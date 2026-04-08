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Pillan por primera vez a un hombre copiando con gafas inteligentes en el carnet de conducir

Las inspecciones en Logroño y Calahorra han detectado a 20 personas haciendo trampas en el examen desde enero

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Permiso de conducir
Permiso de conducir.

Un aspirante a obtener el permiso de conducir en La Rioja ha sido detectado utilizando gafas inteligentes para hacer trampas en el examen teórico, según han informado la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil y recoge 3Cat. La intervención supone la primera vez que se intercepta en España a una persona empleando este tipo de tecnología durante las pruebas oficiales para el carnet de conducir.

El descubrimiento tuvo lugar durante una de las inspecciones habituales llevadas a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) junto al equipo de examinadores de la DGT en La Rioja. Las gafas permitían al examinado captar imágenes del test sin levantar sospechas, enviándolas de inmediato a una persona situada fuera del recinto. Esta persona, a través de un pequeño audífono oculto en el oído del aspirante, le transmitía las respuestas correctas.

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Evolución de los métodos de copia y actuación policial

La Guardia Civil ha subrayado que este caso marca un antes y un después en los controles y estrategias de vigilancia aplicados en los exámenes de conducir en España. Aunque en ocasiones anteriores ya se habían detectado intentos de copia mediante teléfonos móviles y auriculares ocultos, la incorporación de gafas inteligentes pone de manifiesto un salto cualitativo significativo en las técnicas de fraude utilizadas por quienes intentan aprobar el examen de manera ilícita.

Las inspecciones llevadas a cabo en los centros de exámenes de Logroño y Calahorra, desde el pasado mes de enero y hasta el momento, han permitido identificar a un total de 20 personas implicadas, con edades que oscilan entre los 24 y los 59 años. Los aspirantes, procedentes de diferentes nacionalidades, recurrieron a diversos dispositivos tecnológicos para recibir ayuda externa durante las pruebas.

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Castigos y consecuencias para los infractores

El uso de gafas inteligentes y otros dispositivos electrónicos durante el examen está expresamente prohibido y constituye, según la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, una infracción muy grave. A quienes son sorprendidos copiando con estos métodos se les impone una multa de 500 euros y una restricción de seis meses sin poder presentarse de nuevo a las pruebas para el permiso de conducir.

Las investigaciones han señalado que los infractores suelen pagar cantidades que oscilan entre los 1.300 y los 2.500 euros a terceros que les garantizan asistencia externa para aprobar el examen. La profesionalización de este tipo de fraude ha alertado a las autoridades, que han reforzado los controles y la vigilancia en los exámenes teóricos y prácticos.

La Guardia Civil y la DGT insisten en que el uso de tecnología avanzada para copiar no solo supone una vulneración de la normativa, sino que también compromete la seguridad vial al posibilitar la obtención del carnet por parte de personas que no han demostrado los conocimientos exigidos. Las autoridades continúan trabajando para evitar que estos sistemas se extiendan, incrementando la colaboración y los recursos en la detección de fraudes en las pruebas de conducción.

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