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Henar Álvarez y David Broncano se juegan al ‘cornhole’ la permanencia de Lalachus en ‘La Revuelta’

El presentador del programa de RTVE entrevista a la cómica y presentadora de ‘Al cielo con ella’ tras su éxito al pasar de La 2 a La 1

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Henar Álvarez en ‘La Revuelta’
Tras el éxito de 'Al cielo con ella', Henar Álvarez promociona su segunda semana en La 1 acudiendo al programa de RTVE. / Captura de pantalla

La cómica y presentadora Henar Álvarez está en racha. De Cadena SER a Televisión Española, Álvarez ahora ha dado el salto desde La 2 a La 1 con Al cielo con ella, programa de RTVE que se estrenó en noviembre de 2024. En La Revuelta, la presentadora ha acudido a promocionar su formato junto a David Broncano, a quien le ha pedido consejos para seguir “en racha”, aunque también ha querido quedarse con una de las colaboradoras del programa: “Tienes algo que yo quiero”.

Esta afirmación iba dirigida hacia Lalachus, amiga de ambas personalidades televisivas, y a la que Henar Álvarez quiere para su programa. No obstante, ninguno de los dos se lo iba a poner fácil al otro. Por lo que la presentadora, voz cantante del episodio, ha sugerido jugárselo al cornhole. Un juego que consiste en lanzar unos sacos con el objetivo de meterlos en un aguajero sobre una tarima. Quien ganase, se quedaría además de con Lalachus, con uno de los guionistas de Al cielo con ella, de nombre Ventura, amigo de ambos también.

¿Cuál ha sido el resultado? Un ligero triunfo de la presentadora ha descolocado a un David Broncano que veía a una de las únicas mujeres que forman parte de su programa de forma recurrente, peligrar. No obstante, y atendiendo a unas normas estrictas planteadas por el presentador, se ha concluido el juego en un simple empate que mantiene al guionista y a la cómica en los programas en los que se continúan.

Henar Álvarez en ‘La Revuelta’
La comediante y presentadora de 'Al cielo con ella' acude a 'La Revuelta' para promocionar su salto a La 1. / Captura de pantalla

La presentadora busca el éxito en su segunda semana: Dana Paola, Jesús Vázquez y Míriam Díaz Aroca

El programa Al cielo con ella llega a su segunda semana en La 1 de Televisión Española tratando de enlazar con el éxito de su primer programa, el pasado 7 de abril. Para ello, Henar Álvarez contará con la cantante Dana Paola, el presentador Jesús Vázquez y la actriz Míriam Díaz Aroca. La nueva temporada incorpora novedades en el formato y aspira a destacar en la noche televisiva con entrevistas, colaboraciones y la presencia de figuras internacionales.

El debut del programa en La 1 situó la emisión con una alta cuota de pantalla (un 12,1% de share): Shakira como invitada principal, además de Rossy de Palma y Sergio Dalma. Henar Álvarez, reconocida por su tono directo, su militancia feminista y su amplia trayectoria en medios, ha consolidado su relevancia tras una carrera que abarca desde la radio hasta la televisión y la literatura.

Nacida en el barrio madrileño de Aluche y con 40 años, ha recorrido un camino que la llevó desde trabajos en gasolineras y descargas de camiones, mientras cursaba sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos, hasta convertirse en un referente de la comunicación feminista en la televisión pública.

Henar Álvarez en el podcast de Podimo

Durante la retransmisión del Telediario del domingo, los presentadores Marc Sala y Lourdes Maldonado informaron en directo del regreso de Al cielo con ella, estableciendo una conexión televisiva con Henar Álvarez. La conductora explicó el reto que supone el salto a La 1 y avanzó detalles del formato renovado: “Vamos a llegar a La 1 por todo lo alto, de estreno y estamos contentísimas preparando con muchísima ilusión esta nueva temporada y etapa. Estamos sedientas de llegar a la noche de TVE y hacéroslo pasar genial a todos y todas”, explicó.

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