Cómo hacer el borrador de la declaración de la Renta 2026: pasos y fechas clave

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

A apenas una semana del comienzo de la campaña de la Renta 2026, muchos contribuyentes se preguntan cómo preparar el borrador de su declaración y cuáles son los plazos que necesitan conocer para presentarla ante Hacienda. La Agencia Tributaria (AEAT) ofrece varias vías para facilitar este proceso, desde el acceso online hasta la asistencia telefónica y presencial, siempre con la ventaja de poder revisar y modificar los datos antes de enviar la declaración definitiva.

Antes de comenzar, es fundamental reunir toda la información necesaria. Entre los documentos imprescindibles se encuentran los certificados de retenciones de empleo o pensiones, datos bancarios para domiciliar la devolución o el pago, información sobre deducciones y gastos deducibles como hipotecas, planes de pensiones, donaciones y ayudas a familia numerosa, así como cualquier dato sobre inversiones financieras, alquileres o seguros. Contar con todo esto de antemano evita retrasos y errores que puedan complicar la presentación.

El siguiente paso es acceder al borrador de la declaración. Para ello, los contribuyentes deben entrar en la página oficial de la AEAT, seleccionar la sección de Renta 2026 y acceder con Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico. Una vez dentro, se puede consultar el borrador o los datos fiscales pre-cargados, que la Agencia Tributaria obtiene de la información que recibe de empleadores, bancos y otras entidades.

Plazos para enviar el borrador de la Renta 2026

En cuanto a los plazos, la campaña de Renta 2025 (que se presenta en 2026) tiene fechas muy concretas: del 8 de abril al 30 de junio de 2026 se puede presentar la declaración por Internet. La confección telefónica estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio, con cita previa desde el 29 de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo. Cumplir con estos plazos es clave para evitar sanciones y asegurar que la declaración se procesa correctamente.

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

Una vez revisado y completado el borrador, el sistema muestra si la declaración resulta a pagar o a devolver. El contribuyente puede ajustar cifras o añadir deducciones que falten antes de confirmar el envío. Finalmente, la declaración se puede presentar online o imprimir para entregarla en oficina, conservando siempre el resguardo como comprobante.

Tramitación en internet, por teléfono o presencial

Para rellenar el borrador, el contribuyente debe comprobar y completar los datos que la Agencia Tributaria ya tiene sobre tus ingresos, retenciones y deducciones, para asegurarse de que la declaración refleja correctamente tu situación fiscal. A partir de ahí, el contribuyente puede verificar los datos personales y familiares, corregir errores, añadir ingresos que falten y aplicar deducciones que la Agencia Tributaria no haya tenido en cuenta. Una vez revisado y ajustado, el borrador se puede confirmar y presentar.

Además del acceso online, la AEAT ofrece asistencia personalizada a través de la vía telefónica y presencial para quien prefiera rellenar su borrador de esta forma. La confección telefónica permite que un técnico guíe al contribuyente para completar su declaración sin necesidad de desplazarse, mientras que la asistencia presencial se realiza directamente en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ambas modalidades es imprescindible solicitar cita previa, que se puede gestionar tanto por Internet en la Sede electrónica de la AEAT como por teléfono.

<br>