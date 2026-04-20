España

El curioso veto de limpieza de Isabel II en sus residencias: la regla que marcaba las mañanas en palacio

Como en muchas otras cosas, la desaparecida reina británica imponía una estricta rutina doméstica que regulaba hasta el uso de la aspiradora

Guardar
Imagen de archivo de la reina Isabel II durante un servicio religioso en la Abadía de Westminster en octubre de 2021. (Frank Augstein/Pool vía Reuters)
Imagen de archivo de la reina Isabel II durante un servicio religioso en la Abadía de Westminster en octubre de 2021. (Frank Augstein/Pool vía Reuters)

Este 21 de abril, Isabel II habría cumplido 100 años. Aunque falleció en septiembre de 2022 a los 96 años, su figura sigue muy presente en la vida pública británica. Coincidiendo con este simbólico aniversario, salen a la luz nuevos detalles sobre su día a día, mostrando una faceta más íntima y personal que sigue despertando gran interés.

Uno de los aspectos más llamativos tiene que ver con su rutina doméstica. Según revela el escritor y biógrafo Gyles Brandreth en su libro Elizabeth: An Intimate Portrait, la reina mantenía una norma muy concreta en sus aposentos: no se permitía el uso de aspiradoras antes de las ocho de la mañana. Una regla aparentemente sencilla, pero que refleja el orden y la disciplina que marcaban su día a día.

Lejos de ser una excentricidad aislada, esta medida formaba parte de una rutina perfectamente estructurada. Cada mañana comenzaba con todo preparado al detalle: su ropa ya dispuesta y su peluquera lista para atenderla. A las nueve en punto, mientras el gaitero personal tocaba bajo sus ventanas, Isabel II se dirigía desde su dormitorio hasta el comedor, atravesando su sala de estar, con una pequeña radio en la mano para escuchar las noticias del día.

El desayuno seguía la misma línea de sobriedad y tradición: cereales, tostadas integrales y mermelada. Un comienzo sencillo para una jornada que, apenas una hora después, se transformaba en una intensa agenda institucional. A las diez, comenzaban las audiencias, la revisión de documentos oficiales y los encuentros con su equipo, encabezado por su secretario privado.

Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo (d) en el balcón del Palacio de Buckingham. EFE/Andy Rain
Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo (d) en el balcón del Palacio de Buckingham. EFE/Andy Rain

Este nivel de organización no solo afectaba a su agenda, sino también al funcionamiento de todas sus residencias. Espacios como Castillo de Windsor, Palacio de Buckingham o Palacio de Holyroodhouse contaban con equipos de limpieza altamente cualificados, cuya labor iba mucho más allá de las tareas habituales.

El trabajo del personal en estos lugares históricos implica una gran responsabilidad. No solo se trata de mantener la limpieza diaria, sino también de preservar muebles, obras de arte y elementos decorativos de gran valor. En propiedades como Sandringham House o Castillo de Balmoral, estas tareas se organizaban en turnos que cubrían toda la semana, incluyendo festivos y fines de semana.

Entre sus funciones se encontraban labores como hacer camas, limpiar baños, aspirar, planchar o cuidar la ropa de cama. Sin embargo, uno de los aspectos más delicados era la conservación de piezas históricas. Por ejemplo, en Sandringham, las impresionantes lámparas de araña del salón de baile —procedentes de Osborne House— requieren un mantenimiento especial. Cada una está compuesta por más de mil piezas de cristal veneciano y se desmontan cuidadosamente dos veces al año para su limpieza.

Este tipo de normas no solo reflejan una cuestión de preferencias personales, sino también el funcionamiento milimétrico de la maquinaria que rodeaba a Isabel II. En residencias donde cada jornada estaba marcada por compromisos oficiales, visitas de Estado y reuniones institucionales, mantener una rutina estable era clave para garantizar que todo se desarrollara sin interrupciones. El control de los tiempos —incluso en aspectos aparentemente menores como la limpieza— formaba parte de esa organización.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Además, la figura de la reina exigía un equilibrio constante entre lo público y lo privado. Sus estancias personales eran uno de los pocos espacios donde podía mantener cierta calma antes de comenzar la jornada. De ahí que se cuidaran especialmente los detalles que podían alterar ese entorno, como el ruido a primera hora de la mañana. Una práctica que, según este retrato, no era casual, sino parte de una forma de entender su día a día.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaCasas RealesCarlos III de InglaterraEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

La experta advierte de que vender una casa con usufructo exige negociar con el beneficiario y conocer la normativa para evitar problemas tributarios y repartir correctamente el dinero obtenido

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

La líder opositora busca apoyos internacionales para avanzar en la transición democrática. Todavía no desvela la fecha de su regreso, pero asegura que “cuenta los días” para volver

María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

No se detalló “el grado de conocimiento” de la acusada ni pruebas suficientes de que hubiera tomado una decisión deliberada de abandonar a los animales

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 20 de abril

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 20 de abril

Alfonso Navarro, psicólogo experto en adolescentes: “Los 13 años es una edad muy difícil. Están desregulados emocionalmente y no soportan a los padres”

La convivencia con jóvenes de esta edad suele volverse más complicada debido a transformaciones internas que los llevan a desafiar las conductas habituales de sus padres y a buscar su propia identidad y autonomía

Alfonso Navarro, psicólogo experto en adolescentes: “Los 13 años es una edad muy difícil. Están desregulados emocionalmente y no soportan a los padres”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Nulo el despido de una camarera que fue pillada tomando tinto de verano estando de baja por diabetes: tienen que indemnizarla con 24.000 euros

El juicio del ‘caso mascarillas’ da un paso más con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia

El juicio por el ‘caso Kitchen’ entra en una semana clave con las declaraciones de Bárcenas, su mujer, Rajoy y Cospedal

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

Si tienes menos de 35 años, cuentas con menos probabilidad de comprar vivienda y posees menos riqueza neta: solo se salvan los jubilados

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después