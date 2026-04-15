Paz Vega alimenta los rumores de crisis con Orson Salazar con un gesto definitivo tras sus preocupantes mensajes

Paz Vega y Orson Salazar forman, desde hace casi un cuarto de siglo, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional. Fue en 2002 -año en el que la actriz ganó el Goya a 'Mejor actriz revelación' por 'Lucía y el sexo'- cuando sus caminos se cruzaron por primera vez y, solo 3 meses después de conocerse y de vivir un auténtico flechazo, se daban el 'sí quiero' en una íntima ceremonia en Caracas, ciudad natal del venezolano.

Su felicidad se veía completada con el nacimiento de sus tres hijos: Orson (que está a punto de cumplir 19 años), Ava (16), y Lenon (15), con los que han formado un equipo inseparable compaginando a la perfección su faceta familiar con sus carreras profesionales, ya que Orson ha ejercido como mánager de la artista en los últimos 20 años.

Sin embargo, la ausencia de imágenes juntos en los últimos meses -la última que publicó Paz junto a su marido fue en septiembre de 2025, cuando ambos asistieron a un desfile de moda en Milán-, y el hecho de que la directora de 'Rita' haya acudido sin su marido a eventos tan especiales como la gala de los Goya o la entrega de las Medallas de Andalucía, donde recibió el título de 'Hija Predilecta' de la Comunidad, han puesto a la pareja en el punto de mira.

Unos rumores de crisis que ha alimentado la actriz con los enigmáticos mensajes que ha compartido en su cuenta de Instagram recientemente, dejando entrever que está atravesando por un complicado momento personal. "Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser. Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer. Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción... Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé... pero ya hace mucho que dejé de soñar... y de oír el latido de mi corazón. Solo hay ruido y me ahogo en él... Necesito silencio" escribía hace cinco días, recuperando un revelador texto de 2022.

A este mensaje ha seguido otro igual de íntimo y reflexivo que refleja la tristeza y "fragilidad" de Paz. "Desde mi ventana veía las sombras de los árboles reflejadas en el suelo... La luz, el verde, el cielo con sus pequeñas nubes... Todo mutando siguiendo el dictamen de la Madre Naturaleza, que orgullosa impone sus leyes. Y yo, en cambio, era incapaz de mover ni siquiera un dedo. Ni mi cuerpo agarrotado ni mis pensamientos grises podían hacer nada por salir de una tristeza que me abrazaba fuerte y me dejaba sin aire... Pero ya no estoy en esa ventana, ni mi cuerpo está frío... Una voz amiga me susurró un secreto. Me dijo que ya crucé el puente, ya estaba del otro lado, donde soy y estoy presente y fuerte en mi fragilidad" ha expresado, haciendo alusión a un nuevo futuro.

Y aunque por el momento tanto Paz como Orson guardan silencio ante los rumores de crisis, la actriz ha dado un inesperado paso al 'romper' profesionalmente con su marido, ya que después de más de 20 años formando equipo profesional con el padre de sus hijos, ha fichado por una nueva agencia de representación, 'Meraki Agents'.

"Feliz de vivir con vosotros esta nueva etapa. Os quiero. Mis nuevos agentes", ha compartido a través de sus redes sociales, anunciando así una nueva etapa laboral mientras no dejan de crecer las especulaciones sobre una posible separación.