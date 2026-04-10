Manu, hijo de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis, operado en Madrid: “Han sido días de mucha tensión”

Manu, el hijo de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, en una imagen de redes sociales. (Instagram @virtroconis)

El regreso a la rutina después de Semana Santa no ha sido sencillo para Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis. Mientras la mayoría vuelve a la normalidad tras las vacaciones, la pareja ha vivido jornadas marcadas por la preocupación y el silencio en redes. El motivo es que su hijo mayor, Manu, de 21 años, tuvo que ser operado de la mano, lo que ha alterado por completo la dinámica habitual del hogar.

Virginia, siempre activa en sus perfiles sociales, reapareció tras unos días de ausencia para explicar el motivo de la desconexión digital. La también colaboradora de televisión relató que la familia pasó una Semana Santa feliz y rodeada de seres queridos, pero un “pequeño percance” cambió los planes y ralentizó la vuelta a la normalidad. “Ayer operaron a Manu de la mano”, contó, añadiendo que tuvo que quedarse en Madrid para acompañar a su hijo durante la intervención y el posoperatorio.

El viaje de Virginia a Sevilla, donde retoma sus compromisos laborales, llega con la tranquilidad que da saber que Manu se encuentra bien tras la cirugía. “Han sido unos días de mucha tensión y de mucho estrés”, reconoció la modelo, dejando entrever el nerviosismo vivido en casa. Sin embargo, subrayó que la familia ha salido fortalecida de la experiencia y que el resultado de la operación ha sido positivo.

Manu, el hijo de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, en una imagen de redes sociales. (Instagram @virtroconis)

Por ahora, la familia no ha dado más detalles sobre la causa exacta de la intervención, pero sí ha transmitido calma y gratitud. La propia Virginia aprovechó el momento para compartir una reflexión cargada de optimismo, fiel a su estilo. Después de días de preocupación, su prioridad fue siempre “tomar la mejor decisión para él”, señaló sobre su hijo, y dejó claro que la clave está en disfrutar de los pequeños momentos y de la compañía de los seres queridos.

“Siempre hay que decir sí a todo y disfrutar del momento”, animó Virginia en su mensaje, resaltando la importancia de valorar los detalles cotidianos que realmente marcan la diferencia. Así, la familia Díaz Troconis parece haber recuperado la calma y la buena energía, celebrando la rápida recuperación de Manu y la posibilidad de volver a la rutina con el ánimo renovado.

Manu, el orgullo de la familia

A pesar de la popularidad de sus padres, Manu Díaz Troconis prefiere mantenerse fuera del foco mediático. El joven, que estudia arquitectura en Madrid, ha contado estos días con el apoyo incondicional de su madre, quien no dudó en quedarse en la capital para acompañarlo antes y después de la operación.

Manuel Díaz "El Cordobés" y Virginia Troconis, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Siempre que puede, la pareja presume de la buena sintonía familiar. Manu mantiene una relación cercana tanto con su hermana pequeña, Triana, que acaba de cumplir la mayoría de edad, como con Alba Díaz, hija de Manuel y Vicky Martín Berrocal. Los seguidores de la familia no dejan de comentar el parecido físico entre Manu y su padre: altos, rubios y con el porte elegante que caracteriza a ‘Los Cordobeses’.

Aunque Manu ha dejado claro que no quiere seguir los pasos de su padre en el mundo del toreo, de vez en cuando se le puede ver practicando con el capote y la muleta en casa. Manuel Díaz ha contado en más de una ocasión que su hijo “respeta mucho mi profesión”, pero tiene claro que su camino es otro.