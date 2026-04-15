Si vas a hacer un viaje largo y tienes poco espacio en la maleta, la ‘técnica sudoku’ te permite tener 30 combinaciones con solo 9 prendas de ropa

Persona intentando hacer una maleta. (Freepik)

Con la llegada de la primavera, el buen tiempo y teniendo el verano a la vuelta de la esquina, mucha gente se plantea hacer una pequeña escapada antes de que llegue la temporada alta y los destinos se llenen de turistas.

Por otra parte, es un momento en el que los precios no son tan altos y los destinos no están tan masificados como en temporada de verano. Sin embargo, al hacer estos viajes solemos tener un problema: el espacio en la maleta.

Elegir qué llevar y qué dejar fuera se convierte en un auténtico quebradero de cabeza, especialmente cuando se trata de viajes en los que no queremos llevar una maleta muy grande. Ante este tipo de situaciones, hay una opción muy fácil: la técnica sudoku.

Qué es la <i>técnica sudoku</i>

Este método consiste en maximizar las combinaciones con un número muy reducido de prendas. La idea es sencilla: con solo 9 piezas básicas se pueden crear hasta 30 looks diferentes, algo especialmente útil cuando se viaja con equipaje limitado.

El sistema se basa en seleccionar tres partes de arriba, tres partes de abajo y prendas exteriores. A partir de ahí, se colocan y combinan siguiendo una lógica similar a la de un sudoku: cada fila, columna y diagonal funciona como un conjunto de outfits distinto, lo que multiplica las posibilidades sin necesidad de añadir más ropa.

Un ejemplo visual de cómo dividir las prendas de ropa. (TikTok: @emmomoda)

De este modo, es posible crear diferentes combinaciones que se puedan adaptar a distintos momentos del viaje, desde un paseo informal por la ciudad hasta una cena más arreglada por la noche. La clave está en que todas las prendas sean versátiles y combinables entre sí. Esta técnica se ha popularizado como una forma de viajar de manera más inteligente, reduciendo el exceso de equipaje sin renunciar a la variedad de estilos.

Viajar ligero, una tendencia en auge

Viajar ligero se ha convertido en una práctica cada vez más habitual entre quienes buscan hacer turismo sin escesivas peocupaciones. Esto responde a la necesidad de simplificar la experiencia desde el momento en que se hace la maleta.

Reducir el equipaje permite moverse con mayor facilidad, evitar cargas innecesarias y adaptarse mejor a imprevistos durante el viaje. Además, influye directamente en la toma de decisiones previas, ya que obliga a seleccionar únicamente aquello que resulta realmente útil, dejando de lado lo superfluo. Este enfoque también está relacionado con una forma más consciente de consumo, en la que se valora la versatilidad de las prendas y su capacidad de combinarse entre sí.

Entrevistamos a varias personas en el centro de Madrid.

Una técnica aplicable a otros sectores

Aunque esta forma de organizar el equipaje se ha popularizado especialmente entre viajeros, su utilidad va mucho más allá de las escapadas puntuales. La idea de simplificar y optimizar lo que se utiliza puede trasladarse fácilmente a la vida cotidiana, especialmente en la forma de consumir y organizar la ropa en el día a día.

Aplicar este enfoque permite tomar conciencia de la cantidad real de prendas que se necesitan y reducir la acumulación innecesaria en el armario. De esta manera, se favorece un consumo más responsable y analizar desde la objetividad si realmente tenemos ropa suficiente o no.