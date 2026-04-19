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Viene una semana de calor histórico para abril: España enfrenta temperaturas que pueden alcanzar los 35 grados en algunas zonas

La Aemet prevé valores superiores a los récords de 1991 y 2020

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Un parque en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)
Un parque en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

España enfrentará esta semana que entra un episodio de temperaturas extremadamente altas para abril, con registros que podrían alcanzar los 35 grados en Zaragoza y Sevilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se prevén valores superiores a los récords históricos de 1991 y 2020, un fenómeno atribuido a masas de aire “extraordinariamente cálidas” que modificarán el escenario climático habitual del país, detalló la entidad en la red social X.

Desde el martes, habrá un notable ascenso térmico en casi toda la península, alcanzando 34 grados en Jaén y 32 grados en Granada, Ciudad Real o Toledo. Ciudades como Lleida, Logroño y Córdoba registrarían máximas de 31 grados, mientras que en la costa cantábrica, Bilbao igualaría esa cifra. El aumento se mantendrá en la mitad este y Baleares durante el miércoles, cuando Zaragoza podría repuntar hasta los 35 grados y Lleida y Granada hasta 33; en Huesca, Jaén y Logroño se alcanzarían los 30 grados y en Albacete, 32.

La Aemet advirtió que, aunque las temperaturas seguirán siendo inusualmente altas durante los próximos días, podría haber chubascos y tormentas dispersos por la tarde, especialmente en zonas del interior. Este domingo, siete comunidades del norte están bajo aviso amarillo por riesgo bajo de tormentas fuertes, que podrían incluir granizo y vientos intensos. Además, Aragón y Cataluña permanecen con alerta amarilla por lluvias que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Fuera de la Península, el archipiélago de Canarias se suma al aviso amarillo, afectado por polvo en suspensión y calima, mientras que La Palma y La Gomera están también en alerta por vientos intensos. La agencia meteorológica recordó que en abril de 2023 se experimentó otro episodio similar de calor veraniego, subrayando la excepcionalidad del fenómeno actual.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

¿Otro verano de récord?

La situación actual anticipa lo que puede ocurrir este verano, que llega además tras una temporada estival de récord. Y es que, en 2025, el verano estableció un nuevo récord de temperaturas en España,convirtiéndose en el más cálido de la serie histórica, con una temperatura media que superó en 0,1 grados la alcanzada en 2022, el registro anterior más alto.

Así, el periodo estival de 2025 registró una temperatura media de 24,2 grados centígrados, 2,1 grados por encima de lo habitual para la estación, según los datos confirmados por la Aemet el año pasado. El archipiélago balear tuvo temperaturas especialmente elevadas, con una media de 25,8 grados, lo que representó 1,5 grados más respecto al valor considerado normal en la región.

En 2025, se batieron por segundo año consecutivo las temperaturas que hasta ahora marcaban el verano de 2003 como excepcional, al quedar 0,6 grados por encima de aquel periodo históricamente cálido en el continente europeo, en el que, según las series temporales, fallecieron 70.000 personas a consecuencia de las altas temperaturas. El verano del año pasado, la península y Baleares experimentaron dos olas de calor consecutivas con una duración total de 33 días: uno de cada tres días estivales transcurrió por tanto bajo condiciones de ola de calor.

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