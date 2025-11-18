España

Paula Badosa repasa su “año jodido” en ‘La Revuelta’ y confirma su ruptura con Stefanos Tsitsipas: “Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?”

La tenista profesional desveló en La Revuelta sus objetivos para la próxima temporada y subrayó su determinación de volver a competir al máximo nivel: “Ahora empieza la Paula de verdad”

Guardar
Paula Badosa repasa su “año
Paula Badosa repasa su “año jodido” en ‘La Revuelta’ y confirma su ruptura con Stefanos Tsitsipas: “Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?” (@larevuelta_tve)

Esta noche, Paula Badosa ha sido la invitada a La Revuelta, y con su visita ha dejado varios momentos personales y profesionales frente a David Broncano y el resto de invitados. La tenista, número 25 del ranking mundial, aprovechó su paso por el programa para lanzar varias propuestas, repasar su año deportivo y hablar abiertamente sobre cambios en su vida personal, incluyendo su reciente ruptura con Stefanos Tsitsipas.

“2025 ha sido un año jodido” para Paula Badosa

Durante la conversación en el plató, el tono entre Badosa y Broncano se movió en la confianza y la complicidad de quienes han compartido distintas etapas vitales. La tenista llevó como regalo una foto de ambos entrenando, dedicada para “mi ex entrenador”, además de unas zapatillas personalizadas con las palabras “puto” y “amo” escritas en las lengüetas. No faltaron los comentarios en referencia al clásico tema del dinero en el programa: “Sigo teniendo más que tú”, bromeó Badosa. También se proyectó un vídeo de sesiones de entrenamiento y la tenista aprovechó para lanzar otra pulla: “Me las tirabas fatal, de cualquier manera. Por eso mejoré, porque me acostumbré a las bolas malas”.

A lo largo de la entrevista, Paula Badosa ofreció también una invitación a Rosalía para entrenar juntas, felicitó su nuevo disco, “sobre todo la canción de ‘La perla’”. Pocos minutos después, al llegar el momento de las preguntas clásicas, abordó por primera vez en televisión su vida sentimental tras los rumores publicados en junio: “Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?”, confirmando así su ruptura con Stefanos Tsitsipas.

En el repaso a su trayectoria reciente, Badosa compartió que “2025 ha sido un año jodido”, marcado por lesiones y dificultades para competir al nivel habitual. Explicó que “cuando no puedes hacer lo que te gusta, es muy duro de aceptar mentalmente”, aunque tras varias semanas de pretemporada y con seis más planificadas antes del circuito, afronta 2026 con “muchísimas ganas” y la sensación de haber “visto las cosas con algo más de distancia y analizarlo desde fuera”. Entre sus objetivos deportivos, subrayó: “Terminar el año en las WTA Finals (en el top 8 del ranking) y ganar un Grand Slam”. Para alcanzar esas metas, su rutina incluye dos horas de gimnasio y cuatro en pista cada día. “Ahora empieza la Paula de verdad”, afirmó ante las cámaras.

Otro de los momentos destacados llegó con la aparición en plató de Candela Peña. Badosa confesó su admiración por la actriz, a quien sigue a través de sus intervenciones en el programa: “veo tus intervenciones en bucle. Llamo a David para decirle que me encantas”. Peña, halagada, le ofreció un consejo sobre la gestión de las emociones en la competición: “Se te nota todo en la cara, tienes que disimular cuando te enrabietas”. La tenista respondió que está “trabajando mucho en terapia para canalizarlo” y evitar que le pase factura en la pista.

Durante la emisión, la madre de Badosa intervino desde el palco para exponer su visión sobre la importancia de la imagen de su hija en la pista. Defendió que “si se ve bien, le ayudará” a ganar confianza y aliviar la presión, aunque también advirtió que centrarse en el aspecto puede distraer de la concentración en los partidos. En este mismo bloque, la conversación dio paso a la relevancia de tratar en público temas como los trastornos de la conducta alimentaria relacionados con el deporte. Badosa apuntó que, en su experiencia, “cada vez sea menos tabú” abordar estas cuestiones en medios y vestuarios.

Temas Relacionados

La RevueltaPaula BadosaDavid BroncanoTVERTVETelevisión EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-TelevisiónEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuando Alaska encontró a Mario Vaquerizo, en ‘El Hormiguero’: un aspecto “un poco simio” y una pedida de mano en un ‘after’

Al programa de Pablo Motos, ha acudido un Mario Vaquerizo dispuesto a hablar sobre su salud, su vida sentimental con la cantante de la movida madrileña y sobre el nuevo proyecto en el que participará

Cuando Alaska encontró a Mario

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra acusa al PP gallego de “reventar” un operativo policial contra una ‘narcocasa’

La operación policial ha dejado 21 detenidos, de los que uno entrará en prisión, pese a ser todos los sospechosos multirreincidentes

El subdelegado del Gobierno en

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Juegos Once publicó la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Cupón Diario de la Once:

Efemérides 18 de noviembre: Nace Pedro Infante, muere Malcolm Young y lanzan el videojuego Minecraft

Conoce todos los eventos y hechos históricos más importantes que se recuerdan este día

Efemérides 18 de noviembre: Nace

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

El kit debería incluir una radio de pilas, linterna, botiquín, dinero en efectivo, tarjeta bancaria, agua para tres días, alimentos enlatados, documentación básica, cargador y teléfono móvil, además de artículos específicos para personas con necesidades especiales o mascotas

La Generalitat urge a tener
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Generalitat urge a tener

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

La nueva parada de AVE en Parla que conectará Cataluña y Andalucía: “Va a suponer un cambio radical”

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

La jueza de la DANA cita a declarar a la directora general de la Secretaría del President por una llamada con Mazón a las 19:42h

ECONOMÍA

Virginia, pescadera de 28 años:

Virginia, pescadera de 28 años: “Mi jefe dijo que tenía el puesto asegurado porque le gustaba tener a una mujer para que limpiase”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Antonio Martínez, abogado: “Un acierto al hacer testamento es dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno”

Los españoles necesitan 2.000.000 de euros para lograr la libertad financiera: “El Gordo no es suficiente para vivir sin trabajar”

DEPORTES

Todo lo que tienes que

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”