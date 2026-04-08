Así fue la cena del rey Juan Carlos en Sevilla: se retiró a la una de la madrugada tras disfrutar de jamón y torrijas en casa de Carlos Herrera

El rey Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

La reciente estancia del rey Juan Carlos en Sevilla ha sido muy comentada por la excepcionalidad de sus viajes a España. En esta ocasión su agenda venía marcada por una voluntad expresa de retomar el contacto con el entorno social y familiar más allá de los círculos privados habituales. Un aspecto que todavía no había trascendido era lo que hizo tras la corrida en la Maestranza, pero Vanitatis ha revelado que se fue a casa de Carlos Herrera, donde el exmonarca compartió mesa y tertulia tras una jornada intensa.

La cena organizada por Carlos Herrera y Pepa Gea en su domicilio, un enclave con vistas a la Torre del Oro, reunió a 14 personas, incluido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el empresario José María Garzón. También asistieron la infanta Elena y su amigo íntimo Manuel Piñera, junto a los hijos del anfitrión. Mientras tanto, el hijo recién nacido de Alberto Herrera y su esposa Blanca dormía en una de las habitaciones, como recoge el citado medio.

El rey Juan Carlos, durante esta visita, optó por una mayor exposición social. A diferencia de sus anteriores desplazamientos a Sanxenxo, donde apenas interactuaba con los ciudadanos y limitaba sus encuentros al Club Náutico y a su entorno de regatas, en Sevilla ha disfrutado del calor del público tanto en el Club Pineda como en el Hotel Vincci La Rábida, donde coincidió con su nieta Victoria Federica, a quien no veía desde las Navidades.

Juan Carlos I con Carlos Herrera (Cope)

El menú del rey Juan Carlos en Sevilla

Uno de los momentos más llamativos se produjo en la plaza, cuando el himno nacional sonó y desde las gradas se aplaudió abiertamente al rey emérito. El encuentro, tal y como ha explicado Carlos Herrera a Paloma Barrientos para Vanitatis, se planteó “sin protocolos, con tertulia y anécdotas” y quedó marcado por la sencillez del menú escogido.

La cena comenzó con aperitivos de jamón, lomo y buñuelos de sobrasada, para dar paso después a una crema de ajoblanco, bacalao con tomate y unas torrijas de postre, regado con vinos de bodegas amigas como Ramírez de Ganuza y Valduero. Durante la velada se rememoraron episodios biográficos, muchos de ellos ya plasmados en Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos, de cuyo rigor histórico Herrera ha hecho distinción.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

Carlos Herrera actualiza el estado de salud del emérito

El propio Herrera ha confirmado a Barrientos que la infanta Elena también participó en la reunión, acompañando a su padre durante buena parte de la noche. Entre los asistentes destacaba la presencia de Manuel Piñera, amigo de confianza del rey, que suele acompañarle en sus desplazamientos a Abu Dabi y ha sido testigo de momentos clave de la trayectoria del rey Juan Carlos I, incluidas sus visitas a la plaza de toros de Las Ventas.

Según el citado medio, al filo de la una de la madrugada, don Juan Carlos puso fin a la velada y se marchó de la residencia sevillana junto a su hija y Piñera. Según ha detallado el propio Carlos Herrera, el rey emérito “tiene un problema de movilidad, como todo el mundo sabe”: “Va con las muletas y tiene que ayudarse... Se resiste a ir en silla de ruedas, quiere seguir caminando. Pero fue muy feliz en Sevilla, estuvo feliz”.