Dani Fernández se sincera sobre su carrera profesional en una íntima conversación con Laura Escanes: “He tenido mucho éxito y mucho deséxito”

Dani Fernández ha sido el último invitado del pódcast Entre el cielo y las nubes, conducido por la influencer Laura Escanes. La conversación entre ambos cubrió diversos temas, entre ellos el éxito en la industria musical, la historia de Fernández con el grupo Auryn y cómo su paternidad ha influenciado su forma de componer canciones.

Desde el inicio de la charla, Dani Fernández compartió sus reflexiones sobre el éxito y lo que él denomina “deséxito”. Según explicó, “yo tengo mucho éxito y deséxito, que para mí no es el fracaso, sino la curva del momento en el que sabes que te la estás pegando y no sabes qué hacer para frenarlo”. El cantante confesó que el deséxito ha sido más difícil de gestionar que el fracaso.

Cuando Escanes le preguntó cuál había sido el mayor “deséxito” de su carrera, Fernández no dudó: “Fue cuando lo dejé con mi banda Auryn. Dejas de importar y es así, no le importas a la prensa, no le importas a la gente con los que has trabajado, ya no eres tendencia”.

Sobre las dificultades de encontrar su propio estilo después de salir de Auryn, el artista dijo que le costó mucho tiempo y esfuerzo. “Muchísimo y por eso te hablo de deséxito. Cuando Auryn se estaba terminando, One Direction ya se había dividido y Zayn Malik me parecía increíble y tiene una personalidad muy parecida a la mía cuando yo estaba en la banda. Me sentía vacío porque no sabía qué tenía que hacer para tener éxito”. Esta época de incertidumbre lo llevó a reevaluar su carrera y sus métodos creativos.

Para reencontrar su camino, Fernández decidió rodearse de cantautores y comenzó a escribir sobre su ex y su pasado. “Me sentía mejor. Conectaba con la gente, empecé a hacer conciertos en sitios con 100 o 200 personas y adapté este papel de escribir canciones que me hicieran sentir”. Este proceso le permitió reconectar consigo mismo y reencontrar su pasión por la música en un nivel más íntimo y personal.

“Me cuesta escribir ahora porque estoy feliz”

Respecto a la influencia del drama en la composición de sus canciones, el cantante admitió que escribir cuando se está feliz es todo un desafío. “A mí me cuesta escribir ahora porque estoy feliz y no encuentro sensaciones reales con las que escribir. Todos mis discos han sido escritos así y no quiero ser el moñas que habla todo el rato de su hija, de lo bien que le va, tengo que encontrar otras emociones”, comentó.

Escanes también indagó sobre cómo la paternidad cambiará su manera de componer y transmitir. Fernández piensa que sí, pero con reservas. “Creo que sí, pero soy el típico que dice: No voy a dejar de ser joven, ni de componer lo que compongo por ser padre”. Añadió que tiene una canción que habla de una noche loca en un festival y le preocupa cómo reaccionará su hija al escucharla en el futuro. “Tenemos que saber que eso nuestros hijos lo van a escuchar, lo van a ver y hay que saber reeducarles. No hago apología, simplemente estoy mostrando lo que soy yo”.

Sobre la pregunta final de Escanes sobre lo que es el éxito para él ahora, Fernández señaló que “estar tranquilo y el no tener más ambición de la que tengo ahora” es fundamental. Si bien nunca ha querido ser el número uno, desea que sus canciones lleguen al mayor público posible sin necesidad de alcanzar la fama extrema del primer puesto. “A mí lo que me atrae es poder ir a un festival y estar abajo del escenario y poder cantar sin problema”.

Concluyó su participación en el pódcast afirmando que la clave para mantenerse genuino es creer que se es una persona normal y continuar haciendo cosas normales, evitando dejar que otros dirijan su vida. Esta reflexión sintetiza una visión de vida centrada en la autenticidad y la tranquilidad personal, alejada de la presión de un éxito artificial. Laura Escanes cerró el episodio destacando la sinceridad y la profundidad con la que Dani Fernández habló sobre sus experiencias personales y profesionales, mostrando un lado humano y reflexivo del artista.