, el comunicado oficial incluyó la primera mención formal de los pequeños como parte activa del proyecto: “Esta entidad benéfica permite a la pareja y a sus hijos ampliar sus iniciativas filantrópicas globales como familia”, anticipó el texto.

Esta transición hacia una imagen familiar más pública comenzó a gestarse el mes pasado, cuando Meghan y Harry compartieron fotos trabajando como voluntarios para la organización Our Big Kitchen Los Angeles. En las imágenes, se veía a los Duques sirviendo comidas junto a sus hijos, aunque las tomas fueron cuidadosamente seleccionadas para evitar mostrar los rostros de los niños. Tras el éxito de su paso por Australia y la consolidación de su vida en California, parece que los Sussex están listos para que Archie y Lilibet dejen de ser un secreto y comiencen a escribir, junto a sus padres, su propio legado filantrópico.

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