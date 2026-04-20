El curioso veto de limpieza de Isabel II en sus residencias: la regla que marcaba las mañanas en palacio

Imagen de archivo de la reina Isabel II durante un servicio religioso en la Abadía de Westminster en octubre de 2021. (Frank Augstein/Pool vía Reuters)

Este 21 de abril, Isabel II habría cumplido 100 años. Aunque falleció en septiembre de 2022 a los 96 años, su figura sigue muy presente en la vida pública británica. Coincidiendo con este simbólico aniversario, salen a la luz nuevos detalles sobre su día a día, mostrando una faceta más íntima y personal que sigue despertando gran interés.

Uno de los aspectos más llamativos tiene que ver con su rutina doméstica. Según revela el escritor y biógrafo Gyles Brandreth en su libro Elizabeth: An Intimate Portrait, la reina mantenía una norma muy concreta en sus aposentos: no se permitía el uso de aspiradoras antes de las ocho de la mañana. Una regla aparentemente sencilla, pero que refleja el orden y la disciplina que marcaban su día a día.

Lejos de ser una excentricidad aislada, esta medida formaba parte de una rutina perfectamente estructurada. Cada mañana comenzaba con todo preparado al detalle: su ropa ya dispuesta y su peluquera lista para atenderla. A las nueve en punto, mientras el gaitero personal tocaba bajo sus ventanas, Isabel II se dirigía desde su dormitorio hasta el comedor, atravesando su sala de estar, con una pequeña radio en la mano para escuchar las noticias del día.

El desayuno seguía la misma línea de sobriedad y tradición: cereales, tostadas integrales y mermelada. Un comienzo sencillo para una jornada que, apenas una hora después, se transformaba en una intensa agenda institucional. A las diez, comenzaban las audiencias, la revisión de documentos oficiales y los encuentros con su equipo, encabezado por su secretario privado.

Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo (d) en el balcón del Palacio de Buckingham. EFE/Andy Rain

Este nivel de organización no solo afectaba a su agenda, sino también al funcionamiento de todas sus residencias. Espacios como Castillo de Windsor, Palacio de Buckingham o Palacio de Holyroodhouse contaban con equipos de limpieza altamente cualificados, cuya labor iba mucho más allá de las tareas habituales.

El trabajo del personal en estos lugares históricos implica una gran responsabilidad. No solo se trata de mantener la limpieza diaria, sino también de preservar muebles, obras de arte y elementos decorativos de gran valor. En propiedades como Sandringham House o Castillo de Balmoral, estas tareas se organizaban en turnos que cubrían toda la semana, incluyendo festivos y fines de semana.

Entre sus funciones se encontraban labores como hacer camas, limpiar baños, aspirar, planchar o cuidar la ropa de cama. Sin embargo, uno de los aspectos más delicados era la conservación de piezas históricas. Por ejemplo, en Sandringham, las impresionantes lámparas de araña del salón de baile —procedentes de Osborne House— requieren un mantenimiento especial. Cada una está compuesta por más de mil piezas de cristal veneciano y se desmontan cuidadosamente dos veces al año para su limpieza.

Este tipo de normas no solo reflejan una cuestión de preferencias personales, sino también el funcionamiento milimétrico de la maquinaria que rodeaba a Isabel II. En residencias donde cada jornada estaba marcada por compromisos oficiales, visitas de Estado y reuniones institucionales, mantener una rutina estable era clave para garantizar que todo se desarrollara sin interrupciones. El control de los tiempos —incluso en aspectos aparentemente menores como la limpieza— formaba parte de esa organización.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Además, la figura de la reina exigía un equilibrio constante entre lo público y lo privado. Sus estancias personales eran uno de los pocos espacios donde podía mantener cierta calma antes de comenzar la jornada. De ahí que se cuidaran especialmente los detalles que podían alterar ese entorno, como el ruido a primera hora de la mañana. Una práctica que, según este retrato, no era casual, sino parte de una forma de entender su día a día.