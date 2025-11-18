Paula Badosa repasa su “año jodido” en ‘La Revuelta’ y confirma su ruptura con Stefanos Tsitsipas: “Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?” (@larevuelta_tve)

Esta noche, Paula Badosa ha sido la invitada a La Revuelta, y con su visita ha dejado varios momentos personales y profesionales frente a David Broncano y el resto de invitados. La tenista, número 25 del ranking mundial, aprovechó su paso por el programa para lanzar varias propuestas, repasar su año deportivo y hablar abiertamente sobre cambios en su vida personal, incluyendo su reciente ruptura con Stefanos Tsitsipas.

“2025 ha sido un año jodido” para Paula Badosa

Durante la conversación en el plató, el tono entre Badosa y Broncano se movió en la confianza y la complicidad de quienes han compartido distintas etapas vitales. La tenista llevó como regalo una foto de ambos entrenando, dedicada para “mi ex entrenador”, además de unas zapatillas personalizadas con las palabras “puto” y “amo” escritas en las lengüetas. No faltaron los comentarios en referencia al clásico tema del dinero en el programa: “Sigo teniendo más que tú”, bromeó Badosa. También se proyectó un vídeo de sesiones de entrenamiento y la tenista aprovechó para lanzar otra pulla: “Me las tirabas fatal, de cualquier manera. Por eso mejoré, porque me acostumbré a las bolas malas”.

A lo largo de la entrevista, Paula Badosa ofreció también una invitación a Rosalía para entrenar juntas, felicitó su nuevo disco, “sobre todo la canción de ‘La perla’”. Pocos minutos después, al llegar el momento de las preguntas clásicas, abordó por primera vez en televisión su vida sentimental tras los rumores publicados en junio: “Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?”, confirmando así su ruptura con Stefanos Tsitsipas.

En el repaso a su trayectoria reciente, Badosa compartió que “2025 ha sido un año jodido”, marcado por lesiones y dificultades para competir al nivel habitual. Explicó que “cuando no puedes hacer lo que te gusta, es muy duro de aceptar mentalmente”, aunque tras varias semanas de pretemporada y con seis más planificadas antes del circuito, afronta 2026 con “muchísimas ganas” y la sensación de haber “visto las cosas con algo más de distancia y analizarlo desde fuera”. Entre sus objetivos deportivos, subrayó: “Terminar el año en las WTA Finals (en el top 8 del ranking) y ganar un Grand Slam”. Para alcanzar esas metas, su rutina incluye dos horas de gimnasio y cuatro en pista cada día. “Ahora empieza la Paula de verdad”, afirmó ante las cámaras.

Otro de los momentos destacados llegó con la aparición en plató de Candela Peña. Badosa confesó su admiración por la actriz, a quien sigue a través de sus intervenciones en el programa: “veo tus intervenciones en bucle. Llamo a David para decirle que me encantas”. Peña, halagada, le ofreció un consejo sobre la gestión de las emociones en la competición: “Se te nota todo en la cara, tienes que disimular cuando te enrabietas”. La tenista respondió que está “trabajando mucho en terapia para canalizarlo” y evitar que le pase factura en la pista.

Durante la emisión, la madre de Badosa intervino desde el palco para exponer su visión sobre la importancia de la imagen de su hija en la pista. Defendió que “si se ve bien, le ayudará” a ganar confianza y aliviar la presión, aunque también advirtió que centrarse en el aspecto puede distraer de la concentración en los partidos. En este mismo bloque, la conversación dio paso a la relevancia de tratar en público temas como los trastornos de la conducta alimentaria relacionados con el deporte. Badosa apuntó que, en su experiencia, “cada vez sea menos tabú” abordar estas cuestiones en medios y vestuarios.