España

Detenido un hombre en Córdoba tras matar a una mujer y después atrincherarse en una vivienda

La víctima ha fallecido a consecuencia de heridas de arma blanca

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Coche de Policía Nacional. (Europa Press)
Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato. El hombre provocó una situación de riesgo, al llenar de gas el portal del edificio, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

(Noticia en ampliación)

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