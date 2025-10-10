España

Octubre es el mes perfecto para cortar los esquejes de tus higueras: un método simple y económico para obtener una planta joven

Esto permite que las plantas jóvenes crezcan protegidas del intenso calor del verano y las heladas invernales prematuras. En la primavera siguiente crecerán vigorosamente

Por Yoana Kaloyanova

Una vez plantados los esquejes, el invierno se acerca rápidamente, así que hace falta protegerlos del frío. (Wikipedia)

El otoño se acerca lentamente, y con él, un punto de inflexión en la temporada: todo corre un poco más lento, las temperaturas empiezan a bajar y la actividad de las plantas disminuye, pero aún mantienen la suficiente actividad como para favorecer el desarrollo de nuevas raíces.

Este mes ofrece una oportunidad imperdible para los jardineros: cortar esquejes de higuera. Si tu sueño es propagar este hermoso árbol en tu jardín, octubre es el momento perfecto para empezar. La higuera, un árbol mediterráneo resistente, aprovecha esta transición climática para prepararse para el descanso invernal. Por tanto, este es el momento preciso en que los esquejes tienen mayor probabilidad de enraizar.

Además, cortar esquejes en otoño permite que las plantas jóvenes crezcan protegidas del intenso calor del verano y las heladas invernales prematuras. Esto les da ventaja para la primavera siguiente, cuando pueden crecer vigorosamente.

La elección de las ramas adecuadas

Elegir la rama adecuada para los esquejes es crucial para el éxito del proceso. No todas las ramas de una higuera son adecuadas. Es fundamental elegir ramas sanas y vigorosas, que demuestren la buena salud general del árbol. Algunos consejos a tener en cuenta son:

  • Optar por ramas semi-maduras: estas son ramas que aún conservan cierta flexibilidad, pero, a la vez, ya están comenzando a endurecerse en la base. Así, se promueve un buen equilibrio entre la flexibilidad del esqueje y su capacidad para enraizar rápidamente.
  • Se recomienda utilizar esquejes de la temporada actual, formados durante la misma. Deben ser robustos y de unos 20 a 30 cm de largo.
  • Es importante comprobar que la rama elegida esté libre de enfermedades o plagas. Un esqueje sano garantiza una planta vigorosa.

La técnica paso a paso para propagar higueras

Una vez elegidas las ramas, llega el momento más delicado: cortar los esquejes. Es un proceso relativamente sencillo, pero requiere algunas precauciones para asegurar que el esqueje se arraigue bien. Estos son los pasos a seguir:

  1. Preparación de esquejes

Corta la rama seleccionada a unos 20 cm de largo. Intenta que el corte sea lo más limpio y preciso posible. Es importante asegurarse de que cada esqueje tenga al menos 3 nudos, ya que en estos puntos crecerán las raíces y las hojas.

  1. Remojo en hormona de enraizamiento

Para aumentar las probabilidades de éxito, sumerge la base de cada esqueje en hormona de enraizamiento. Este producto estimula la formación de raíces y ayuda a que los esquejes arraiguen mejor. Un método más natural es usar té concentrado de sauce.

  1. Plantación en el suelo

El primer paso es planta los esquejes en una mezcla ligera de tierra para macetas y arena, ideal para facilitar el drenaje. La base se entierra a unos 5 cm, de modo que dos nudos queden bajo tierra. Las higueras prefieren un suelo bien drenado, y el exceso de humedad puede pudrir rápidamente los esquejes. Las maletas se colocan en el exterior, en una zona resguardada o bajo un invernadero frío. Así, estarán protegidas del frío excesivo y disfrutarán de los últimos días del clima templado del otoño.

  1. Riego y mantenimiento

El riego de los esquejes debe ser moderado: el sustrato se mantiene ligeramente húmedo. El exceso de agua podría causar la pudrición del tallo. Durante el otoño, la humedad ambiental debe ser suficiente, especialmente si se cubren las macetas con film plástico para mantener un buen nivel de humedad.

¿Por qué hacer el corte para propagar higueras?

La higuera se puede propagar de varias maneras: por semilla, por acodo o por esquejes. Sin embargo, los esquejes tienen varias ventajas:

  • Es sencillo y económico: tan solo se necesitan unas tijeras y un poco de paciencia.
  • Es rápido: en unos meses se obtiene una planta joven lista para ser replantada en primavera.
  • Es fiel al árbol madre: a diferencia de la siembra, que puede producir árboles con características diferentes, el corte por esquejes garantiza que la nueva planta sea idéntica a la higuera original. Así, se conservarán todas las cualidades.
Una vez plantados los esquejes, el invierno se acerca rápidamente. Para proteger estas plantas jóvenes, que aún van a ser frágiles, se podría puedes cubrir la base de las macetas con mantillo o usar tela de invierno para evitar que el frío las dañe.

Las higueras son resistentes, pero los esquejes jóvenes necesitan cuidados especiales durante sus primeros años. Una vez que estén bien enraizados, se pueden trasplantar al jardín, donde prosperarán.

