España

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca ha generado interés entre especialistas en derecho de familia por tratarse de uno de los pocos divorcios de personas nonagenarias resueltos en España

Guardar
manos anciano
La Audiencia Provincial de Salamanca modifica la sentencia inicial y equilibra derechos y necesidades de los ex esposos tras seis décadas juntos. (Freepik)

La Audiencia Provincial de Salamanca ha resuelto un caso insólito en la jurisdicción de familia: la disolución del matrimonio formado por Bernarda, de 89 años, y Porfirio, de 94 años, tras 67 años juntos. El tribunal, presidido por Juan Jacinto García Pérez, dictó que ambos ex cónyuges deberán alternar el uso de la vivienda familiar cada seis meses, comenzando en abril de 2026 por el esposo, y confirmó una pensión compensatoria vitalicia de 600 euros mensuales a favor de la exesposa, ajustada al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Según consta en la sentencia número 83/2026, a la que tuvo acceso Infobae, el proceso arrancó tras una demanda de divorcio presentada por Bernarda en el Juzgado de Primera Instancia Nº8 de Salamanca.

La resolución inicial atribuyó a la demandante el uso exclusivo del hogar común y fijó una pensión compensatoria. Tras el recurso de Porfirio, la Audiencia Provincial ha modificado el reparto de la vivienda pero ha mantenido la cuantía del pago mensual por entenderlo “proporcional y razonable”.

La sentencia destaca que, pese a la avanzada edad de ambos, ninguno cuenta con ingresos suficientes para afrontar los gastos de una residencia privada ni dispone de familiares con plena disponibilidad para acogerlos de forma indefinida. El tribunal alude a la necesidad de equilibrar la protección de los intereses de ambas partes y reconoce que la situación familiar generó disputas entre los hijos del matrimonio, implicados en la logística y el futuro cuidado de sus padres.

Alternancia en la vivienda y pensión vitalicia

El fallo de la Audiencia Provincial de Salamanca subraya la dificultad de conciliar los derechos de dos personas de edad avanzada que, tras su separación, carecen de recursos suficientes para mantener una vida independiente. Según la resolución, “lo más razonable y ajustado a derecho” resulta permitir que ambos utilicen la vivienda en turnos de seis meses, esquema que se mantendrá hasta que se complete la liquidación de la sociedad de gananciales.

La decisión judicial responde a las alegaciones de Porfirio, quien solicitó que se le atribuyera el uso de la vivienda por entender que era de su propiedad privativa y que la pensión compensatoria se redujera a 400 euros mensuales, ya que su pensión de jubilación es de 1.372,12 euros. El tribunal, no obstante, estimó que el pago de 600 euros representa aproximadamente el 40% de sus ingresos y se ajusta a la situación de Bernarda, quien no dispone de rentas y carece de patrimonio propio.

El reparto de los gastos también ha quedado detallado: ambos asumirán por mitad los costos de propiedad de la vivienda, mientras que quien la ocupe durante cada periodo de seis meses será responsable de los consumos y suministros. Infobae ha podido confirmar que la sentencia no se pronuncia sobre las costas procesales, dada la estimación parcial del recurso.

Un precedente para divorcios tardíos y familias envejecidas

El caso de Bernarda y Porfirio ha generado interés entre especialistas en derecho de familia por tratarse de uno de los pocos divorcios de personas nonagenarias resueltos en España. “Nos encontramos ante un supuesto bastante insólito en el que se divorcian dos personas, una con 94 años y otra con 89, ambas con máxima necesidad de protección y cuidado”, señala el texto judicial consultado por Infobae. El tribunal instó a que en el futuro se favorezcan fórmulas de mediación para evitar litigios de este tipo entre personas de edad tan avanzada.

La sentencia recuerda que cada uno de los ex cónyuges podrá impugnar la resolución a través de un recurso de casación ante la misma sala en un plazo de veinte días, según lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este proceso podría marcar un precedente relevante para casos similares que involucren a adultos mayores y cuestiones de reparto de bienes y cuidados en la tercera edad.

Temas Relacionados

DivorcioSeparaciónViviendaJuiciosJusticiaSentenciasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la cantante

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Ocho veterinarios han tenido que intervenir tras el intento de envenenamiento a los animales del santuario de Frank Cuesta

Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Los servicios de emergencia se encuentran en la zona del siniestro

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Casi 9.000 personas mueren esperando respuesta del sistema de dependencia: el ministerio celebra atenciones récord y el Observatorio Estatal le acusa de “ocultar la realidad”

Las cifras comunicadas por el Ministerio de Derechos Sociales descuentan a 120.000 personas en espera del SAAD, al llevar menos de 6 meses en lista

Casi 9.000 personas mueren esperando respuesta del sistema de dependencia: el ministerio celebra atenciones récord y el Observatorio Estatal le acusa de “ocultar la realidad”

La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos

Es la primera vez que la consorte del príncipe Haakon se muestra de manera pública con el catéter, que ya había utilizado en salidas privadas

La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto el fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

ECONOMÍA

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”