Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Imagen de archivo de una oficina en España en la que varios empleados trabajan (Europa Press)

Con la subida del coste de vida —entre el aumento del precio de los combustibles, la cesta de la compra y los alquileres e hipotecas en niveles desorbitados—, no es de extrañar que muchas personas opten por tener dos trabajos a la vez. En España, es posible compatibilizar varios empleos, incluso si uno de ellos es a jornada completa. Pero existen condiciones que deben cumplirse para evitar conflictos legales y laborales.

Tal y como ha explicado el abogado Sebastián Ramírez en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@leyesconsebas), “en España no tenemos ninguna normativa que prohíba trabajar en dos lugares al mismo tiempo, sin ninguna duda”. Esto abre la puerta a quienes desean, o necesitan, combinar un empleo principal, incluso a tiempo completo, con otro adicional, ya sea por razones económicas y de desarrollo profesional.

Requisitos, exclusividad y competencia desleal

En cuanto a los límites, el letrado ha insistido en que “como todo, se deben cumplir una serie de requisitos para que no entren en conflicto y para que puedas, por ejemplo, descansar bien”. Y, además, entre los requisitos fundamentales está “que en los dos lugares debes estar dado de alta y cumplir con tus obligaciones legales y fiscales”, detalló el abogado.

La revisión exhaustiva de los contratos laborales es otro aspecto clave. Ramírez ha recomendado prestar especial atención a varios aspectos: “Revisa los dos contratos, ya que no puedes tener en ninguno de los dos trabajos una cláusula de exclusividad; si no, no te permitiría trabajar en dos lugares al mismo tiempo”, explicó el experto. Cuando existe esta prohibición contractual, el trabajador debe solicitar el consentimiento expreso de la empresa para poder compatibilizar otro empleo.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Y esta exclusividad no es el único límite. El riesgo de que “pueda haber una competencia desleal entre estar en una empresa y en la otra” también puede invalidar la posibilidad de trabajar simultáneamente en dos empresas del mismo sector, según ha puntualizado Ramírez. La ley de competencia desleal protege a las compañías frente a posibles fugas de información o aprovechamiento indebido de recursos, por lo que desempeñar funciones similares en empresas rivales puede derivar en sanciones o despido.

Límites y obligaciones

Un caso que presenta particularidades es el de quienes trabajan para la administración pública. El abogado ha advertido que “si uno de ellos es para la administración pública, hay que revisar las funciones, ya que en muchas ocasiones se excluyen y no podrías hacerlo”. La normativa de incompatibilidades del sector público restringe el ejercicio de una segunda actividad, sobre todo cuando esta pueda interferir en el desempeño, generar conflictos de interés o afectar la dedicación exclusiva al servicio del Estado.

Por otro lado, “sí podrías tener dos trabajos, que uno sea jornada completa y el otro, por ejemplo, de fines de semana, sin problema”, resumió el abogado. Al final, aquí entran únicamente los límites establecidos, y siempre que no concurran causas de exclusividad, competencia desleal o incompatibilidad en el sector público, se podrá ser pluriempleado.

Además, la Seguridad Social exige que cada contrato cuente con su correspondiente alta y cotización, lo que implica que la persona debe aparecer registrada y al corriente de sus obligaciones en ambos empleos. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones administrativas y a la pérdida de derechos laborales o prestaciones.