España

Un hombre acusado de asesinato recibe dos disparos horas antes de un juicio en Pizarra (Málaga): sufrió otro ataque con un arma blanca el día anterior

El juicio se ha retrasado por segunda vez horas antes de que se celebrase la vista que lo juzgaría por el asesinato de un hombre e intento de homicidio de otro

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Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos mortales horas antes de un juicio en Pizarra (Málaga)
La fachada del Ayuntamiento de Pizarra, Málaga (Ayuntamiento)

Uno de los juicios que se iban a celebrar hoy en la Audiencia Provincial de Málaga por asesinato ha tenido que ser suspendido tras el ataque a uno de los acusados. El hombre recibió dos disparos anoche a las 21:00 horas en la pedanía de Zalea, apenas unas horas antes de la fecha prevista para el inicio de la vista.

La investigación está en manos de la Guardia Civil, que por el momento no ha realizado detenciones, pero mantiene abiertas diversas líneas de trabajo para esclarecer los hechos. El hombre de 35 años fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Málaga, según han confirmado desde el servicio de emergencias 112 a EFE.

Este episodio ha sido la segunda agresión que sufrido el acusado, ya que el pasado lunes se tuvo que retrasar (por primera vez) la vista. Según fuentes judiciales, el individuo tuvo que ser hospitalizado después de que dos encapuchados lo atacaran con un objeto punzante mientras circulaban en un patinete.

Inmediatamente, el hombre perdió el conocimiento y tuvo que recibir atención médica, aunque recibió el alta poco después. Además, se presentó ese mismo día ante el juzgado, lo que permitió reprogramar el inicio del juicio para hoy, una decisión que nuevamente quedó frustrada tras el tiroteo en Pizarra.

Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
Un hombre amenaza con una pistola (Canva)

Pertenecía a un grupo criminal

Para la jornada de hoy se esperaba sentar en el banquillo a tres acusados. Entre ellos se encontraba el hombre herido de 35 años, imputado por la muerte de una persona y el intento de asesinato de otra en Marbella en 2019. No obstante, la nueva vista no se realizará hasta el mes de noviembre, tal y como han confirmado a EFE.

Por su parte, la Fiscalía de Málaga solicita una pena de prisión de 38 años y seis meses para dos de los acusados, a quienes considera presuntos integrantes de un grupo criminal responsable de asesinar a tiros a un hombre y dejar gravemente herido a otro en Marbella. Para el presunto autor intelectual del crimen, quien también iba a comparecer en el juicio, reclaman 37 años de cárcel.

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¿Qué ocurrió en Marbella en 2019?

Los hechos que se iban a juzgar ocurrieron el 15 de noviembre de 2019, alrededor de las 18:30, aunque el fiscal sitúa reuniones previas que habrían servido para planificar el crimen. Una de estas reuniones tuvo lugar el 12 de noviembre en un centro comercial de la capital malagueña, donde los acusados coordinaron los detalles del ataque.

El día anterior al asesinato, los procesados y las víctimas coincidieron en el hospital Costa del Sol de Marbella. Al día siguiente, dos de los acusados acompañaron a las víctimas hasta el domicilio de una de ellas. En ese lugar, y bajo lo que el fiscal describe como un “plan preconcebido”, dispararon a ambos hombres.

Uno de los acusados utilizó un revólver de 38 milímetros y efectuó un disparo letal al pecho de una de las víctimas, mientras que el otro atacó al dueño de la casa, causándole heridas en el hombro, la pierna y el abdomen. El superviviente acabó con lesiones graves: traumatismo renal severo, perforación de colon y fractura de la tercera vértebra lumbar por arma de fuego y metralla. Debido a ello, la víctima se quedó con paraplejia con afectaciones motoras y sensoriales, así como un trastorno psiquiátrico compatible con estrés postraumático.

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