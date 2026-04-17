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¿Por qué olvidamos lo que hemos soñado?: “La frontera entre lo vivido y lo imaginado sería insoportable”

El psicólogo Alfredo Rodríguez-Muñoz aclara que todos soñamos entre tres y seis veces a la noche

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Un joven durmiendo (Shutterstock)
Un joven durmiendo (Shutterstock)

Una escena cotidiana: un amigo, nuestra madre o un compañero de trabajo empieza a relatarnos el extravagante sueño que han tenido esa noche. Inevitablemente, nosotros mismos intentamos recordar qué hemos soñado, pero a veces lo hacemos sin éxito. Hay quienes generalmente siempre se acuerdan de lo que sueñan; otros, nunca. Y, sin embargo, sueñan.

Muchas personas piensan que nunca sueñan, que sus noches transcurren en un dormitar tranquilo sin haber creado ningún tipo de escena onírica. No obstante, esto se aleja de la realidad: “Todos soñamos, cada noche, varias veces”, aclara Alfredo Rodríguez-Muñoz, psicólogo y experto en sueño, en su nuevo libro Dormir para vivir. La ciencia del descanso en la era del cansancio (Kailas, 2026).

Según el experto, las personas soñamos entre tres y seis veces por noche, en ciclos de unos 90 minutos. Los sueños tienen lugar durante la fase REM, que es el momento en el que las neuronas trabajan a toda velocidad “reorganizando recuerdos, ensayando emociones, mezclando escenas del día con fragmentos del pasado”. “Soñar es la forma en que el cerebro limpia, archiva y recicla la experiencia”, recoge Rodríguez-Muñoz.

A pesar de la cantidad de sueños que tenemos cada noche, el 90 % de ellos los olvidamos en los dos primeros minutos de vigilia. Para el psicólogo, “la causa está en el cableado”. “Durante el sueño REM, el hipocampo sigue activo, pero su conexión con el córtex prefrontal, encargado de dar coherencia y guardar la información a largo plazo, se debilita. Es como grabar una película sin tarjeta de memoria. Y cuando despertamos, entra en juego la noradrenalina, la molécula de la alerta, que borra lo que el cerebro considera irrelevante”, explica.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Por qué no todo el mundo recuerda sus sueños

Si todos soñamos varias veces al día todas las noches, es natural preguntarse por qué hay quienes tienen la capacidad de recordar esos sueños. No significa que estas personas tengan una memoria mejor, sino “despertares estratégicos”. Según el psicólogo, si nos despertamos en mitad o en el final de la fase REM, el sueño está aún reciente; pero si lo hacemos antes o después, es probable que no lo recordemos.

Esto significa que las personas que recuerdan más sueños no sueñan más, sino que “presentan mayor activación en el córtex temporoparietal”, una región asociada con la introspección y la atención hacia los estímulos internos. El psicólogo lo explica con que el cerebro “está más atento a su propio mundo interior y más dispuesto a registrar lo que ocurre ahí dentro”.

Otro de los motivos de esta altísima tasa de olvido de los sueños es por puro autocuidado mental. Como explica el experto, si recordáramos todos y cada uno de los sueños, nos resultaría muy difícil distinguir lo real de lo onírico. “La frontera entre lo vivido y lo imaginado sería insoportable”.

Sin embargo, los sueños que nunca recordamos no desaparecen completamente de nuestro cerebro. “Pueden teñir el ánimo, abrir caminos a la creatividad o alterar, sin lo que sepamos, la forma en que pensamos. Tal vez buena parte de lo que llamamos intuición no sea más que la huella de un pensamiento nocturno que ya se ha disuelto”, concluye.

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