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Peperomia, una planta ideal para interiores: cómo cuidarla, cuándo plantarla y tiempo que vive

Es una planta tropical fácil de mantener y destaca por el color de sus hojas

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Descubre los cuidados de la peperomia
Hoja de peperomia. (Freepik)

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, son muchas las personas que se empiezan a interesar por las plantas y la decoración de interiores. Aunque hay una gran variedad para escoger, la peperomia destaca mucho por la forma y el color de sus hojas.

La peperomia es un género de plantas originario principalmente de regiones tropicales y subtropicales de América Central y América del Sur, aunque también se pueden encontrar algunas especies en zonas de África y Asia. En su hábitat natural, suele crecer en ambientes húmedos, como selvas o bosques, donde se adapta fácilmente a condiciones de poca luz.

Se trata de una planta herbácea perenne que, en la mayoría de los casos, tiene un tamaño relativamente pequeño, lo que la convierte en una opción ideal para interiores.

Cómo cuidarla

Para mantener una peperomia en buen estado, es importante prestar atención a algunos cuidados básicos. El riego debe ser moderado, dejando que el sustrato se seque entre riegos para evitar el exceso de humedad, que puede dañar sus raíces. En cuanto a la luz, aunque tolera espacios con menor iluminación, agradece recibir luz indirecta brillante para crecer con más vigor.

También es recomendable utilizar un sustrato ligero y bien drenado, que permita evacuar el agua con facilidad. La temperatura ideal se sitúa entre los 18 y los 25 grados, evitando corrientes de aire y cambios bruscos. Por último, se puede abonar de forma ocasional durante los meses de crecimiento para favorecer un desarrollo saludable y mantener el buen aspecto de sus hojas.

Una planta tropical
Peperomia. (Freepik)

Cuándo plantar la peperomia

Se puede plantar en casi cualquier momento, siempre y cuando sea en interior y se mantenga una temperatura correcta. Sin embargo, el mejor momento es entre marzo y junio, que hace que tenga un mejor enraizamiento y, por ende, se adapte mejor al nuevo sustrato.

Si se cultiva en interior, también puede plantarse en otras épocas del año, siempre que se eviten ambientes fríos (por debajo de los 14 grados) y cambios bruscos de temperatura. En cualquier caso, conviene evitar el invierno, ya que la planta entra en reposo y el proceso de crecimiento es mucho más lento.

Cuánto tiempo vive la peperomia

Es una planta que puede acompañarte durante muchos años si se mantiene en condiciones adecuadas. En general, su esperanza de vida se sitúa entre los 5 y los 10 años, aunque no es raro que algunas variedades superen este tiempo si reciben buenos cuidados de forma constante.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Su longevidad depende en gran medida de factores como el riego, la calidad del sustrato, la luz y la temperatura. Un exceso de agua o un drenaje deficiente pueden acortar su vida útil. Además, con el paso del tiempo, algunas peperomias pueden perder densidad o vigor, algo completamente normal.

Para prolongar su vida, es recomendable renovar el sustrato cada año, preferiblemente en primavera, y cortar los esquejes para rejuvenecer la planta. De esta forma, no solo se conserva la planta original en mejores condiciones, sino que también se pueden obtener nuevos ejemplares sanos y fuertes.

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