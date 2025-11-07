El drama de los divorcios a partir de los 55 años, avisa un abogado: “Hay un gran problema crediticio”

El divorcio a partir de los 55 años

El divorcio a partir de los 55 años se ha convertido en un fenómeno social que cada vez atrae más atención, y no solo por las razones emocionales o personales que pueda acarrear, sino también por los complejos desafíos económicos que surgen en esta etapa de la vida. En un reciente video viral en TikTok, el abogado Iñaki Barredo abordó las implicaciones legales y financieras de los divorcios entre personas mayores de 55 años.

Al rededor de 35.000 parejas de más de 50 años se divorcian en España al año. Esto normalmente sucede por lo conocido como “síndrome del nido vacío”, los progenitores se quedan solos en casa ya que sus hijos han crecido y ven que la relación que mantenían era puramente familiar. Es un problema más habitual de lo que pensamos y el dinero o la libertad económica se convierte muchas veces en una manera de retención de adultos que desean estar en otro lugar. Deciden tomar caminos separados pero claro, el patrimonio que habían construido en común es más complejo de separar de lo que podría parecer.

Según Barredo, a medida que las personas se hacen mayores, la división de bienes, la gestión de las pensiones y la dificultad de acceder a créditos o préstamos se convierten en obstáculos mucho más complejos que a una edad más temprana. Además, a menudo se encuentran situaciones de desigualdad económica, donde uno de los dos miembros de la pareja, en muchos casos, ha dedicado su vida al hogar o a cuidar de la familia, sin haber trabajado formalmente fuera de casa. Lo que a ojos de la ley resulta mucho más complejo de gestionar.

Los principales problemas

La precariedad tras esta decisión suele ser bastante frecuente. Para empezar una nueva vida después de décadas de costumbres con una casa pagada, un fondo común y un trabajo estable, necesitas un apoyo financiero que en muchas ocasiones no existe. Iñaki Barredo explica que las entidades financieras, al ser conscientes de la edad avanzada de las personas solicitantes, suelen ser reacias a ofrecer préstamos, y cuando lo hacen, las condiciones pueden ser mucho más estrictas o las tasas de interés mucho más altas.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Esto pone a muchas personas en una situación financiera precaria, especialmente si no tienen la capacidad de generar ingresos suficientes de manera inmediata tras el divorcio. El abogado explica que estos divorcios se conocen como “divorcios grises” y que el problema principal es la vivienda. Los puntos clave son: la dificultad de reparto, la hipoteca y la visibilidad si uno de los dos ha trabajado en caso ha llevado la crianza de los hijos abandonando un contrato ante la ley. En esos términos el divorcio se complica.

La división de bienes en divorcios de personas mayores de 55 años es un proceso que requiere de una complejidad adicional. No solo se trata de dividir propiedades, sino también de revaluar la pensión de jubilación, las inversiones a largo plazo o cualquier ahorro acumulado a lo largo de los años.

A esa edad, muchas parejas ya han acumulado una cantidad significativa de bienes, pero también tienen menos tiempo para generar nuevos ingresos o asegurar su estabilidad financiera en el futuro. Este panorama puede resultar en decisiones difíciles sobre cómo repartir el patrimonio de manera justa.

El proceso judicial y económica tras un divorcio

La solución y los consejos

A menudo, la persona que se dedicó a la crianza de los hijos o al cuidado del hogar se enfrenta a la difícil tarea de probar su contribución económica al matrimonio. No lo tiene todo perdido, puede pedir una indemnización por la labor que ha realizado al rededor de tantos años o una pensión compensatoria si están en gananciales. Esto se debe, en parte, a que las aportaciones no siempre dejan un rastro claro en términos de ingresos o de ahorro, lo que complica enormemente el proceso de reparto de bienes.

Lo crucial es asesorarte de un especialista que explique tu caso con todos los detalles, tus posibilidades y tus derechos. Barredo concluye que los divorcios en esta etapa de la vida no solo son emocionalmente desafiantes, sino que también exigen un enfoque legal mucho más detallado para evitar que los involucrados se vean atrapados en una situación económica insostenible el resto de su vida.