España

La Aemet prevé máximas de 32 grados este fin de semana: “Temperaturas más propias del mes de junio que de abril”

Los siguientes días predominará un tiempo estable, aunque con algunas precipitaciones en general débiles en puntos del país

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Bañistas disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)
Bañistas disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)

Las temperaturas de la mayor parte de esta semana nos han obligado a guardar en el armario el abrigo y el paraguas, tras un tiempo marcado por los altibajos en los termómetros y la inestabilidad. Durante este viernes y el fin de semana, de nuevo, se esperan valores inusuales para la época del año, con máximas más propias del mes de junio que de abril.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha señalado que “podrán superarse los 30 grados en zonas del sur y del nordeste peninsular, sin descartar que localmente se alcancen o se superen los 32 grados”. Esta situación, además, podría prolongarse al menos hasta comienzos de la próxima semana.

Así, este viernes 17 de abril, se espera que continúe el ascenso térmico que viene siendo habitual desde hace ya varios días. Este se producirá tanto en las máximas como en las mínimas.

Las temperaturas nocturnas rondarán los 12-14 grados en amplias zonas del sur peninsular. Por otro lado, las máximas van a superar los 25 grados en numerosos puntos: por ejemplo, en Zaragoza, Huelva y Badajoz se rondarán los 30 grados, mientras que en Sevilla podrían incluso superarse los 32. Sí que se espera que los termómetros no superen los 20 grados en algunas capitales de provincia del norte peninsular, como es el caso de A Coruña (17), San Sebastián (19), Oviedo (19) y Santander (18).

Imagen de archivo de la playa de Cádiz antes de Semana Santa. (Europa Press/Nacho Frade)
Imagen de archivo de la playa de Cádiz antes de Semana Santa. (Europa Press/Nacho Frade)

Con respecto a las precipitaciones, este viernes será una jornada con tiempo estable. “Habrá nubes altas y en zonas de sierra podrían crecer nubes de evolución sin descartar algún chaparrón aislado”, con alguna llovizna, aunque con baja probabilidad, en el norte. En Canarias se prevé la entrada de calima desde el este y en el Estrecho podría producirse alguna racha muy fuerte de levante.

Fin de semana caluroso

“De cara al fin de semana seguiremos con una situación similar”, ha explicado el portavoz de la Aemet. Sin embargo, sí se espera una atmósfera algo más inestable, con algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico y chubascos aislados en zonas de montaña, algo más intensos en el nordeste de la península.

Con respecto a las temperaturas, estas subirán más, aunque no de forma total, ya que en el Cantábrico oriental y el Alto Ebro habrá un descenso el sábado con la entrada de vientos del norte. Esto no duraría mucho, puesto que el domingo volverían a subir.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

“Los valores diurnos estarán de nuevo entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en prácticamente todo el país y más de 10 grados por encima de sus valores normales en la mitad norte en la jornada del domingo”, ha destacado Del Campo.

Así, de forma generalizada el mercurio se situará por encima de los 25 grados, volviendo a estar por encima de los 32 en Sevilla. “Hablamos, por lo tanto, durante el fin de semana de un ambiente más propio de junio que de abril”. También en el archipiélago canario habrá temperaturas elevadas, ya que se espera que se superen los 30 grados en amplias zonas de las islas y los 32 en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

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