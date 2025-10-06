El 'stock' de alojamiento flexible en España se triplicará hasta 2028

Madrid, 06 oct (EFECOM).- El 'stock' de alojamiento flexible en España se ha multiplicado por cinco desde 2020 y se espera que se triplique hasta 2028, según un informe presentado por la consultora CBRE en el marco de Vitur Forum Madrid.

La consultora subraya que esta modalidad está ganando protagonismo como una solución habitacional eficiente y con alto potencial de rentabilidad, y agrega que su crecimiento responde a una combinación de factores estructurales y dinámicas de mercado, y su evolución refleja una transformación profunda del sector inmobiliario.

Este segmento está entrando en una fase de consolidación y todo indica que desempeñará un papel cada vez más estratégico en el futuro del mercado residencial en España, explica Laura Peláez, Associate Director de Research Living en CBRE.

El 'flex Living' o alquileres flexibles en el segmento suburbano es el producto preferido (42 %), seguido del corporate living (27 %) y el coliving (23 %).

Madrid lidera la clasificación de destinos más demandados, seguida de Valencia, Málaga, Bilbao y Barcelona. También destacan ubicaciones como Sevilla, Cádiz, Palma, Alicante o A Coruña.

Las principales ventajas frente al 'build to rent' (construir para alquilar) son el menor coste del suelo terciario (37 %), la posibilidad de revisión anual de rentas (34 %) y su capacidad de incluir estancias cortas (29 %), apunta en un comunicado.

Sin embargo, la barrera de entrada más señalada es encontrar activos bien localizados (32 %), seguida del precio de adquisición (28 %). EFECOM