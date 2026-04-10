Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este sábado 11 de abril.

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios dela luz.

Precio de la luz

Día: 11 de abril

Precio medio: 28.51 euros por megavatio hora

Precio máximo: 81.94 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -1.69 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 11 de abril, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 81.94 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 61.53 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 51.4 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 48.8 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 43.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 50.05 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.72 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 63.97 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 55.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.36 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.87 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.42 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.31 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -1.69 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.96 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.44 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.57 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.78 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 34.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.81 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.09 euros por megavatio hora.