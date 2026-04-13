Detenido un hombre en Córdoba tras matar a una mujer y después atrincherarse en una vivienda

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba , después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato . El hombre provocó una situación de riesgo, al llenar de gas el portal del edificio, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

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