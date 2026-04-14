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El mítico restaurante de cocina tradicional catalana en Tarragona que ahora será un nuevo McDonald’s

El espacio que ocupó este símbolo de la restauración tarraconense durante 60 años pasará a ser un local de la cadena

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Interior del antiguo restaurante Sol Ric, en Tarragona (Facebook)
Interior del antiguo restaurante Sol Ric, en Tarragona (Facebook)

Donde un día hubo calçots, canelones y cremas catalanas, próximamente habrá hamburguesas, patatas fritas y aros de cebolla. El espacio que un día ocupó el icónico restaurante Sol Ric, todo un emblema de la cocina tradicional catalana en la ciudad de Tarragona, se convertirá en un local de comida rápida, transformando por completo el paisaje gastronómico del barrio tarraconense de Vall de l’Arrabassada.

Así lo confirmaba el medio local Diari Mes, afirmando que, según fuentes municipales, el pasado jueves se firmaba la resolución que aprueba los proyectos y se concedía la licencia de obras a Restaurantes McDonald’s SA para el derribo de la edificación existente y la construcción de un nuevo restaurante en la calle Muleta, número 10.

Este popular restaurante ha formado parte de la vida de muchos tarraconenses; no hay familia en la ciudad catalana que no haya celebrado un bautizo o comunión en Sol Ric. Nacido en el año 1960 en manos de los hermanos Tomás, este restaurante fue famoso por sus celebraciones y también por haber sido pionero en celebrar calçotades en su local, una antigua masía rústica del siglo XVIII que disponía de una amplia terraza y zonas ajardinadas.

Terraza del antiguo restaurante Sol Ric, en Tarragona (Facebook)
Terraza del antiguo restaurante Sol Ric, en Tarragona (Facebook)

Todavía se mantiene en pie el edificio y el característico cartel del Sol Ric, aunque esta nueva aprobación da un paso definitivo para un proyecto que se gestaba desde hace más de un año. El futuro McDonald’s será el quinto restaurante de la cadena en la ciudad, contará con parking propio y ofrecerá servicios habituales como el McAuto, el servicio a domicilio o el McCafé. No obstante, todavía no se ha hecho pública la fecha de inicio de las obras ni la de apertura.

Un restaurante con solera en Tarragona

Situado en el número 157 de la Vía Augusta, a escasos 500 metros de la playa, este establecimiento con solera se conocía por organizar eventos donde se degustaba una cocina de mercado mediterránea. Entre sus especialidades, se encontraban bocados como los embutidos de la tierra, arroces secos y caldosos y platos de la casa como el carpaccio de buey, los canelones rellenos o los caracoles. También se sirven parrilladas de pescado o de marisco, sabrosas carnes a la brasa de cerdo ibérico, pollo, cordero, cabrito, ternera o vaca madurada y deliciosos postres.

Calçotada en el antiguo restaurante Sol Ric, en Tarragona (Facebook)
Calçotada en el antiguo restaurante Sol Ric, en Tarragona (Facebook)

Los hermanos Tomás, fundadores de este mítico negocio, estuvieron durante más de treinta años al frente de las cocinas; Simó estaba en la cocina, mientras que Antoni desarrollaba su tarea en sala. El hermano pequeño, Jordi, se incorporó al equipo en los años 70. En los años 90, cuando los hermanos mayores se jubilaron, Jordi, junto con antiguos trabajadores, se hizo cargo del negocio, dando continuidad al mítico Sol Ric.

Años después, pasó por distintas manos hasta llegar a sus últimos propietarios, un grupo empresarial con más restaurantes y negocios repartidos por el territorio catalán, en lugares como Sitges o La Riera de Gaià, entre otros. El cierre de Sol Ric, en 2022, vino de la mano de otras clausuras del grupo de restauración.

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