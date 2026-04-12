Un hombre sufre un infarto y fallece después de que las dos ambulancias que acuden lleguen sin médico: la familia será indemnizada con 60.000 euros

Imagen de archivo de una ambulancia. (Europa Press)

La Conselleria de Sanidad valenciana indemnizará con 59.998,55 euros a la viuda y a las dos hijas de Pedro A. M., quien falleció por infarto el 9 de julio de 2022 en Alicante tras recibir asistencia de dos ambulancias que no llevaban médico, según una resolución oficial fechada el 30 de marzo de 2026 a la que ha accedido la Agencia EFE.

El incidente se produjo después de que, de acuerdo con el relato de la familia y la resolución oficial, varias llamadas al 112 entre las 11.01 y las 11.21 propiciaran la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico a las 11.20 y otra de Soporte Vital Avanzado con enfermero a las 11.25, ambas sin facultativo. La unidad con médico se presentó a las 11.54, cuando ya habían transcurrido más de 50 minutos desde la primera llamada, y únicamente pudo continuar con maniobras de reanimación que concluyeron tras una hora, al confirmarse la muerte en el domicilio situado en la Playa de San Juan.

La viuda y las hijas de Pedro A. M., representadas por la abogada Raquel Sánchez Navarro, elevaron una reclamación alegando tanto la ausencia de médico en las primeras ambulancias como la decisión del médico coordinador del 112 de aconsejar esperar por un SAMU medicalizado libre, en vez de recomendar el traslado inmediato al hospital universitario de San Juan, que según la familia se encontraba a sólo cinco minutos.

El monto solicitado inicialmente por la familia ascendía a 294.292,71 euros, pero Sanidad fijó la indemnización final en el 20% de esa cantidad al estimar la probabilidad de supervivencia extrahospitalaria en ese porcentaje. Los informes médicos y técnicos recopilados por la Conselleria atribuyen el desenlace a la “falta de medios disponibles” y afirman que no hubo denegación de auxilio ni negligencia directa, sino un retraso en la atención motivado por carencia de recursos en el sistema sanitario.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Otras indemnizaciones por negligencia médica

Recientemente, se han producido en España otras sentencias contra hospitales por negligencia médica. Esta misma semana, la sanidad valenciana ha acordado abonar una indemnización de 225.000 euros a los familiares de una paciente que murió tras pasar 36 horas sin atención médica en las urgencias del Hospital General Universitario de Valencia. La mujer, de 69 años, ingresó en el centro con una pancreatitis aguda y permaneció en un box de urgencias esperando tratamiento, hasta que fue hallada sin vida, según difundió la asociación El Defensor del Paciente mediante un comunicado.

La paciente, de 69 años, se personó en el área de urgencias del Hospital General Universitario de Valencia el 7 de mayo de 2025 aquejada de un dolor abdominal persistente y con varios episodios de vómitos previos. Los médicos, tras realizar pruebas como una ecografía abdominal, determinaron que la paciente padecía pancreatitis aguda biliar e indicaron su ingreso inmediato. Sin embargo, la falta de camas provocó que permaneciese más de un día y medio en el box de urgencias, donde ningún sanitario acudió a controlar su estado o aplicar tratamiento. El intervalo exacto comprendió desde las 00:12 horas de su ingreso hasta las 7:32 horas del día siguiente, momento en que se constató el fallecimiento.

*Con información de EFE