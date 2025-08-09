De la gasolinera a triunfar en televisión: la vida de Henar Álvarez, la cómica de moda

Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella'. (RTVE)

El pasado 8-M, Henar Álvarez lograba un nuevo hito en su meteórica carrera mediática. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la cómica protagonizaría un especial de su programa de RTVE Play, Al cielo con ella, en La 2, pasando después a emitirse regularmente en abierto en el prime time de la cadena.

Reconocida por su estilo directo y su defensa del feminismo, Álvarez se ha consolidado como una de las voces más singulares de la televisión pública, combinando humor, crítica social y una visión personal sobre temas como la maternidad.

Nacida en el barrio madrileño de Aluche y con 40 años, Henar Álvarez ha recorrido un camino que la ha llevado de los márgenes de la comunicación a convertirse en un rostro habitual de la pequeña pantalla, labrándose su popularidad en espacios como Late Motiv, Likes o Late Xou con Marc Giró.

En los últimos años, su presencia se ha multiplicado en pódcast, programas de radio y redes sociales, donde se ha autoerigido como portavoz del feminismo y ha abordado sin tapujos cuestiones cotidianas y polémicas.

Trayectoria profesional

La trayectoria profesional de Álvarez es amplia y diversa. Además de su trabajo en televisión, ha colaborado en distintos formatos radiofónicos y ha publicado el libro La mala leche, en el que explora su experiencia con la maternidad desde una perspectiva poco convencional. En este libro, compartió detalles íntimos, como la inclusión de la leche materna en su vida sexual, y ha criticado el enfoque machista que, según ella, persiste en la forma en que se interroga a las mujeres sobre sus hijos. El pasado año, publicaba su segundo libro, la novela Ansia.

La maternidad ha sido uno de los ejes centrales de su discurso. Álvarez, madre de un niño de siete años, ha relatado cómo vivió el nacimiento de su hijo y las dificultades asociadas. Ha denunciado que le administraron la epidural en contra de su voluntad, una experiencia que califica de machista, ya que deseaba sentir el proceso para evitar complicaciones físicas.

Finalmente, el parto terminó en cesárea y, al ver por primera vez a su bebé en una fotografía, confesó sentirse triste porque le pareció “un poco feíto”. Además, ha manifestado su decisión de no tener más hijos y ha protestado por la insistencia con la que se le pregunta por su maternidad, considerando que esta actitud responde a prejuicios de género.

Separación y éxito mediático

Durante esta etapa, compartió su vida con el periodista deportivo Nacho Jouve, conocido por su trabajo en Movistar Plus+. La relación, que finalizó en torno a 2023, fue objeto de reflexión pública por parte de Álvarez, quien en un programa de la SER expresó: “Me jode tener que decir ‘afortunadamente’, porque es que todo el mundo debería tener claro cuáles son sus obligaciones una vez que son padres, pero al final es una puta realidad, que es una fortuna cuando te cae una persona que se comporta como una persona decente”.

Tras separarse del padre de su hijo, la comunicadora ha revelado que ha vuelto a enamorarse y que disfruta de una nueva relación, con la que ya ha realizado escapadas románticas. “Me ha costado mucho llegar, pero la verdad es que ahora estoy muy enamorada. Debe ser que cuando eres más mayor tienes más claro lo que quieres y lo que no”, explicó en una entrevista el año pasado.

El éxito mediático ha transformado la situación económica de Álvarez. Actualmente, disfruta de una posición financiera holgada y ha comenzado a invertir en patrimonio inmobiliario. Sus redes sociales reflejan este cambio, mostrando viajes a destinos como China y Miami. A pesar de su vinculación con marcas y su presencia en campañas publicitarias, mantiene una postura crítica respecto a las relaciones con personas adineradas. En una entrevista, afirmó: “No saldría con un futbolista rico ni muerta” y calificó de “horror” la idea de salir con alguien rico, subrayando su preferencia por la independencia y la autenticidad.

Los primeros pasos laborales de Álvarez distan mucho de su actual estatus. Mientras cursaba el grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, desempeñó trabajos como descargar camiones y trabajar de azafata en una gasolinera, experiencias que le aportaron una visión particular sobre el éxito y la autosuficiencia. Estas vivencias, según ha relatado, le han permitido valorar con perspectiva el mundo profesional y las dinámicas de reconocimiento social.

El año 2019 marcó un punto de inflexión en su carrera, cuando debutó como monologuista de la mano de Buenafuente en el programa Late Motiv. Su actuación recibió elogios de figuras como Bob Pop y Leticia Dolera, consolidando su posición como referente en el humor y la comunicación feminista.