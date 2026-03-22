Una incidencia ha afectado esta mañana el servicio de alta velocidad Madrid-Barcelona

Madrid, 22 mar (EFE).- Una incidencia en la infraestructura en Alcalá de Henares ha afectado durante la mañana de este domingo la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que en algunos momentos han tenido que detenerse en distintos puntos del trayectos, según ha informado Adif en su cuenta de X.

Fuentes de Adif han explicado a EFE que la avería se ha producido en las instalaciones de regulación de la circulación en la zona de Alcalá de Henares.

Aproximadamente a las 13:00 horas ya se podía circular por una de las vías de la zona y a las 13:25 las dos vías estaban operativas, de manera que la circulación se irá recuperando progresivamente, según han explicado estas fuentes. EFE