El líder de IU, ante el inicio del juicio sobre 'Kitchen': "Ese PP es el mismo que el de Feijóo de hoy"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha augurado que al PP, que ahora da "lecciones" de ética y "limpieza", le quedan "aún unos cuantos banquillos en los que sentarse" ante el inicio del juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen'. De hecho, ha apostillado que ese PP es el mismo que comanda hoy Alberto Núñez Feijóo.

A través de varios comentarios en las redes sociales, Maíllo ha aludido a la causa que juzga a las presuntas maniobras de la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Ese PP es el mismo de Alberto Núñez Feijóo de hoy. Creen que el Estado es suyo y que pueden hacer lo que quieran. Por eso molesta tanto que gobernemos, tanto desde el Ejecutivo de coalición, como el comunidades autónomas o desde ayuntamientos", ha subrayado Maíllo.

Es más, ha desgranado que esa presunta operación se dirigió a que Luis Bárcenas y su familia "no hablaran" sobre las irregularidades que salpicaban al PP.

"A los que ahora dan lecciones de limpieza y honestidad desde una sede pagada con 'dinero B' les quedan aún unos cuantos banquillos en los que sentarse", ha zanjado el líder de IU.