Meloni reconoce que la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán está “al margen del derecho internacional” y asegura que Italia “no es cómplice”: “No queremos entrar en guerra”

La primera ministra italiana ha explicado que, al igual que hace “el gobierno español”, Italia se mantendrá al margen de la guerra sin que esto implique “poner en cuestión” los acuerdos bilaterales con EEUU

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni
Italy's Prime Minister Giorgia Meloni listens during a session at Italian Senate in Rome, Italy, March 11, 2026. REUTERS/Matteo Minnella

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado hoy su preocupación por una tendencia creciente y peligrosa de intervenciones “fuera del ámbito del derecho internacional”. En declaraciones ante el Parlamento italiano, Meloni ha establecido un paralelismo entre la invasión rusa de Ucrania y la campaña de EEUU e Israel contra Irán, dando a entender que “no es cómplice” de una ofensiva que, admite, está “al margen del derecho internacional”.

“Es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas son cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales al margen del derecho internacional, donde debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní”, declaró ante el Senado. “Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto”.

“No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra”

A pesar de mantener estrechos vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, ha expresado también, citando acuerdos bilaterales que rigen la cooperación entre estados en materia militar, que mantendrá a Italia al margen de la guerra con la misma base con la está haciendo España. Creo que todos los socios europeos están cumpliendo lo que estipulan sus acuerdos en esta materia. Incluso el gobierno español, del que tanto se habla, ha dicho a través de su portavoz que ‘existe un acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos, y fuera de ese acuerdo no habrá ningún uso de las bases españolas’. Esto significa que el acuerdo no se pone en cuestión y que tampoco se cuestionan las actividades incluidas en el acuerdo", ha dicho.

Es lo mismo que está haciendo Italia", asegura, explicando que “las bases en Italia se rigen por acuerdos de 1954, y conforme a esos acuerdos, se requieren autorizaciones para operaciones logísticas si hubiera otras solicitudes de uso, pero la decisión correspondería al Parlamento. Hasta ahora no ha llegado ninguna petición en ese sentido, y reitero que no estamos en guerra y no queremos entrar en guerra“.

Un video parece mostrar que un Tomahawk estadounidense impactó una base naval cerca de una escuela iraní

“Sinceramente sorprende que esta decisión sea criticada en nuestro país y elogiada en España por las mismas personas. Un poco de lógica, en este sentido, no vendría mal”, ha añadido, trasladando también su enérgica condena de la masacre que acabó con la vida de decenas de niñas de entre siete y doce años en el colegio Shajare Tayebé de Minab por parte de EEUU e Israel. Sobre este ataque, exige que “se rindan cuentas” en una crítica directa a la intervención estadounidense: “Debe protegerse la seguridad de los civiles y los niños”.

Al mismo tiempo, sin embargo, Meloni ha afirmado que Roma está proporcionando medios de defensa aérea a los países del Golfo, explicando que “no solo se debe a que se trata de naciones amigas y socios estratégicos de Italia, sino también a que hay decenas de miles de ciudadanos italianos en esa zona a los que debemos proteger, por no mencionar el hecho de que hay unos 2.000 soldados italianos en el Golfo”.

Meloni ha afirmado también que no se debe permitir que Irán desarrolle armas nucleares, al considerar que esto pondría fin al marco internacional de no proliferación con “repercusiones dramáticas para la seguridad mundial” que, a su parecer, dejarían a Italia y Europa expuestas a una amenaza nuclear por parte de Teherán. El Organismo Internacional para la Energía Atómica ha explicado anteriormente que el programa nuclear iraní solo tiene fines civiles y energéticos, o por lo menos que no existen pruebas de que Irán esté desarrollando armas nucleares ni de que tenga intención de hacerlo; pero sí tiene las capacidades tecnológicas y el uranio enriquecido como para, si así fuese su voluntad, desarrollarlas. El propio Ayatollah Ali Khamenei emitió en 2003 una fatua (interpretación de la ley islámica) contra las armas nucleares, declarando pecado el desarrollo, el almacenamiento y el uso de este tipo de armamento.

