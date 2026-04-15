El queso semicurado hecho en La Rioja que se ha coronado como uno de los mejores de España: está disponible en supermercados

Los quesos semicurados premiados por 16º GourmetQuesos (Freepik)

La 39.ª edición de Salón Gourmets ha acogido el 16.º GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026, un concurso en el que han participado más de 800 quesos llegados de todo el país. El jurado, compuesto por 64 expertos, ha otorgado en la jornada inaugural un primer, segundo y tercer premio en cada una de las 20 categorías que contempla el concurso.

Una de las categorías principales es la de Mezcla Semicurado, un tipo de queso que es el favorito de muchos por su sabor suave y su versatilidad. En este grupo, tres quesos han conseguido destacar por encima del resto, productos nacidos en lugares tan dispares como La Rioja, Pontevedra y Cantabria. El primer premio en esta categoría ha sido para el queso semicurado Los Cameros Mezcla, de la empresa Lácteos Martínez, ubicada en la localidad de Haro, en La Rioja.

Este queso de mezcla se elabora con una combinación de leche pasteurizada de vaca (60 %), oveja (20 %) y cabra (6 %), y utiliza cuajo ovino en su elaboración. Tiene una curación de dos meses en bodega y, durante su maduración, el Queso Semicurado Los Cameros es sometido al desarrollo natural de mohos en corteza. A esto se suman dos baños de aceite de oliva, un ingrediente que aporta sabor y que, además, explican desde la marca, “es el antimoho más antiguo y natural que existe”.

Quesos Los Cameros, ganador a mejor Mezcla Semicurado (Lácteos Martínez)

Es un queso de sabor fino y sabroso, con un agradable y delicado aroma y un color marfil pálido, con una textura firme y ojos bien repartidos y pequeños. La quesería Los Cameros lleva produciendo este tipo de quesos en la localidad riojana de Haro desde 1961, cuando el matrimonio formado por Jesús Martínez y Justi González inició sus andaduras en el mundo del queso. Este negocio de origen familiar ha continuado sus andaduras generación tras generación hasta la actualidad, brillando en premios internacionales como este.

Este queso se puede conseguir en la web del negocio, aunque también se encuentra disponible en los lineales de algunos supermercados. Es el caso de Alcampo, que ofrece este queso semicurado en forma de cuñitas de 200 gramos por un precio de 5,75 € la unidad (28,75 €/kg); y también de BM Supermercados, donde encontramos el queso mezcla semicurado al corte de Los Cameros por 16,59 € el kilo.

Segundo y tercer premio

El segundo premio ha sido para Palo Santo do Camiño Selección, un producto elaborado por Central Lechera Gallega, una empresa con sede en Cuntis, Pontevedra. Este queso, elaborado según receta del siglo XVIII, obtiene su nombre del instrumento que usaba un monje de un monasterio próximo a Cuntis, allá por el 1.720, para remover la cuajada de la que obtenía un queso graso de sabor exquisito, previo reposo de 3 meses en las bodegas del convento. La fórmula fue recuperada por investigadores que rebuscaron en los viejos documentos del monasterio hasta lograr la receta.

La medalla de bronce ha caído en Cantabria, concretamente en la aldea de Valle de Ruesga. Allí se elabora el Peña Quebrada mezcla, un queso semicurado elaborado por la empresa Quesos de Ruesga, un nombre nacido de la unión de dos consolidadas entidades cántabras fabricantes de productos lácteos (La Estela y Peña Quebrada).