Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 6 al viernes 10 de abril: Luisa continúa su búsqueda y Dámaso se enfrenta a don Hernando

'Valle Salvaje' (RTVE).

La tensión vuelve a adueñarse de Valle Salvaje en una semana marcada por secretos, amenazas y decisiones que pueden alterar el destino de varios de sus protagonistas. Del 6 al 10 de abril, la ficción diaria de RTVE despliega cinco episodios en los que las intrigas crecen tanto en la Casa Pequeña como en los alrededores de la colonia.

La semana pasada en Valle Salvaje estuvo marcada por un clima creciente de tensión y decisiones que amenazan con cambiar el destino de varios personajes. Amadeo sorprendió con una actitud inesperadamente cercana hacia Pepa y Francisco, mientras la boda de Matilde y Atanasio fue un aire fresco entre tantas desgracias. Sin embargo, la calma fue solo aparente: José Luis comunicó una decisión crucial que no tardó en llegar a oídos de don Hernando, despertando nuevas sospechas y aumentando la presión entre ambos.

En paralelo, la amenaza sobre Victoria se intensificó, con don Hernando decidido a acabar con su vida y tratando de arrastrar al duque a su plan. Bárbara y Luisa, por su parte, dieron un paso más en su búsqueda de la verdad acudiendo a la cabaña de las parteras, mientras el comportamiento cada vez más imprudente de Dámaso terminó por situarle en el centro del conflicto.

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Episodio 388 del lunes 6 de abril

El arranque de la semana viene marcado por un hallazgo clave. Luisa descubre nuevos indicios en la cabaña de las parteras, lo que la deja profundamente impactada y refuerza sus sospechas. Al mismo tiempo, Enriqueta comienza a vislumbrar una verdad relacionada con Evaristo que hasta ahora permanecía oculta. En paralelo, la tensión entre José Luis y Rafael vuelve a estallar, derivando en una confesión sorprendente por parte del duque que sacude el equilibrio familiar.

Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Episodio 389 del martes 7 de abril

Rafael decide reunir a Mercedes y Alejo para revelarles una información determinante vinculada a María, un movimiento que podría cambiar el rumbo de varios personajes. Mientras tanto, Luisa continúa su búsqueda sin medir riesgos, exponiéndose a situaciones peligrosas en su empeño por descubrir la verdad. Por su parte, Braulio cuestiona la actitud de su madre, convencido de que su obsesión gira en torno a Evaristo, aunque el alcance real de los descubrimientos de Enriqueta sigue siendo incierto.

Avance de Valle Salvaje este miércoles, 25 de marzo (RTVE)

Episodio 390 del miércoles 8 de abril

Mercedes encuentra a dos posibles aliadas que podrían resultar fundamentales para ayudar a Matilde, abriendo una vía de esperanza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la preocupación crece cuando Pura se presenta en la Casa Pequeña para advertir a la duquesa del grave peligro que acecha a Luisa. En otro frente, Dámaso se enfrenta a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre en un tenso episodio que acaba sobrepasando los límites y deja entrever consecuencias importantes.

Eva comunica la decisión que ha tomado en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Episodio 391 del jueves 9 de abril

Las sospechas se intensifican cuando Enriqueta, tras hablar con Luisa sobre el padre de su hijo, insiste ante Braulio en la existencia de un vínculo familiar con el niño. En la Casa Pequeña, Mercedes vive con inquietud ante posibles represalias de don Hernando, mientras que la actitud de Dámaso resulta desconcertante. La tensión aumenta aún más con un suceso inquietante: alguien irrumpe sin previo aviso en la cabaña de las parteras en plena noche.

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Episodio 392 del viernes 10 de abril

El cierre de la semana llega con nuevas decisiones y revelaciones. Dámaso comparte con Mercedes un plan para mejorar su situación económica, aunque ella teme que pueda traer consecuencias legales. A la vez, en la Casa Pequeña comunican a Pepa una noticia delicada sobre su hermana, cuyo futuro podría verse condicionado por esta decisión. Por último, Matilde recibe una información impactante que promete cambiar su vida de forma definitiva.