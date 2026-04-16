España

Un anuncio de un piso en el que no se puede comer carne desata la polémica: “Si no sigues ese estilo de vida, recurres a comida ya preparada”

Una joven catalana de 24 años reabre el debate sobre el alquiler tras buscar un compañero de piso vegano

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Salón del piso compartido en Barcelona donde se ha hecho viral el anuncio de alquiler.
Salón del piso compartido en Barcelona donde se ha hecho viral el anuncio de alquiler.

Un anuncio para buscar compañero de piso en Barcelona se ha vuelto viral en redes sociales. La oferta, una habitación por 420 euros al mes en un piso compartido, no resultaba especialmente llamativa en el contexto del mercado de alquiler. Sin embargo, el requisito de que la persona interesada fuera “vegetariana o vegana” y la norma de que “no se puede cocinar carne en el piso” ha generado un gran debate.

Irene, la inquilina de 24 años que está detrás del anuncio, explica a Infobae que en esta vivienda de un barrio barcelonés conviven tres personas y que la norma de no cocinar carne ya estaba establecida previamente, ya que todos los residentes son vegetarianos o veganos.

“Fue una decisión colectiva del piso, porque las personas que vivimos aquí compartimos ese estilo de vida. No tiene sentido para nosotros convivir con algo que no forma parte de nuestras rutinas”, señala.

Según relata, el requisito no se planteaba como una imposición excluyente, aunque sí condiciona la convivencia diaria. En experiencias anteriores, algunas personas omnívoras llegaron a vivir en el piso, pero terminaron marchándose a los pocos meses al resultarles complicado convivir con la norma de no cocinar carne en casa.

“Al final, si no sigues ese estilo de vida, acabas recurriendo a comida ya preparada, que es bastante más cara, y eso hace que la convivencia no sea sostenible”, añade Irene.

La polémica en redes

El anuncio se difundió rápidamente y, según explica Irene, fue compartido en foros y comunidades que ella identifica como de “extrema derecha”. A partir de ahí, la publicación comenzó a recibir una gran cantidad de comentarios críticos, muchos de ellos con insultos de carácter misógino, catalanófobo e incluso xenófobo.

“Hubo comentarios que directamente me trataban de loca por una decisión de convivencia, y otros que aprovechaban para hacer ataques sin venir a cuento”, señala. Aun así, reconoce que también hubo respuestas en tono humorístico, como bromas sobre canibalismo.

Habitación que se ofrece en alquiler por 420 euros al mes en Barcelona.
Habitación que se ofrece en alquiler por 420 euros al mes en Barcelona.

El debate ha enfrentado a usuarios que defienden el derecho a establecer normas de convivencia en un piso compartido, entendiendo este tipo de acuerdos como una parte habitual de la vida en común. En contraste, otros consideran que la condición es excesiva o incluso discriminatoria, ya que puede suponer una restricción en el acceso a la vivienda.

Sin embargo, este tipo de condiciones no son ajenas al mercado del alquiler de habitaciones. En grandes ciudades es habitual encontrar anuncios con requisitos como “solo estudiantes”, “solo trabajadores”, “no fumadores” o incluso perfiles específicos como “solo mujeres” o “personas LGTBI”.

En realidad, este tipo de fenómenos también reflejan una cuestión de fondo más amplia: cuando el acceso a la vivienda es limitado, la convivencia forzada entre desconocidos se vuelve la norma. Como explica la joven, si existiera un acceso más amplio a vivienda asequible, muchas de estas situaciones en pisos compartidos simplemente no se producirían, ya que más personas podrían vivir solas.

El debate sobre el precio del alquiler

Otro punto de la discusión en redes se centró en el precio de la habitación. Muchos usuarios cuestionaron los 420 euros mensuales del alquiler, a lo que Irene respondió que, dentro del contexto de Barcelona, incluso puede considerarse un precio ajustado. “Ni siquiera soy yo quien pone el precio”, comenta, en referencia a las críticas que la responsabilizaban del coste del alquiler.

Según relata, una búsqueda en portales inmobiliarios muestra que en la misma zona los precios habituales superan fácilmente los 500 euros por habitación. Incluso encontró una opción por unos 300 euros, pero en condiciones muy precarias: cinco personas y sin cocina, únicamente con microondas como equipamiento básico.

El acceso a la vivienda

El caso ha servido para reabrir el foco sobre la situación del mercado de la vivienda en Barcelona, y otras ciudades tensionadas, donde el acceso a alquileres asequibles se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes.

Compartir piso se ha convertido en la norma para muchas personas que no pueden permitirse alquilar una vivienda completa, según señala Irene, en lo que describe como una “juventud compartida forzada y prolongada” por los altos precios del mercado inmobiliario y la falta de alternativas habitacionales.

Según un informe elaborado por los analistas de pisos.com, en Barcelona el precio medio por metro cuadrado se sitúa en 30,04 euros. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes, cuyos salarios son generalmente inferiores a la media y que, por tanto, afrontan un esfuerzo mucho mayor, siendo inevitable en muchos casos compartir piso.

Salón del piso compartido en Barcelona donde se ha hecho viral el anuncio de alquiler.
Salón del piso compartido en Barcelona donde se ha hecho viral el anuncio de alquiler.

Su paso por televisión

La viralidad del anuncio llevó incluso a que Irene fuera invitada a un programa de Telecinco, donde el caso fue tratado como tema de actualidad. Durante su intervención, la joven aprovechó para desplazar el foco del debate hacia la situación estructural de la vivienda.

“Lo único que hacéis invitándome aquí es difundir discursos de odio. Esta no es la noticia. La noticia es el precio de la vivienda en Barcelona, causado por la especulación y los fondos buitre”, afirmó durante la emisión.

El fragmento fue posteriormente compartido por la propia Irene en sus redes sociales, generando una nueva ola de reacciones. Algunos usuarios respondieron con mensajes irónicos, como “hoy como tofu por ella” o “iba a cenar hamburguesa, pero me hago una ensalada en su honor”, respaldando su posicionamiento.

La joven catalana reconoce además que su intervención en televisión no fue improvisada del todo. Según explica, antes de la conexión había revisado información sobre el programa y decidió aprovechar el espacio para señalar la situación de la vivienda y dar visibilidad al problema del acceso al alquiler, que considera el verdadero eje del debate.

Más allá del caso concreto del anuncio viral, Irene defiende que es necesario “regularizar la situación y organizarse” para poder afrontar lo que considera un problema estructural. En su opinión, la solución pasa por la acción conjunta de la ciudadanía para presionar por cambios que garanticen un acceso más asequible a la vivienda y frenen la creciente precariedad habitacional.

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