PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

Los candidatos de los cinco grandes grupos a la presidencia de Andalucía (Montaje Infobae)

Las elecciones autonómicas en Andalucía están programadas para el próximo 17 de mayo y, a falta de la publicación de las listas oficiales - lo que sucederá antes del 15 de abril -, ya se conocen los candidatos de los cinco grupos que conforman el Parlamento autonómico: el Partido Popular Andaluz (PP-A), Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A), Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Los cinco candidatos principales a la presidencia de Andalucía

Juanma Moreno (PP): aspirando a la reelección

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, vuelve a presentarse como candidato del Partido Popular Andaluz. En las elecciones de 2022, el PP obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, con victorias en el 72% de los municipios y en todas las capitales de provincia.

Moreno ha expuesto públicamente su estrategia basada en la “vía andaluza” y en ampliar el respaldo electoral. En una intervención ante la dirección de su partido, declaró: “Necesitamos el mayor respaldo social posible para no depender de nadie; para que nadie nos intente condicionar, y para que nadie nos pueda bloquear”.

María Jesús Montero (PSOE): relevo en la candidatura socialista

El PSOE andaluz presenta a María Jesús Montero, quien el pasado 25 de marzo se despedía de su ministerio y de la vicepresidencia del Gobierno, como candidata a la presidencia de la junta. Su trayectoria incluye cargos en los gobiernos autonómicos de Chaves, Griñán y Susana Díaz, además de su papel en el Ejecutivo central. El PSOE obtuvo 30 escaños en las elecciones de 2022 bajo el liderazgo de Juan Espadas.

Manuel Gavira (Vox): designación como cabeza de lista

Manuel Gavira, actual portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, ha sido elegido como candidato de la formación por el Comité Ejecutivo Nacional. Gavira ha ejercido como secretario de la mesa del Parlamento en la primera legislatura con representación de Vox y, posteriormente, como portavoz del grupo. Vox ha señalado a Santiago Abascal como figura de referencia nacional en la estructura del partido.

Antonio Maíllo (Por Andalucía): continuidad y experiencia

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, repite como candidato de Por Andalucía, coalición que representa “una alternativa a la izquierda del PSOE” e integra siete partidos: Izquierda Unida (IU), Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana, Alianza Verde y, finalmente, también Podemos tras haber llegado a un acuerdo con Izquierda Unida y Sumar. “La incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que Por Andalucía es el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra. La coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible", explicaban desde la coalición tras las negociaciones.

José Ignacio García (Adelante Andalucía): trayectoria en el Parlamento

José Ignacio García, diputado por Cádiz, lidera la candidatura de Adelante Andalucía. Su actividad política se inició tras el 15M y participó en la creación de Podemos en Andalucía junto a Teresa Rodríguez. García ha impulsado Adelante Andalucía desde 2018 y ha ocupado escaño en dos legislaturas consecutivas: de 2018 a 2021 y de 2023 hasta la fecha, aunque con un paréntesis entre 2021 y 2023 cuando dimitió para asumir una plaza como orientador educativo. En 2023 regresó al Parlamento al ocupar el escaño de Teresa Rodríguez tras su renuncia. En marzo de 2024 fue elegido portavoz y líder del partido y en marzo de 2025 candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apuntado que corresponde a Podemos la decisión de integrarse o no de cara a dichos comicios en las listas de Por Andalucía (Europa Press)

El PP volvería a ganar, PSOE en segundo lugar y Vox apenas tres puntos por debajo

Por el momento, las encuestas apuntan a una victoria del Partido Popular en los comicios del 17 de mayo, aunque sin garantía de mayoría absoluta y con un escenario abierto a pactos. Los últimos sondeos, difundidos el Día de Andalucía, muestran a Vox y al PSOE prácticamente igualados en estimación de voto, con la formación de Santiago Abascal a menos de tres puntos porcentuales de los socialistas.

De acuerdo con el estudio realizado por Sigma Dos para El Mundo, el PP de Juanma Moreno obtendría un 40,4% en intención de voto y entre 53 y 55 escaños. Esta proyección solo permitiría al partido revalidar la mayoría absoluta - establecida en 55 diputados - en el escenario más favorable, lo que de cualquier manera supondría una pérdida de entre tres y cinco escaños respecto a su representación actual. El mismo sondeo otorga al PSOE-A, liderado por María Jesús Montero, un 20,8% en intención de voto, lo que se traduciría en 24 a 27 escaños, por debajo de los 30 que mantiene en la actualidad. Vox, por su parte, incrementaría su presencia en el Parlamento andaluz hasta los 20 o 21 escaños, gracias a un 18% en intención de voto, frente a los 14 actuales.

En cuanto a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, el sondeo de Sigma Dos señala que Por Andalucía alcanzaría un 9,2% de los votos, logrando entre cinco y siete diputados, mientras que Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, alcanzaría entre dos y cuatro escaños con un 6,9% de respaldo.

La encuesta elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica coincide en que el Partido Popular mantendría la primera posición, con un 38,5% de respaldo y una horquilla de entre 50 y 53 escaños, aunque sin lograr la mayoría absoluta, lo que implicaría una pérdida de entre cinco y ocho escaños respecto a 2022. Según este sondeo, PSOE y Vox empatarían con un 20% del voto y entre 23 y 27 escaños cada uno, situando a los socialistas como segunda fuerza, pero con una reducción de entre tres y siete escaños y una caída de 3,8 puntos porcentuales respecto a hace cuatro años.

Por Andalucía, según GESOP, conservaría cinco escaños o perdería uno, con un 6,2% del voto total, mientras que Adelante Andalucía podría mantener los dos escaños de 2022 o duplicar su representación hasta cuatro, con un 5,5% de respaldo.