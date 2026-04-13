Qué cambia en Europa tras la derrota de Orbán en Hungría: acceso a fondos y giro político

El resultado electoral redefine el mapa político de la Unión Europea y modifica relaciones con Rusia, Estados Unidos y China

El resultado de las elecciones en Hungría, donde Péter Magyar se impuso sobre Viktor Orbán tras 16 años de gobierno, fue el eje de la columna de Andrei Serbin Pont en Infobae en Vivo.

Durante la emisión de Infobae al Mediodía, con Maru Duffard y el staff integrado por Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, la columna giró en torno al efecto regional y global del cambio de mando en Budapest.

Serbin Pont explicó: “Orbán es derrotado después de 16 años al poder y es derrotado por Magyar, un líder que ha surgido con una ventaja muy fuerte en estas elecciones y que no solo le ha implicado ganar la presidencia, sino también obtener 138 de los 199 escaños, lo que le va a dar una supermayoría en las instancias parlamentarias”.

El impacto geopolítico de la derrota de Orbán

Para el especialista, la salida de Orbán no solo supone un cambio interno. “Esto modifica mucho, tanto en el panorama de lo que es el núcleo de la Unión Europea, también en cuanto a lo que son los vínculos con Rusia, el vínculo con Estados Unidos, vínculo con China. Esto tiene su impacto bastante profundo”, sostuvo Serbin Pont.

La derrota de Viktor Orbán tras 16 años al mando de Hungría marca un giro político clave en Europa (REUTERS/Bernadett Szabo)

El politólogo remarcó la expectativa por el posible descongelamiento de fondos retenidos por la Unión Europea: “Hay 18 a 19 mil millones de euros congelados que en algún momento podrían descongelarse e ingresar a las arcas del Estado húngaro, cosa que está generando mucha anticipación, no solo por parte del gobierno entrante, sino también de la Comunidad Europea, sobre cómo se van a terminar utilizando estos recursos si se habilitan de forma muy acelerada”.

Además, Serbin Pont detalló que “en ese proceso también han perdido mil millones de dólares y hay unas 433 millones de euros por multas por violar leyes de asilo”. El nuevo gobierno, advirtió, “viene con una línea aún más dura en materia migratoria. Es moderado en algunos sentidos, pero en materia migratoria tiene una postura durísima”.

El perfil de Péter Magyar y el giro en la derecha europea

Magyar, describió Serbin Pont, “es un exorbánista. Así que viene de ahí. Y él quebró, justamente después de varias instancias de escándalos de corrupción que surgieron en torno al gobierno de Orbán, y avanzó con este partido, el Tisza, que significa respeto y libertad y también es el segundo nombre del río más largo que hay en Hungría”.

El nuevo gobierno húngaro tendrá una supermayoría en el Parlamento con 138 de los 199 escaños obtenidos por Magyar (REUTERS/Marton Monus)

El analista enfatizó la singularidad de este recambio: “No es que triunfó el progresismo en Hungría. Es de derecha. Por ahí la figura de Orbán, para los que seguimos los asuntos políticos en la Argentina, es una elección que mirábamos por la cercanía, si se quiere, con Javier Milei, con el presidente argentino”.

La referencia a Milei no es casual. “Estuvieron hace poco, 10 días”, recordó Maru Duffard sobre la visita oficial a Budapest. Serbin Pont agregó: “Se estuvieron riendo mucho juntos. Hubo un par de videos y... hay distintos dirigentes libertarios que han viajado a Hungría o participan en la CPAC cuando se organiza en ese país. Había como una cierta sintonía”.

El vínculo se reflejó también en el saludo oficial de la Cancillería argentina. “Fue Pablo Quirno quien ayer escribió un posteo de X donde felicita a Péter Magyar. Y es llamativo porque en el posteo de felicitaciones del canciller argentino le agradece a Orbán y le desea todo el éxito en su rol como líder de la oposición”, relató Serbin Pont.

El resultado electoral en Hungría refuerza el funcionamiento democrático y envía un mensaje simbólico de cercanía a Europa (REUTERS/Kevin Lamarque)

Europa, democracia y los límites de las nuevas derechas

Durante la conversación, Duffard y Serbin Pont analizaron el peso simbólico del resultado. “La democracia liberal sigue siendo democracia”, leyó Duffard citando a Malamud. “En última instancia se ajusta a las decisiones que se toman democráticamente... Acepta los resultados electorales, de una elección que se lleva adelante democráticamente y siguen funcionando esos mecanismos democráticos”, afirmó. Serbin Pont coincidió: “Me parece muy atinado lo de Malamud y coincide justamente con mucho de lo que se está reflexionando sobre esta elección”.

El ganador, Péter Magyar, expresó tras su triunfo: “Hoy el pueblo húngaro le dijo: ‘Sí a Europa, sí a una Hungría libre.’ Dijeron: ‘Sí a los que representen, a los que ayuden a poner el país en orden, porque eso es un gobierno húngaro. Esa es la responsabilidad del gobierno húngaro’”. El gesto más simbólico lo aportaron las calles de Budapest: “Los simpatizantes estuvieron coreando: ‘Rusos, váyanse a casa’, que era el lema de la Revolución Húngara en 1956. Ese tipo de mensajes son contundentes”, remarcó Serbin Pont.

Sobre las encuestas, el analista aportó: “Las encuestas progobierno marcaban que ganaba Orbán y las de oposición marcaban que ganaba por 15 a 20 puntos. Efectivamente, ganó por 16. Así que quizás no tanto sorpresa, sino reafirma lo que hemos visto en otros procesos electorales sobre las encuestas y cómo pueden fallar”.

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