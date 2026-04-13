Detenido un hombre en Córdoba tras matar a una mujer y después atrincherarse en una vivienda

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato. El hombre provocó una situación de riesgo, al llenar de gas el portal del edificio, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).
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