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El alegato de Pepe Viyuela en ‘La Revuelta’: “A lo mejor se me acusa de comunista repugnante”

El cómico ha acudido al programa de RTVE, presentado por David Broncano, en el que ha interpretado su clásico truco de la silla plegable

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Pepe Viyuela en ‘La Revuelta’
El cómico ha acudido al programa de RTVE, donde ha interpretado su clásico truco de la silla plegable. / Captura de pantalla

Con un explícito guiño a los populismos que sacuden la política actual, el cómico Pepe Viyuela (Logroño, 62 años) ha acudido a La Revuelta para promocionar la película La familia Beneton + 2. De rebote, ha aprovechado la ocasión para dar a conocer la obra sobre la vida de Pablo Picasso que está protagonizando por distintos teatros de España. Como ya es habitual en el programa de RTVE, se han recibido ambas propuestas al grito de “¡entradas!, ¡entradas!, ¡entradas!“. Además, Viyuela ha protagonizado su clásica interpretación de la silla plegable, arrancando las risas del público.

Además, la intervención de Pepe Viyuela durante su paso por el programa de RTVE ha generado una intensa reacción en el público, tras un discurso en el que el actor ha instado a la intervención en el mercado de la vivienda en España. La conversación, conducida por David Broncano, se ha centrado en el acceso a los alquileres y la compra, y en la brecha cada vez mayor entre generaciones, lo que ha llevado al intérprete a defender medidas concretas para frenar la escalada de precios y promover el acceso a la vivienda para los más jóvenes.

La reflexión del actor ha partido de la constatación de la dificultad de la juventud para acceder a una vivienda en propiedad: “Cada vez van a ser menos los que hereden porque ahora mismo la gente joven es muy difícil que sea propietaria”. Por ello, Viyuela considera que “es una forma de decir que hay que tomar medidas, no seguir especulando tanto con la vivienda”.

Qué medidas propone Pepe Viyuela para frenar a los “monstruos” del mercado inmobiliario

Durante la emisión, Pepe Viyuela ha subrayado la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda y de incrementar la construcción de vivienda social. Ha afirmado: “A lo mejor se me acusa de comunista repugnante, más de una vez me lo han dicho, nunca he pertenecido a ningún partido, pero yo creo que intervenir en el mercado de la vivienda es importante”.

Pepe Viyuela en 'La Revuelta'
El cómico riojano Pepe Viyuela acude como invitado al programa de RTVE presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

La crítica de Viyuela se ha dirigido a los grandes actores del sector inmobiliario, a los que ha calificado como “monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en el privilegio de muy pocos”. También ha concretado la necesidad de que el alquiler “sea más barato” y de impulsar la vivienda social como herramienta para equilibrar el mercado.

El alegato del intérprete ha provocado una ovación del público, que ha reaccionado al grito de “¡presidente, presidente!”, desencadenando un momento de distensión en el plató, que terminó con la contestación sarcástica del actor: “No sabríais lo que pasaría, fijaos que no puedo ni abrir una silla”.

El discurso de Viyuela: política, populismo y promoción cultural, con Viktor Orbán como gancho de actualidad

Asimismo, a lo largo de la entrevista, Viyuela ha abordado cuestiones relativas a la política internacional y al auge del populismo. El actor ha criticado las prácticas y el impacto de líderes como Donald Trump, y ha hecho referencia a la reciente derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, valorando la dificultad de erradicar el populismo tras largos periodos en el poder. Viyuela ha afirmado que el fenómeno resulta “muy difícil de borrar”.

El humorista ha apelado a una “mayor implicación ciudadana ante los abusos de poder” y ha señalado que “la ciudadanía tiene que decir muchas cosas”, posicionándose a favor de una respuesta colectiva y de la intervención institucional frente a las desigualdades.

El humorista Galder Varas habla sobre la adaptación de su exitoso show de comedia y citas, 'Esto no es un dating', al formato televisivo de Prime Video. Comparte cómo fue la transición, los retos de un programa en vivo y la historia de cómo dejó un trabajo en una consultora para dedicarse al humor.

En la parte final de su aparición televisiva, el actor ha recuperado uno de sus números más distintivos, el ‘sketch de la silla’, que ha definido como “el gran momento” de su trayectoria profesional. Viyuela ha manifestado que este número cómico supuso el inicio de su carrera televisiva y que aún lo considera un símbolo de sus primeros años en la comedia.

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