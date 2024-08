El pluriempleo alcanza cifras récord: crece un 43% en la última década y tiene más peso entre las mujeres

El pluriempleo alcanza cifras récord en España (REUTERS / Jon Nazca)

El pluriempleo en España alcanza actualmente a 585.800 personas ocupadas, de las cuales 301.200 son mujeres, afectando al 3% del total de las trabajadoras ocupadas, según se extrae de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Pese a que incidencia de la pluriactividad es relativamente baja, con 284.600 hombres y 301.200 mujeres teniendo un empleo secundario en el segundo trimestre del año, el fenómeno ha experimentado un incremento del 43% en los últimos diez años.

El aumento más significativo de este fenómeno se registró durante la pandemia, cuando el número de personas con más de un empleo creció un 30% en comparación con los datos de finales de 2019. En cuanto al peso de los trabajadores con empleo secundario sobre el total de ocupados, las mujeres recurren más a un segundo empleo para complementar su vida laboral, con un 3% de las ocupadas frente al 2,4% de los hombres. El pluriempleo representa alrededor del 2,7% del total de 21,2 millones de ocupados, por debajo del peso que tiene de media esta situación en el resto de países europeos.

El sector donde más frecuentemente se da el pluriempleo es el sector servicios, con 513.400 personas desempeñando su trabajo principal y 478.700 su trabajo secundario en este sector. Los datos revelan que, según la situación profesional, 486.600 personas ejercían su actividad principal por cuenta ajena y 99.500 por cuenta propia, mientras que en el segundo empleo 402.700 eran asalariados y 178.700 autónomos.

Auge del empleo y reforma laboral, detrás de los datos

Tras esta tendencia, varios expertos señalan las razones que pueden explicar este aumento del pluriempleo. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación puede estar obligando a los trabajadores con empleos a tiempo parcial a buscar un trabajo adicional. Esta situación es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, lo que podría explicar la mayor incidencia en la ocupación femenina. Por otro lado, el mayor uso de la modalidad de contrato de fijo discontinuo provoca que, en periodos de inactividad, estos trabajadores ocupen otro puesto a la espera de ser llamados. “Realmente, sólo están trabajando en un sitio pero a efectos estadísticos es pluriempleo”, señala Jansen a EFE, que insiste en la necesidad de refinar y adaptar las estadísticas tras la reforma laboral.

La EPA, concretamente, no pregunta acerca de qué genera el pluriempleo. Según un estudio del portal inmobiliario Infojobs, la mayoría de las personas que recurren a esta práctica lo hace por cuestiones económicas: un 40 % por necesidad, ya que el sueldo no es suficiente; y otro 32 % para obtener ingresos extra. Además, la ley no recoge un límite de horas por trabajador, sino que lo hace por trabajo. De hecho, en España es posible realizar dos turnos de 8 horas para dos empresas distintas en el mismo día, según señala el secretario general de USO Joaquín Pérez.

“El alza se explica por la parcialidad y la inestabilidad del empleo”, cuestiona Pérez, quien apunta a las crecientes dificultades para vivir en determinadas zonas con el coste de la vivienda o el fuerte repunte de la cesta de la compra.