Un avión de la fuerza aérea francesa se estrella con dos pilotos a bordo durante un vuelo de entrenamiento en los Alpes

Dos pilotos de un avión de entrenamiento de la fuerza aérea francesa resultaron heridos tras estrellarse en los Alpes de Alta Provenza durante una maniobra matutina, según confirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El siniestro se produjo cerca de la montaña Lure, en una zona deshabitada, mientras practicaban vuelos a baja altitud.
La aeronave, un Cirrus SR-20 monomotor destinado a la formación de pilotos, cayó a tierra alrededor de las 9:30 horas. Tanto el instructor como el alumno, pertenecientes a la base aérea de Salon-de-Provence, fueron atendidos de inmediato y trasladados conscientes a los hospitales más cercanos.
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