España

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

La ley permite compaginar dos empleos, incluso a jornada completa, siempre que se respeten las cláusulas de exclusividad, la ausencia de competencia desleal y las restricciones del sector público

Guardar
Trabajadores frente a sus ordenadores en una oficina.
Imagen de archivo de una oficina en España en la que varios empleados trabajan (Europa Press)

Con la subida del coste de vida —entre el aumento del precio de los combustibles, la cesta de la compra y los alquileres e hipotecas en niveles desorbitados—, no es de extrañar que muchas personas opten por tener dos trabajos a la vez. En España, es posible compatibilizar varios empleos, incluso si uno de ellos es a jornada completa. Pero existen condiciones que deben cumplirse para evitar conflictos legales y laborales.

Tal y como ha explicado el abogado Sebastián Ramírez en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@leyesconsebas), “en España no tenemos ninguna normativa que prohíba trabajar en dos lugares al mismo tiempo, sin ninguna duda”. Esto abre la puerta a quienes desean, o necesitan, combinar un empleo principal, incluso a tiempo completo, con otro adicional, ya sea por razones económicas y de desarrollo profesional.

Requisitos, exclusividad y competencia desleal

En cuanto a los límites, el letrado ha insistido en que “como todo, se deben cumplir una serie de requisitos para que no entren en conflicto y para que puedas, por ejemplo, descansar bien”. Y, además, entre los requisitos fundamentales está “que en los dos lugares debes estar dado de alta y cumplir con tus obligaciones legales y fiscales”, detalló el abogado.

La revisión exhaustiva de los contratos laborales es otro aspecto clave. Ramírez ha recomendado prestar especial atención a varios aspectos: “Revisa los dos contratos, ya que no puedes tener en ninguno de los dos trabajos una cláusula de exclusividad; si no, no te permitiría trabajar en dos lugares al mismo tiempo”, explicó el experto. Cuando existe esta prohibición contractual, el trabajador debe solicitar el consentimiento expreso de la empresa para poder compatibilizar otro empleo.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Y esta exclusividad no es el único límite. El riesgo de que “pueda haber una competencia desleal entre estar en una empresa y en la otra” también puede invalidar la posibilidad de trabajar simultáneamente en dos empresas del mismo sector, según ha puntualizado Ramírez. La ley de competencia desleal protege a las compañías frente a posibles fugas de información o aprovechamiento indebido de recursos, por lo que desempeñar funciones similares en empresas rivales puede derivar en sanciones o despido.

Límites y obligaciones

Un caso que presenta particularidades es el de quienes trabajan para la administración pública. El abogado ha advertido que “si uno de ellos es para la administración pública, hay que revisar las funciones, ya que en muchas ocasiones se excluyen y no podrías hacerlo”. La normativa de incompatibilidades del sector público restringe el ejercicio de una segunda actividad, sobre todo cuando esta pueda interferir en el desempeño, generar conflictos de interés o afectar la dedicación exclusiva al servicio del Estado.

Por otro lado, “sí podrías tener dos trabajos, que uno sea jornada completa y el otro, por ejemplo, de fines de semana, sin problema”, resumió el abogado. Al final, aquí entran únicamente los límites establecidos, y siempre que no concurran causas de exclusividad, competencia desleal o incompatibilidad en el sector público, se podrá ser pluriempleado.

Además, la Seguridad Social exige que cada contrato cuente con su correspondiente alta y cotización, lo que implica que la persona debe aparecer registrada y al corriente de sus obligaciones en ambos empleos. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones administrativas y a la pérdida de derechos laborales o prestaciones.

Temas Relacionados

Empleo en EspañaEmpresas EspañaRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cactus milenario de Sevilla que fue un regalo de México y es “único en Europa” necesita ayuda: “Tiene un problema de asfixia de raíces”

La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha solicitado la intervención de las autoridades para instalar una valla que lo proteja, además de un cartel que explique su relevancia y más espacio verde para que no siga “arrinconado”

El cactus milenario de Sevilla que fue un regalo de México y es “único en Europa” necesita ayuda: “Tiene un problema de asfixia de raíces”

Niegan la incapacidad permanente a un carpintero que sufrió una lesión en la mano izquierda: los daños son permanentes, pero no le impiden trabajar

Las pruebas médicas evidenciaron una evolución lenta y la persistencia de limitaciones funcionales relevantes, entre ellas anquilosis parcial de las articulaciones del dedo, cicatrices retráctiles y dificultades en la movilidad y la destreza manual

Niegan la incapacidad permanente a un carpintero que sufrió una lesión en la mano izquierda: los daños son permanentes, pero no le impiden trabajar

María Fernández-Rubíes comparte con sus seguidores la pérdida del bebé que esperaba: “Han sido unos días muy duros”

La influencer estaba embarazada de su tercer hijo con el odontólogo Manuel Losada

María Fernández-Rubíes comparte con sus seguidores la pérdida del bebé que esperaba: “Han sido unos días muy duros”

Albóndigas de salmón: una receta con una textura inigualable y que sirve como primer plato o tapa moderna

Es un plato fácil de hacer con el que puedes sorprender a tus invitados

Albóndigas de salmón: una receta con una textura inigualable y que sirve como primer plato o tapa moderna

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

Su principal singularidad es que puede repartir a partes iguales viviendas, ahorros o herencias aunque procedan solo de uno de los cónyuges

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Niegan la incapacidad permanente a un carpintero que sufrió una lesión en la mano izquierda: los daños son permanentes, pero no le impiden trabajar

Niegan la incapacidad permanente a un carpintero que sufrió una lesión en la mano izquierda: los daños son permanentes, pero no le impiden trabajar

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Un coche de la Policía Nacional choca contra una vivienda en Valencia y provoca un incendio

España registra un nivel inédito de licitaciones en defensa con casi 21.000 millones de euros adjudicados en diciembre de 2025

Sumar realiza en Sevilla su segundo acto para relanzar la alianza de las izquierdas todavía sin Podemos, aunque forma parte de la coalición en Andalucía

ECONOMÍA

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

El Tribunal Supremo avala que las empresas den más flexibilidad de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla

Las casas más baratas en los puntos más altos de España: el precio de la vivienda en las montañas parte de los 78.000 euros

Del campo a la mesa, pero un 500% más caro: agricultores y ganaderos reciben cinco veces menos dinero del que se paga en el supermercado

Cuidado con los correos falsos de la Renta 2026: Hacienda alerta de nuevas estafas en plena campaña

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”