Unos monjes tienen que abandonar su monasterio tras 900 años por el alto coste de manutención: “No podemos quedarnos”

Los monjes de la abadía de Notre-Dame se preparan para abandonar el monasterio tras 900 años. (AP Foto/Thanassis Stavrakis, archivo)

Durante siglos, los monasterios han sido espacios de silencio, trabajo y continuidad espiritual. En los últimos meses, dos historias han vuelto a situarlos en el centro de la actualidad: la salida anunciada de los monjes de la Abadía de Notre-Dame de la Trappe, en Francia, y el conflictivo abandono del Monasterio de Santa Clara de Belorado, en España.

En la localidad de Soligny la Trappe, en el departamento francés de Orne, los doce monjes que habitan la Abadía de Notre-Dame han anunciado que abandonarán el monasterio “alrededor de 2028″. “Si no es una catástrofe, es evidente que se está escribiendo una nueva página de la historia”, escribieron los propios monjes en un comunicado.

La primera comunidad se instaló allí en 1140. Desde entonces, el monasterio ha atravesado episodios como la Guerra de los Cien Años, la Revolución Francesa y las dos guerras mundiales. Hoy, apenas quedan 12 religiosos, de entre 50 y 90 años, en un recinto de 250 hectáreas. La iglesia actual fue levantada cuando la comunidad rondaba el centenar de monjes y es “casi del tamaño de una basílica”.

Pero la marcha no ha sido precipitada. “Esta es una reflexión que ha llevado tiempo; llevamos seis años cuestionándonos nuestro futuro”, explica el abad Thomas Georgeon. “La decisión es extremadamente difícil para nosotros porque aquí hay nueve siglos de presencia monástica”. Además, la razón de abandonar el convento 900 años después también es económica y práctica. “Las instalaciones requieren mucho tiempo y energía, además de un coste económico, y no recibimos financiación ni del Estado ni del Vaticano”, señala. La conclusión terminó siendo inevitable: “No podemos quedarnos de por vida”.

Abadía de Notre-Dame de la Trappe. (Wikipedia)

“Tenemos que vivir”

La vida cotidiana en La Trappe sigue marcada por el trabajo y la oración. El hermano Jean-Baptiste, que lleva 25 años en la comunidad, estaba preparando mermelada de fruta el día que se conoció la noticia. “Nos afecta, pero aún no puedo medir cómo me afecta a mí. Es difícil saberlo ahora mismo, pero tenemos que recuperarnos, tenemos que vivir”, dijo al medio France 3.

Otro de los religiosos, el padre Alberic, que se prepara para marcharse tras 28 años en la abadía, lo interpreta desde la fe: “Cuando uno tiene fe en Dios, piensa: ‘Bueno, para nosotros, esta es nuestra prueba personal’. Un siglo de presencia en un lugar es algo importante, no es fácil”.

Monjes cistercienses utilizan un innovador sistema de letrinas colectivas con un arroyo canalizado para la evacuación continua de residuos, reflejando una avanzada preocupación por la higiene en la Edad Media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Belorado: una salida envuelta en polémica

Mientras en Francia la despedida se prepara con años de antelación, en España el final de otra comunidad monástica se ha producido en medio de un conflicto. El 12 de marzo, las tres exreligiosas que permanecían en el Monasterio de Santa Clara de Belorado abandonaron el convento de madrugada, horas antes de que se ejecutara el desahucio por el juzgado de Briviesca.

Tras la entrega del edificio, representantes del monasterio afirmaron que faltaban muebles, documentos y parte del archivo histórico, además de varios retablos de la iglesia. “Se han llevado prácticamente todo”, aseguró el abogado que representa al cenobio.

Sin embargo, las exmonjas rechazan estas acusaciones y sostienen que dejaron el convento en buen estado. Según ellas, las imágenes difundidas por el Arzobispado responden a una “campaña que busca denigrarlas y manchar su reputación”. Tras el abandono de Belorado, las monjas se trasladaron a una vivienda en La Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo.