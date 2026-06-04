Pablo Egea, español viviendo en Australia: “Aquí se gana bien, pero cortarte el pelo te cuesta 50 euros y hay que dar propina”

Un español que vive en Australia relata en sus redes sociales que cortarse el pelo puede costar más de 50 euros. (Freepik)

Cada vez son más los jóvenes españoles que hacen las maletas rumbo a Australia en busca de mejores oportunidades laborales, salarios más elevados y la posibilidad de ahorrar mientras viven una experiencia internacional. Sin embargo, quienes dan el salto descubren pronto que los sueldos más altos vienen acompañados de un coste de vida que también supera ampliamente al español. Es una realidad que el creador de contenido Pablo Egea muestra en sus redes sociales a través de escenas cotidianas de su vida en el país.

“Un riñón. Esto es lo que cuesta cortarse el pelo en Australia”, así arranca una de sus últimas publicaciones en TikTok. “Por eso tengo esta pedazo de peluca”, añade entre risas el joven, que utiliza el humor para explicar una situación que, asegura, sigue sorprendiéndole después de su tiempo en el país. “En Australia, cortarte el pelo te cuesta como cincuenta o sesenta dólares, cosa que yo no voy a pagar”, afirma.

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Lejos de acudir a una peluquería tradicional, Egea opta por una alternativa cada vez más habitual entre la comunidad de viajeros y trabajadores temporales que recorren Australia. “Mucha gente, sobre todo backpackers como nosotros, pues trabajan como barberos, haciendo un mejor precio”, explica en el vídeo.

En su caso, el encargado de cortarle el pelo es un joven brasileño de 18 años afincado en la zona de Byron Bay, uno de los destinos más populares de la costa este australiana entre mochileros y trabajadores extranjeros. “El barbero aquí en Byron Bay es un chaval de dieciocho años que viene a mi casa y me corta el pelo por solo veinticinco dólares”, relata.

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Aunque la cifra sigue pareciendo elevada desde una perspectiva española, Egea insiste en que dentro del contexto australiano se trata de un precio asequible. “Puede parecer mucho, pero aquí en Australia no es nada”, asegura.

La grabación también recoge el momento en que decide recompensar el servicio con una propina. “Como se porta bastante bien y viene a mi casa a hacerlo por ese precio, qué menos que darle cinco dólares de propina”, comenta. El gesto sorprende al joven brasileño, que agradece el detalle mientras ambos intercambian unas palabras.

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Un barbero utiliza una máquina para recortar el pelo de un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salarios altos, pero también gastos elevados

La experiencia de Egea refleja una realidad que conocen bien miles de jóvenes extranjeros que llegan a Australia con visados temporales de trabajo. Aunque el país ofrece salarios considerablemente más altos que los españoles, los gastos cotidianos también son mayores, desde el alquiler de una habitación hasta una comida fuera de casa o un simple corte de pelo.

Aunque pagar cerca de 50 euros por una visita a la barbería puede parecer desorbitado para muchos españoles, los niveles salariales ayudan a contextualizar esos precios. Mientras que el SMI en España se sitúa en 1.221 euros mensuales, el salario mínimo australiano alcanza los 26,44 dólares australianos por hora.

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No es la primera vez que Egea pone sobre la mesa estas diferencias económicas. En publicaciones anteriores explicó que llegó a ganar más de 2.200 euros en apenas diez días trabajando durante la temporada de graduaciones en la costa este del país. En otra ocasión relató que cobraba 39 dólares australianos por hora realizando tareas básicas en un local. “Por limpiar menús en un bar con piscina me pagan lo mismo que a un abogado por hora”, llegó a afirmar.